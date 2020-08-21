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+63
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 99
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21.08.2020 23:26
+53
https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты

https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles

Новости твоей страны, когда в ней седьмой год идёт война, 300 миллиардов дефицит бюджета, эпидемия и безработица: Зеленский поигрался с мячом, Зеленский поигрался с огурцом, Зеленский поигрался с почтой, Зеленский взял отпуск.
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21.08.2020 22:55
+49
Президент Печкин. Пиар-кампания "Слуги народа" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4579
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21.08.2020 23:10
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1296827056110665729 4 ч Сама фраза Вована "В Украине создадут научный центр "Серьёзный"
Который будет решать любые проблемы" -Уже готовый анекдот
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21.08.2020 22:49 Ответить
Президент Печкин. Пиар-кампания "Слуги народа" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1668
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21.08.2020 23:12 Ответить
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3791
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21.08.2020 23:41 Ответить
Зеленский при чем?
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22.08.2020 08:15 Ответить
согласен, клоун, случайно ставший президентом, вААпче ни при чем к экономике.
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22.08.2020 10:33 Ответить
а что не так... дыра это когда посредине а с краю это дефицит
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22.08.2020 06:42 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты

https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles

Новости твоей страны, когда в ней седьмой год идёт война, 300 миллиардов дефицит бюджета, эпидемия и безработица: Зеленский поигрался с мячом, Зеленский поигрался с огурцом, Зеленский поигрался с почтой, Зеленский взял отпуск.
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21.08.2020 22:55 Ответить
цука перетрудився
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21.08.2020 23:01 Ответить
Чекаю на новину "Зєлєнський перевірив справність крематорію. Позачергові вибори призначені на __.__.2020 року"
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21.08.2020 23:03 Ответить
Стыдобище выбрали телепузики на нашу голову..............
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21.08.2020 23:00 Ответить
зєлєпузіка.
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21.08.2020 23:02 Ответить
Выбирали голобородьку, а оказался дерьмобородько.
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21.08.2020 23:08 Ответить
голобородькер
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21.08.2020 23:20 Ответить
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9615
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21.08.2020 23:51 Ответить
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2451
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24.08.2020 12:33 Ответить
Жабы - СУПЕР!
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21.08.2020 23:04 Ответить
все просто-вождь 95го квартала никак из образа шута выйти не может-
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21.08.2020 23:05 Ответить
Президент Печкин. Пиар-кампания "Слуги народа" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2710
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21.08.2020 23:10 Ответить
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2857
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22.08.2020 00:01 Ответить
Президент Печкин. Пиар-кампания "Слуги народа" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4579
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21.08.2020 23:10 Ответить
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2586
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21.08.2020 23:17 Ответить
действительно,секта зебилов))за какие грехи эта напасть Украине?
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22.08.2020 00:52 Ответить
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 99
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21.08.2020 23:26 Ответить
https://www.facebook.com/HOT.CP/videos/332722958100920/
Прикольне відео про Вовіка.
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22.08.2020 00:15 Ответить
Все(!!!) жабы - зачетные.........🤣
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21.08.2020 23:34 Ответить
Завели на пошту- розніс посилки. Завели в спортзал- покидав м'ячик.
Не заводьте його в бордель, будь-ласка!
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21.08.2020 23:36 Ответить
👍🏼👍🏼😃
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21.08.2020 23:39 Ответить
Згадую інтерв'ю Зеленського, де він сказав: -;Еврей я или русский- знают лишь те кто видел меня голым в бане;.
І тут читаю що йому розрубали огірок...
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21.08.2020 23:43 Ответить
кукрыниксов набирают с айкью 23.
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22.08.2020 00:08 Ответить
Завидно, бо в тебе не більше 9?
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22.08.2020 07:41 Ответить
мне. не завидно. у меня 141- 144.
тебе завидно, бо в тебе не більше.
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22.08.2020 11:59 Ответить
Крайній праворуч - Верховний Головнокомандувач. І це не фотошоп.

Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5176
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22.08.2020 00:34 Ответить
Изрубил огурец, принес почту, попиарился за госсредства, погонял фуры с СБУ, погонял мяч - вот так рабочая неделя и прошла...
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22.08.2020 00:41 Ответить
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5252

Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4325
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22.08.2020 00:59 Ответить
Согласно открытым данным, один региональный перелет президента стоит около 250 000 гривен, плюс свита
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22.08.2020 17:34 Ответить
Херовый актеришка делавший галимые пародии на президентов, сам стал пародией президента
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22.08.2020 06:59 Ответить
То ще півбіди, хреново, що з держави посміховисько робить, не ту роль на пародію вибрав (вибрали).
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22.08.2020 07:21 Ответить
Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3816
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22.08.2020 09:22 Ответить
Да , зеля слабак! Нам бы такого как Путин!
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22.08.2020 17:57 Ответить
це ж треба, книжки він російські купує...)))
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22.08.2020 20:18 Ответить
 
 