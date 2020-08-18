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Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У соцмережах опубліковані свіжі фотографії з "кладовища" знищеної на Донбасі російської техніки під Ростовом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Український мілітарній портал".

Фотографії опублікували в соцмережах місцеві жителі, яким вдалося проникнути на місце зберігання знищеної техніки. На знімках видно танки, бронетехніку, системи залпового вогню.

"Кладовище згорілої військової техніки біля села Синявське. Звідки її стільки? Ми, начебто, ні з ким не воюємо", - підписав автор свої фотографії.

Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 01
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 02
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 03
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 04
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 05
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 06
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 07
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 08
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 09

Про існування під Ростовом "кладовища" знищеної техніки було відомо і раніше. Російські військові з 2014 року звозять туди підбиту на Донбасі бронетехніку.

Також дивіться: "Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені. Нагороду особисто Сурков вручав", - оператор ПЗРК із ПВК Вагнера розповів про свою участь у війні на Донбасі. АУДIО

Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 10

На свіжих фотографіях ще можна розгледіти розпізнавальні знаки армії РФ у вигляді білих кіл. Вони наносилися на російську техніку під час вторгнення в Україну в 2014 році.

Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 11
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 12

Також на фото можна впізнати знищений сучасний танк російської армії моделі Т-72Б3. Він стоїть на озброєнні Росії з 2013 року. Характерною зовнішньою особливістю танка Т-72Б3 є наявність динамічного захисту Контакт-5, датчика вітру і сучасного прицілу Сосна-У. Ці особливості Т-72Б3 можна побачити і на фотографії знищеного танка в Ростовській області.

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Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 13

Передбачається, що цей танк Т-72Б3 був знищений українськими військовим на Донбасі 26 серпня 2014-го. Далі танк перевезли в польовий табір у Ростовській області.


Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 14
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 15
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 16
Знищену техніку армії РФ знайшли під Ростовом, - ЗМІ 17

У 2014 році під час аналізу було з'ясовано, що для вторгнення в Україну використовували танки Т-72Б3 6-ї окремої танкової бригади Збройних сил Росії.

росія (65223) танк (2067) БТР (279)


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Топ коментарі
+64
Это наверное после битвы на Курской дуге осталось!
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18.08.2020 20:56
+55
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ - Цензор.НЕТ 7259
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18.08.2020 21:01
+51
Уничтоженную технику армии РФ нашли под Ростовом, - СМИ - Цензор.НЕТ 4551Залишилось саме з тих часів...
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18.08.2020 20:59
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Не думаю...основной актив добровольцев были ветераны чеченских воен, балканской, абхазской,грузинской и приднестровской кампаний....
Многих если не ВСУ угандосили...здохли от наркоты или на подвалах МГБ ДНР...
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18.08.2020 22:09 Відповісти
на білорусів він пожене війська відкрито, типа бульбашеску запросив
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19.08.2020 19:47 Відповісти
а сколько такого хлама в Сирии и Ливии...))) ******* русню всегда и везде...!
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18.08.2020 21:59 Відповісти
Мені дуже імпонує ваша думка.
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18.08.2020 22:22 Відповісти
Памятник украинским воинам котрые не жалея жизни защищали Украину....Смотрите кацапки! Это разбитая техника с войны которой,если верить вашей пропаганде, не было!
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18.08.2020 22:20 Відповісти
Как это,*****-"не воюем"?
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18.08.2020 22:34 Відповісти
Собирать доки для суда будете еще 50 лет? Или важные свидетели в Минске рукой помахали?
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18.08.2020 22:41 Відповісти
Ватники добавили уже на Лостармор?
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18.08.2020 23:48 Відповісти
Тем временем..Россия стягивает военную технику на Донбасс




Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=9q3FCRZzrVs&feature=emb_logo сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.
Через неконтролируемые Украиной участки границы https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», - сообщил представитель пресс-центра. Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.

-https://inforesist.org/rossiya-styagivaet-********-tehniku-na-donbass/
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19.08.2020 01:44 Відповісти
Не совсем понятно... что это за хрень...
Неужто такое говно даже на металлолом не принимают???
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19.08.2020 08:16 Відповісти
Виходить, що добре наші молотили кацапа і це їх зупинило.
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19.08.2020 08:36 Відповісти
обычная полузаброшенная база хранения древнего гавна...тащить с донбасса такое тупо бессмысленно...
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19.08.2020 14:05 Відповісти
Ну, почему же, ватан? Для ордынцев всегда главной задачей в войнах были две - сокрытие правды о своих реальных потерях и количестве дохлых вояк и преувеличение количества "своих побед" и потерь противников.
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19.08.2020 15:12 Відповісти
я хз что было главной задачей ордынцев, но подобный хлам можно найти на и около любой военной базы...дурачки вроде тебя в этом видят что-то свое, остальные - просто десятилетиями валяющийся металлолом...
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19.08.2020 18:31 Відповісти
ну давай знайди, покажеш, що знайшов, тоді повіримо, але ти як завжди, як і всі кацапи, брешеш.
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19.08.2020 19:40 Відповісти
Такой же мусор(только биомусор) - в виде тысяч безымянных номерных могил дохлых путиноидов - находят на территории многих кладбищ орды, причем те, кто посещает могилы, отказываются от бесед с корреспондентами, чтобы не лишили выплат за погибших "кормильцев". Орда теряет много ватников, безрассудно выполняющих приказы преступной верхушки за бабло.Иди, поплачь над ними, положи цветочки, пенс-вояка,и порадуйся, что тебя там пока нет.
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20.08.2020 14:20 Відповісти
Гарнюньо. А в цьому іржавому залізяччі сиділи іхтамнєти. Доки не одвухсотились.
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19.08.2020 17:01 Відповісти
Щоб Московії повернулось у стократному розмірі все що вона зробила в Україні
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19.08.2020 19:15 Відповісти
а буряты внутри остались???
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19.08.2020 21:44 Відповісти
Если и остались, то только жареные.
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20.08.2020 14:22 Відповісти
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