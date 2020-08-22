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У Києві Кличко підняв найбільший прапор України. ФОТОрепортаж

Напередодні Дня Державного Прапора України в Києві міський голова Віталій Кличко підняв головний прапор країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт мера Києва Віталія Кличка.

Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спорстмени та культурні діячі, політики і представники бізнесу.

"Для мене сьогодні справді хвилююча подія. Багато часу і багато зусиль потрібно було, щоб втілити цей проєкт. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор. Так, не все було просто. Але цей день настав! Ми підіймаємо найвищий і найбільший прапор України - один із головних символів держави", - сказав Кличко.

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У Києві Кличко підняв найбільший прапор України 01

Флагшток споруджено на символічному місці. З печерських пагорбів Державний Прапор України буде видно з багатьох місць столиці і вдень, і вночі. Висота флагштока – близько 90 метрів. А розміри полотнища – 16 на 24 метри.

Разом із мером Києва на урочистій церемонії виступили Герой України, генерал-майор Збройних сил України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук, громадський діяч, український екстремальний мандрівник Микола Подрезан, відома українська акторка театру та кіно Лариса Руснак.

У Києві Кличко підняв найбільший прапор України 02

Він зазначив, що сьогодні український прапор – це і оберіг, із яким ідуть у бій захисники України, відстоюючи незалежність і свободу нашої держави. З українським стягом українці виходили і на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. І наголосив, що на печерських пагорбах, на церемонії відкриття найбільшого українського прапора присутні люди, які знають ціну національному прапору та які прославляли і прославляють Україну.

"Ми всі бачили пробиті кулями і залиті кров'ю прапори. Ми бачили героїв, які бестрашно вступали в бій, щоб встановити державний прапор на нашій землі", – сказав мер.

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У Києві Кличко підняв найбільший прапор України 03

Він зазначив, що переможний синьо-жовтий стяг підіймається, коли українські талановиті діти перемагають на міжнародних олімпіадах, коли українські спортсмени виборюють золото на світових змаганнях. І коли українські виконавці підкорюють Євробачення. Український прапор можна побачити у найвіддаленіших куточках світу, де живуть українці. З ними завжди символ і частинка їхньої країни.

"Щоразу, коли я виходив у ринг, у якій би країні не відбувався бій, я бачив навколо рингу тисячі українських прапорів. Зал був синьо-жовтий. Завжди були українці з нашими прапорами! Це надихало мене і надавало сил. Допомагало перемагати. І це завжди була наша спільна перемога! Бо я був і є частинкою, представником своєї країни – під її прапором", – підкреслив Віталій Кличко.

У Києві Кличко підняв найбільший прапор України 04

За словами мера, з таких прапорів - невеликих і більших, із кожної маленької перемоги кожного українця, зіткано великий прапор України і велику спільну перемогу. "Головний прапор, який ми підіймаємо сьогодні, нагадуватиме про це завжди!" - наголосив Кличко.

Державний Гімн України під час підняття найбільшого українського прапора на флагшток виконала відома українська кримсько-татарська співачка, переможниця Євробачення 2016 року Джамала.

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У Києві Кличко підняв найбільший прапор України 05

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Проєкт з установки флагштока і прапора реалізовано коштом меценатів.

Автор: 

Київ (19457) Кличко Віталій (3512) прапор (482)


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Топ коментарі
+31
А шо, нужно было москаля к пушке привязать и расстреляь?
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22.08.2020 21:56
+23
Як у підкацапників, від нашого прапору, підгорає, майже так, як і від вишиванок. Бояться чорти ладану. Добре.
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22.08.2020 22:06
+22
атдихать це до призедента.
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22.08.2020 21:58
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У Києві Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 9018Зараз набагато менше ніж в 1919 році за часів УНР .Тоді просрали не тільки територіальну цілісність а ще й суверенітет Української держави. Яка стала безправною колонією аж до 1991р. в складі кривавої в'язниці народів срср..
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23.08.2020 06:04 Відповісти
мы не лаптежники
мы не сапожники
балалайка два струна
нету денег вечно У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 5665
ни шиша...ильич дай хоть на боярышник
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22.08.2020 22:45 Відповісти
У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 5408У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 3436
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Столиця - м Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
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22.08.2020 22:46 Відповісти
У Києві Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 9565
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23.08.2020 05:54 Відповісти
Дивлюсь по коментам тут совкодрочери Клічка обсирають в надіі що містяни його скинуть . Ну ну . Цей боксер за 5 років зробив стільки що вам і не снилось . Ватноголові йдіть ліснм .
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22.08.2020 22:47 Відповісти
давай перечень
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22.08.2020 22:49 Відповісти
Тобі? ПЄРЄЧЕНЬ ? Ти коли в Києві був 😄🤣😁
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22.08.2020 22:52 Відповісти
У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 995
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22.08.2020 22:57 Відповісти
Це в Херсоні. Респект фотографу.
У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 1264
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22.08.2020 23:03 Відповісти
"Я не ло-о-о-о ..."
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22.08.2020 23:42 Відповісти
Гарний фотограф на вагу золота
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23.08.2020 08:52 Відповісти
Патрийот
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22.08.2020 23:04 Відповісти
Респект!
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22.08.2020 23:05 Відповісти
З Печерських пагорбів головний та найбільший державний прапор України буде видно з багатьох місць столиці: і вдень, і вночі. Висота флагштоку - близько 90 метрів. А розміри полотнища - 16 на 24 метри👍🏼👍🏼👍🏼
Супер !!!
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22.08.2020 23:39 Відповісти
Кличко , найкращий мер Києва !!
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22.08.2020 23:41 Відповісти
Родина-Мать стоит вся из себя такая обиженная - типа я выше, а вы меня игнорите.
Сползу в Днепр - будете жалеть.
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22.08.2020 23:43 Відповісти
как ты думаешь почему кличок специально опустил флаг украины ниже родины матери?
показывая. что все украинское назодится ниже советского?
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23.08.2020 00:01 Відповісти
Потому что он родом из совка.
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23.08.2020 04:33 Відповісти
Тут надо предысторию знать. По проекту она должна была быть существенно выше. Но пришли попы и сказали, что церковь борется за мир (как все в сесесере), а меч на 16 метров выше креста лаврской колокольни. После этого было принято решение укоротить монумент. Убрали кольца с пояса и укоротили меч - он щас как у легионера (сравните внешне с Волгоградом). В результате баба стоит как обосралась. Разобрать, конечно, надо, но во-первых, она мечом и щитом кацапам грозит, а, во-вторых, бабла надло немеряно.
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23.08.2020 00:03 Відповісти
От того, что она грозит, кремлю ни холодно, ни жарко.
А за разборку платить не надо: она из нержавейки - надо просто разрешить разбирать.
Такое место пропадает для застройщиков.
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23.08.2020 04:25 Відповісти
Кличко размажет по стенке на выборах ЗЕбильных сепаров....Хотя помните как только ЗЕсепарня дорвалась до власти так сразу хотели Кличка убрать... но обламались..А сейчас ЗЕлёным крысам ничего не светит
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23.08.2020 00:12 Відповісти
Ідіот. У серці треба мати УКРАЇНУ, а не у прапорі....
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23.08.2020 00:15 Відповісти
І так, і так ...
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23.08.2020 00:51 Відповісти
Ты завидуешь.
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23.08.2020 04:27 Відповісти
А для чого клоун покапает кацапские книжки???
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23.08.2020 00:23 Відповісти
Для самокруток с дурью. Чтоб на пианине легче игралось.
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23.08.2020 04:26 Відповісти
Га украинский флаг? Испорченая ткань? Ты рашист?
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23.08.2020 04:30 Відповісти
вот радость.пойду напьюсь.
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23.08.2020 00:56 Відповісти
Мені здається київський міський голова має займатися іншими справами, а не прагненням потрапити до книги рекордів.
Відкриття цього об'єкта значно розгрузить пасажиропотік з лівим берігом Дніпра
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23.08.2020 01:16 Відповісти
Если на День украинского флага повесить самый большой флаг, то почему тебя так корежит? Ты считаешь это ненужным. А занятия спортом разве нужно? А " ставки га спорт"? А " world of tanks" вместе с "Warcraft"?
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23.08.2020 04:36 Відповісти
От тебя не по- детски плющит. Понятно, что тебе хотелось бы на этом месте другого флага. Ну , извини! 😂🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2020 04:41 Відповісти
ОТО ТИ ДЕ БІЛЛ-ДІКТОВЩІК ВОЛІ НАРІДА
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23.08.2020 02:17 Відповісти
ПАСКУДА
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23.08.2020 02:18 Відповісти
У Києві Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 884

С Днем флага Украины!
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23.08.2020 04:50 Відповісти
Да, обалдеть какой большой! В следующий раз надо ешё побольше.
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23.08.2020 03:46 Відповісти
Если мэр столицы Украины вешает самый большой флаг Украины на День флага Украины, то чем плохо? Злиться по этому поводу могут только враги́ Украины. Скрытые и явные. С Днем флага Украины! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2020 04:55 Відповісти
З Днем державного прапору УКРАЇНИ!,
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2020 05:16 Відповісти
Вважаю, що найбільшими в Україні є прапори, які протягом всього часу оборони майоріли над Донецьким та Луганським аеропортами, а сьогодні встановлені над передовими позиціями українських захисників на Сході...
У Києві Кличко підняв найбільший прапор України - Цензор.НЕТ 293
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23.08.2020 03:56 Відповісти
В День флага Украины пусть все флаги Украины, которые сегодня будут развеваться, пусть объединятся в один большой флаг, и будут нас объединять назло врагу.
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23.08.2020 04:58 Відповісти
У бійця в камуфляжі, що допомагає Кличку чіпляти прапор на руці татуювання "Кожному своє" німецькою мовою.
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23.08.2020 06:32 Відповісти
Украину быдло из 73% слило в унитаз и скоро она будет поглощена рашкой. А смешные флаг поднимают. Снявши голову по волосам не плачут!!
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23.08.2020 07:20 Відповісти
Не плохо было бы и музей Незалежности построить поблизости и там выставить имена флаги и портреты всех наших Героев погибших за годы становления Незалежности.
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23.08.2020 08:39 Відповісти
А герб вирівняли?
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23.08.2020 09:10 Відповісти
А герб вирівняли?
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23.08.2020 09:11 Відповісти
Ребята, дорогие, а аэродинамику этого флага вы изучили?
Как он будет выглядеть в безветренную погоду?
Вон американцы - молодцы, ихний флаг на Луне развевается даже в вакууме!
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23.08.2020 09:22 Відповісти
Американці зробили для прапора на Місяці спеціальну рамку із тонкого дроту. Тому він і гойдався на місяці, коли рамка вібрувала після встановлення.
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23.08.2020 09:35 Відповісти
Спасибо, а то я не знал!
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23.08.2020 09:44 Відповісти
Также как и все остальное в Украине!
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23.08.2020 09:39 Відповісти
Американцы могут покрасить всю Луну в цвета своего флага.
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23.08.2020 15:46 Відповісти
Лише вороги можуть прискати отритою на наш прапор.
А українців обіймає гордість.
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23.08.2020 09:50 Відповісти
+
Українець Олексій Берест встановив кривавий і чужий для українців комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавого срср над фашистским Рейхстагом в Берліні, а українець Майкл Стренк - підняв чужий прапор США над японською Іводзіми. Але тільки рідна Українська Повстанська Армія УПА мужньо боролася в цій війні під своїми рідними українськими національними жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами. А зараз все воїни хоробрі захисники Українського Вітчизни поклялися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу тепер уже від ******** проклятих російських фашистів загарбників. А якщо буде потрібно то і встановити свої величні національні українські знамена над поваленим фашистським лігвом кремлем.
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23.08.2020 10:18 Відповісти
теперь я видел фсё, ну это точно перемога
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23.08.2020 15:26 Відповісти
Подойди к Кличку и он тебе быстро объяснит, что ты видел не все.
Увидишь мир в перевороте и с подбитым глазом.
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23.08.2020 15:44 Відповісти
я думал ты предложишь ещё больше флаг сделать
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23.08.2020 15:52 Відповісти
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