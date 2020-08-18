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Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ. ФОТОрепортаж

В соцсетях опубликованы свежие фотографии с "кладбища" уничтоженной на Донбассе российской техники под Ростовом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Фотографии опубликовали в соцсетях местные жители, которым удалось проникнуть на место хранения уничтоженной техники. На снимках видны танки, бронетехника, системы залпового огня.

"Кладбище сгоревшей военной техники возле села Синявское. Откуда ее столько? Мы, вроде бы, ни с кем не воюем", - подписал автор свои фотографии.

Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 01
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 02
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 03
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 04
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 05
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 06
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 07
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 08
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 09

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О существовании под Ростовом "кладбища" уничтоженной техники было известно и ранее. Российские военные с 2014 года свозят туда подбитую на Донбассе бронетехнику.

Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 10

На свежих фотографиях еще можно разглядеть опознавательные знаки армии РФ в виде белых кругов. Они наносились на российскую технику во время вторжения в Украину в 2014 году.

Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 11
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 12

Также на фото можно опознать уничтоженный современный танк российской армии модели Т-72Б3. Он стоит на вооружении России с 2013 года. Характерной внешней особенностью танка Т-72Б3 является наличие динамической защиты Контакт-5, датчика ветра и современного прицела Сосна-У. Эти особенности Т-72Б3 можно увидеть и на фотографии уничтоженного танка в Ростовской области.

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Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 13

Предполагается, что этот танк Т-72Б3 был уничтожен украинскими военным на Донбассе 26 августа 2014. Далее танк перевезли в полевой лагерь в Ростовской области.


Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 14
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 15
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 16
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ 17

В 2014 году в ходе анализа было выяснено, что для вторжения в Украину использовали танки Т-72Б3 6-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил России.

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Автор: 

россия (96481) танк (2285) БТР (367)


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Топ комментарии
+64
Это наверное после битвы на Курской дуге осталось!
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18.08.2020 20:56 Ответить
+55
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ - Цензор.НЕТ 7259
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18.08.2020 21:01 Ответить
+51
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ - Цензор.НЕТ 4551Залишилось саме з тих часів...
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18.08.2020 20:59 Ответить
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Страница 2 из 2
Не думаю...основной актив добровольцев были ветераны чеченских воен, балканской, абхазской,грузинской и приднестровской кампаний....
Многих если не ВСУ угандосили...здохли от наркоты или на подвалах МГБ ДНР...
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18.08.2020 22:09 Ответить
на білорусів він пожене війська відкрито, типа бульбашеску запросив
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19.08.2020 19:47 Ответить
а сколько такого хлама в Сирии и Ливии...))) ******* русню всегда и везде...!
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18.08.2020 21:59 Ответить
Мені дуже імпонує ваша думка.
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18.08.2020 22:22 Ответить
Памятник украинским воинам котрые не жалея жизни защищали Украину....Смотрите кацапки! Это разбитая техника с войны которой,если верить вашей пропаганде, не было!
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18.08.2020 22:20 Ответить
Как это,*****-"не воюем"?
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18.08.2020 22:34 Ответить
Собирать доки для суда будете еще 50 лет? Или важные свидетели в Минске рукой помахали?
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18.08.2020 22:41 Ответить
Ватники добавили уже на Лостармор?
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18.08.2020 23:48 Ответить
Тем временем..Россия стягивает военную технику на Донбасс




Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=9q3FCRZzrVs&feature=emb_logo сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.
Через неконтролируемые Украиной участки границы https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», - сообщил представитель пресс-центра. Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.

-https://inforesist.org/rossiya-styagivaet-********-tehniku-na-donbass/
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19.08.2020 01:44 Ответить
Не совсем понятно... что это за хрень...
Неужто такое говно даже на металлолом не принимают???
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19.08.2020 08:16 Ответить
Виходить, що добре наші молотили кацапа і це їх зупинило.
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19.08.2020 08:36 Ответить
обычная полузаброшенная база хранения древнего гавна...тащить с донбасса такое тупо бессмысленно...
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19.08.2020 14:05 Ответить
Ну, почему же, ватан? Для ордынцев всегда главной задачей в войнах были две - сокрытие правды о своих реальных потерях и количестве дохлых вояк и преувеличение количества "своих побед" и потерь противников.
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19.08.2020 15:12 Ответить
я хз что было главной задачей ордынцев, но подобный хлам можно найти на и около любой военной базы...дурачки вроде тебя в этом видят что-то свое, остальные - просто десятилетиями валяющийся металлолом...
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19.08.2020 18:31 Ответить
ну давай знайди, покажеш, що знайшов, тоді повіримо, але ти як завжди, як і всі кацапи, брешеш.
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19.08.2020 19:40 Ответить
Такой же мусор(только биомусор) - в виде тысяч безымянных номерных могил дохлых путиноидов - находят на территории многих кладбищ орды, причем те, кто посещает могилы, отказываются от бесед с корреспондентами, чтобы не лишили выплат за погибших "кормильцев". Орда теряет много ватников, безрассудно выполняющих приказы преступной верхушки за бабло.Иди, поплачь над ними, положи цветочки, пенс-вояка,и порадуйся, что тебя там пока нет.
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20.08.2020 14:20 Ответить
Гарнюньо. А в цьому іржавому залізяччі сиділи іхтамнєти. Доки не одвухсотились.
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19.08.2020 17:01 Ответить
Щоб Московії повернулось у стократному розмірі все що вона зробила в Україні
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19.08.2020 19:15 Ответить
а буряты внутри остались???
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19.08.2020 21:44 Ответить
Если и остались, то только жареные.
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20.08.2020 14:22 Ответить
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