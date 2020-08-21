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Президент Пєчкін. Піар-кампанія "Слуги народу" в ФОТОжабах
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": У бюджеті немає діри - просто є дефіцит у 300 мільярдів гривень, - Шмигаль
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Топ коментарі
+63 Andy Tiger
показати весь коментар21.08.2020 23:26
+53 Олег Карпов #409293
показати весь коментар21.08.2020 22:55
+49 18c49ed2
показати весь коментар21.08.2020 23:10
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1296827056110665729 4 ч Сама фраза Вована "В Украине создадут научный центр "Серьёзный"
Который будет решать любые проблемы" -Уже готовый анекдот
https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты
https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles
Новости твоей страны, когда в ней седьмой год идёт война, 300 миллиардов дефицит бюджета, эпидемия и безработица: Зеленский поигрался с мячом, Зеленский поигрался с огурцом, Зеленский поигрался с почтой, Зеленский взял отпуск.
Прикольне відео про Вовіка.
Не заводьте його в бордель, будь-ласка!
І тут читаю що йому розрубали огірок...
тебе завидно, бо в тебе не більше.