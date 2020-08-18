Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
У соцмережах опубліковані свіжі фотографії з "кладовища" знищеної на Донбасі російської техніки під Ростовом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Український мілітарній портал".
Фотографії опублікували в соцмережах місцеві жителі, яким вдалося проникнути на місце зберігання знищеної техніки. На знімках видно танки, бронетехніку, системи залпового вогню.
"Кладовище згорілої військової техніки біля села Синявське. Звідки її стільки? Ми, начебто, ні з ким не воюємо", - підписав автор свої фотографії.
Про існування під Ростовом "кладовища" знищеної техніки було відомо і раніше. Російські військові з 2014 року звозять туди підбиту на Донбасі бронетехніку.
На свіжих фотографіях ще можна розгледіти розпізнавальні знаки армії РФ у вигляді білих кіл. Вони наносилися на російську техніку під час вторгнення в Україну в 2014 році.
Також на фото можна впізнати знищений сучасний танк російської армії моделі Т-72Б3. Він стоїть на озброєнні Росії з 2013 року. Характерною зовнішньою особливістю танка Т-72Б3 є наявність динамічного захисту Контакт-5, датчика вітру і сучасного прицілу Сосна-У. Ці особливості Т-72Б3 можна побачити і на фотографії знищеного танка в Ростовській області.
Передбачається, що цей танк Т-72Б3 був знищений українськими військовим на Донбасі 26 серпня 2014-го. Далі танк перевезли в польовий табір у Ростовській області.
У 2014 році під час аналізу було з'ясовано, що для вторгнення в Україну використовували танки Т-72Б3 6-ї окремої танкової бригади Збройних сил Росії.
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Многих если не ВСУ угандосили...здохли от наркоты или на подвалах МГБ ДНР...
Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=9q3FCRZzrVs&feature=emb_logo сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.
Через неконтролируемые Украиной участки границы https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», - сообщил представитель пресс-центра. Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
-https://inforesist.org/rossiya-styagivaet-********-tehniku-na-donbass/
Неужто такое говно даже на металлолом не принимают???