Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У соцмережах опубліковані свіжі фотографії з "кладовища" знищеної на Донбасі російської техніки під Ростовом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Український мілітарній портал".

Фотографії опублікували в соцмережах місцеві жителі, яким вдалося проникнути на місце зберігання знищеної техніки. На знімках видно танки, бронетехніку, системи залпового вогню.

"Кладовище згорілої військової техніки біля села Синявське. Звідки її стільки? Ми, начебто, ні з ким не воюємо", - підписав автор свої фотографії.



















Про існування під Ростовом "кладовища" знищеної техніки було відомо і раніше. Російські військові з 2014 року звозять туди підбиту на Донбасі бронетехніку.

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На свіжих фотографіях ще можна розгледіти розпізнавальні знаки армії РФ у вигляді білих кіл. Вони наносилися на російську техніку під час вторгнення в Україну в 2014 році.





Також на фото можна впізнати знищений сучасний танк російської армії моделі Т-72Б3. Він стоїть на озброєнні Росії з 2013 року. Характерною зовнішньою особливістю танка Т-72Б3 є наявність динамічного захисту Контакт-5, датчика вітру і сучасного прицілу Сосна-У. Ці особливості Т-72Б3 можна побачити і на фотографії знищеного танка в Ростовській області.

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Передбачається, що цей танк Т-72Б3 був знищений українськими військовим на Донбасі 26 серпня 2014-го. Далі танк перевезли в польовий табір у Ростовській області.











У 2014 році під час аналізу було з'ясовано, що для вторгнення в Україну використовували танки Т-72Б3 6-ї окремої танкової бригади Збройних сил Росії.