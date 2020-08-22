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В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины. ФОТОрепортаж

Накануне Дня Государственного Флага Украины в Киеве городской голова Виталий Кличко поднял главный флаг страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мэра Киева Виталия Кличко.

Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

"Для меня сегодня действительно волнующее событие. Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала известна высота наибольшего флага Украины. ФОТО

В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины 01

Флагшток сооружен на символическом месте. С печерских холмов флаг будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.

Вместе с мэром Киева на торжественной церемонии выступили Герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины 02

Он отметил, что сегодня украинский флаг - это и оберег, с которым идут в бой защитники Украины, отстаивая независимость и свободу нашей страны. С украинским флагом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. И отметил, что на печерских холмах, на церемонии открытия крупнейшего украинского флага присутствуют люди, которые знают цену национальному флагу и которые прославляли и прославляют Украину.

"Мы все видели флаги, пробитые пулями и залитые кровью. Мы видели героев, которые бесстрашно вступали в бой, чтобы установить государственный флаг на нашей земле", - сказал мэр.

Также читайте: В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко

В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины 03

Он отметил, что победный сине-желтый флаг поднимается, когда украинские талантливые дети побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены борются за золото на мировых соревнованиях. И когда украинские исполнители покоряют Евровидение. Украинский флаг можно увидеть в самых отдаленных уголках мира, где живут украинцы. С ними всегда символ и частичка их страны.

"Каждый раз, когда я выходил в ринг, в какой бы стране ни происходило сражение, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими знаменами. Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа! Я был и есть частью, представителем своей страны - под ее флагом", - подчеркнул Виталий Кличко.

В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины 04

По словам мэра, из таких флагов - небольших и больших, из каждой маленькой победы каждого украинца сотканы большой флаг Украины и большая общая победа. "Главный флаг, который мы поднимаем сегодня, будет напоминать об этом всегда!" - отметил Кличко.

Государственный гимн Украины во время поднятия крупнейшего государственного флага на флагшток исполнила известная украинская крымскотатарская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины 05

Также смотрите: Украинский и крымскотатарский флаги привезли в рамках ежегодного "Мотопробега Единства" на админграницу оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Проект по установке флагштоке и флага реализован на средства меценатов.

Автор: 

Киев (25513) Кличко Виталий (4640) флаг (934)


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Топ комментарии
+31
А шо, нужно было москаля к пушке привязать и расстреляь?
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22.08.2020 21:56
+23
Як у підкацапників, від нашого прапору, підгорає, майже так, як і від вишиванок. Бояться чорти ладану. Добре.
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22.08.2020 22:06
+22
атдихать це до призедента.
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22.08.2020 21:58
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Страница 3 из 3
У Києві Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 9018Зараз набагато менше ніж в 1919 році за часів УНР .Тоді просрали не тільки територіальну цілісність а ще й суверенітет Української держави. Яка стала безправною колонією аж до 1991р. в складі кривавої в'язниці народів срср..
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23.08.2020 06:04 Ответить
мы не лаптежники
мы не сапожники
балалайка два струна
нету денег вечно У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 5665
ни шиша...ильич дай хоть на боярышник
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22.08.2020 22:45 Ответить
У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 5408У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 3436
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Столиця - м Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
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22.08.2020 22:46 Ответить
У Києві Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 9565
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23.08.2020 05:54 Ответить
Дивлюсь по коментам тут совкодрочери Клічка обсирають в надіі що містяни його скинуть . Ну ну . Цей боксер за 5 років зробив стільки що вам і не снилось . Ватноголові йдіть ліснм .
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22.08.2020 22:47 Ответить
давай перечень
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22.08.2020 22:49 Ответить
Тобі? ПЄРЄЧЕНЬ ? Ти коли в Києві був 😄🤣😁
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22.08.2020 22:52 Ответить
У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 995
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22.08.2020 22:57 Ответить
Це в Херсоні. Респект фотографу.
У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 1264
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22.08.2020 23:03 Ответить
"Я не ло-о-о-о ..."
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22.08.2020 23:42 Ответить
Гарний фотограф на вагу золота
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23.08.2020 08:52 Ответить
Патрийот
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22.08.2020 23:04 Ответить
Респект!
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22.08.2020 23:05 Ответить
З Печерських пагорбів головний та найбільший державний прапор України буде видно з багатьох місць столиці: і вдень, і вночі. Висота флагштоку - близько 90 метрів. А розміри полотнища - 16 на 24 метри👍🏼👍🏼👍🏼
Супер !!!
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22.08.2020 23:39 Ответить
Кличко , найкращий мер Києва !!
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22.08.2020 23:41 Ответить
Родина-Мать стоит вся из себя такая обиженная - типа я выше, а вы меня игнорите.
Сползу в Днепр - будете жалеть.
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22.08.2020 23:43 Ответить
как ты думаешь почему кличок специально опустил флаг украины ниже родины матери?
показывая. что все украинское назодится ниже советского?
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23.08.2020 00:01 Ответить
Потому что он родом из совка.
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23.08.2020 04:33 Ответить
Тут надо предысторию знать. По проекту она должна была быть существенно выше. Но пришли попы и сказали, что церковь борется за мир (как все в сесесере), а меч на 16 метров выше креста лаврской колокольни. После этого было принято решение укоротить монумент. Убрали кольца с пояса и укоротили меч - он щас как у легионера (сравните внешне с Волгоградом). В результате баба стоит как обосралась. Разобрать, конечно, надо, но во-первых, она мечом и щитом кацапам грозит, а, во-вторых, бабла надло немеряно.
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23.08.2020 00:03 Ответить
От того, что она грозит, кремлю ни холодно, ни жарко.
А за разборку платить не надо: она из нержавейки - надо просто разрешить разбирать.
Такое место пропадает для застройщиков.
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23.08.2020 04:25 Ответить
Кличко размажет по стенке на выборах ЗЕбильных сепаров....Хотя помните как только ЗЕсепарня дорвалась до власти так сразу хотели Кличка убрать... но обламались..А сейчас ЗЕлёным крысам ничего не светит
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23.08.2020 00:12 Ответить
Ідіот. У серці треба мати УКРАЇНУ, а не у прапорі....
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23.08.2020 00:15 Ответить
І так, і так ...
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23.08.2020 00:51 Ответить
Ты завидуешь.
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23.08.2020 04:27 Ответить
А для чого клоун покапает кацапские книжки???
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23.08.2020 00:23 Ответить
Для самокруток с дурью. Чтоб на пианине легче игралось.
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23.08.2020 04:26 Ответить
Га украинский флаг? Испорченая ткань? Ты рашист?
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23.08.2020 04:30 Ответить
вот радость.пойду напьюсь.
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23.08.2020 00:56 Ответить
Мені здається київський міський голова має займатися іншими справами, а не прагненням потрапити до книги рекордів.
Відкриття цього об'єкта значно розгрузить пасажиропотік з лівим берігом Дніпра
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23.08.2020 01:16 Ответить
Если на День украинского флага повесить самый большой флаг, то почему тебя так корежит? Ты считаешь это ненужным. А занятия спортом разве нужно? А " ставки га спорт"? А " world of tanks" вместе с "Warcraft"?
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23.08.2020 04:36 Ответить
От тебя не по- детски плющит. Понятно, что тебе хотелось бы на этом месте другого флага. Ну , извини! 😂🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2020 04:41 Ответить
ОТО ТИ ДЕ БІЛЛ-ДІКТОВЩІК ВОЛІ НАРІДА
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23.08.2020 02:17 Ответить
ПАСКУДА
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23.08.2020 02:18 Ответить
У Києві Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 884

С Днем флага Украины!
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23.08.2020 04:50 Ответить
Да, обалдеть какой большой! В следующий раз надо ешё побольше.
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23.08.2020 03:46 Ответить
Если мэр столицы Украины вешает самый большой флаг Украины на День флага Украины, то чем плохо? Злиться по этому поводу могут только враги́ Украины. Скрытые и явные. С Днем флага Украины! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2020 04:55 Ответить
З Днем державного прапору УКРАЇНИ!,
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2020 05:16 Ответить
Вважаю, що найбільшими в Україні є прапори, які протягом всього часу оборони майоріли над Донецьким та Луганським аеропортами, а сьогодні встановлені над передовими позиціями українських захисників на Сході...
У Києві Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 293
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23.08.2020 03:56 Ответить
В День флага Украины пусть все флаги Украины, которые сегодня будут развеваться, пусть объединятся в один большой флаг, и будут нас объединять назло врагу.
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23.08.2020 04:58 Ответить
У бійця в камуфляжі, що допомагає Кличку чіпляти прапор на руці татуювання "Кожному своє" німецькою мовою.
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23.08.2020 06:32 Ответить
Украину быдло из 73% слило в унитаз и скоро она будет поглощена рашкой. А смешные флаг поднимают. Снявши голову по волосам не плачут!!
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23.08.2020 07:20 Ответить
Не плохо было бы и музей Незалежности построить поблизости и там выставить имена флаги и портреты всех наших Героев погибших за годы становления Незалежности.
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23.08.2020 08:39 Ответить
А герб вирівняли?
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23.08.2020 09:10 Ответить
А герб вирівняли?
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23.08.2020 09:11 Ответить
Ребята, дорогие, а аэродинамику этого флага вы изучили?
Как он будет выглядеть в безветренную погоду?
Вон американцы - молодцы, ихний флаг на Луне развевается даже в вакууме!
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23.08.2020 09:22 Ответить
Американці зробили для прапора на Місяці спеціальну рамку із тонкого дроту. Тому він і гойдався на місяці, коли рамка вібрувала після встановлення.
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23.08.2020 09:35 Ответить
Спасибо, а то я не знал!
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23.08.2020 09:44 Ответить
Также как и все остальное в Украине!
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23.08.2020 09:39 Ответить
Американцы могут покрасить всю Луну в цвета своего флага.
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23.08.2020 15:46 Ответить
Лише вороги можуть прискати отритою на наш прапор.
А українців обіймає гордість.
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23.08.2020 09:50 Ответить
+
Українець Олексій Берест встановив кривавий і чужий для українців комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавого срср над фашистским Рейхстагом в Берліні, а українець Майкл Стренк - підняв чужий прапор США над японською Іводзіми. Але тільки рідна Українська Повстанська Армія УПА мужньо боролася в цій війні під своїми рідними українськими національними жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами. А зараз все воїни хоробрі захисники Українського Вітчизни поклялися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу тепер уже від ******** проклятих російських фашистів загарбників. А якщо буде потрібно то і встановити свої величні національні українські знамена над поваленим фашистським лігвом кремлем.
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23.08.2020 10:18 Ответить
теперь я видел фсё, ну это точно перемога
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23.08.2020 15:26 Ответить
Подойди к Кличку и он тебе быстро объяснит, что ты видел не все.
Увидишь мир в перевороте и с подбитым глазом.
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23.08.2020 15:44 Ответить
я думал ты предложишь ещё больше флаг сделать
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23.08.2020 15:52 Ответить
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