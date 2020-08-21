Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доставив посилку в село на Херсонщині, перевіривши, як працює нова система "Укрпошти", - Мендель. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бюджеті немає діри - просто є дефіцит у 300 мільярдів гривень, - Шмигаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": На книжковій виставці Зеленський проігнорував українські книжки і купив продукцію російського видавництва. ФОТО

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