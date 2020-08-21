Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский доставил посылку в село на Херсонщине, проверив, как работает новая система "Укрпочты", - Мендель. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бюджете нет дыры - просто есть дефицит в 300 миллиардов гривен, - Шмыгаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства. ФОТО

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