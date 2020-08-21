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Президент Печкин. Пиар-кампания "Слуги народа" в ФОТОжабах
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский доставил посылку в село на Херсонщине, проверив, как работает новая система "Укрпочты", - Мендель. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека
Читайте на "Цензор.НЕТ": В бюджете нет дыры - просто есть дефицит в 300 миллиардов гривен, - Шмыгаль
Читайте на "Цензор.НЕТ": На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства. ФОТО
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+63 Andy Tiger
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+53 Олег Карпов #409293
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+49 18c49ed2
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1296827056110665729 4 ч Сама фраза Вована "В Украине создадут научный центр "Серьёзный"
Который будет решать любые проблемы" -Уже готовый анекдот
https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты
https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles
Новости твоей страны, когда в ней седьмой год идёт война, 300 миллиардов дефицит бюджета, эпидемия и безработица: Зеленский поигрался с мячом, Зеленский поигрался с огурцом, Зеленский поигрался с почтой, Зеленский взял отпуск.
Прикольне відео про Вовіка.
Не заводьте його в бордель, будь-ласка!
І тут читаю що йому розрубали огірок...
тебе завидно, бо в тебе не більше.