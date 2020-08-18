Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ. ФОТОрепортаж

В соцсетях опубликованы свежие фотографии с "кладбища" уничтоженной на Донбассе российской техники под Ростовом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Фотографии опубликовали в соцсетях местные жители, которым удалось проникнуть на место хранения уничтоженной техники. На снимках видны танки, бронетехника, системы залпового огня.

"Кладбище сгоревшей военной техники возле села Синявское. Откуда ее столько? Мы, вроде бы, ни с кем не воюем", - подписал автор свои фотографии.



















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О существовании под Ростовом "кладбища" уничтоженной техники было известно и ранее. Российские военные с 2014 года свозят туда подбитую на Донбассе бронетехнику.

На свежих фотографиях еще можно разглядеть опознавательные знаки армии РФ в виде белых кругов. Они наносились на российскую технику во время вторжения в Украину в 2014 году.





Также на фото можно опознать уничтоженный современный танк российской армии модели Т-72Б3. Он стоит на вооружении России с 2013 года. Характерной внешней особенностью танка Т-72Б3 является наличие динамической защиты Контакт-5, датчика ветра и современного прицела Сосна-У. Эти особенности Т-72Б3 можно увидеть и на фотографии уничтоженного танка в Ростовской области.

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Предполагается, что этот танк Т-72Б3 был уничтожен украинскими военным на Донбассе 26 августа 2014. Далее танк перевезли в полевой лагерь в Ростовской области.











В 2014 году в ходе анализа было выяснено, что для вторжения в Украину использовали танки Т-72Б3 6-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил России.

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