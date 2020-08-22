У Києві Кличко підняв найбільший прапор України. ФОТОрепортаж
Напередодні Дня Державного Прапора України в Києві міський голова Віталій Кличко підняв головний прапор країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт мера Києва Віталія Кличка.
Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спорстмени та культурні діячі, політики і представники бізнесу.
"Для мене сьогодні справді хвилююча подія. Багато часу і багато зусиль потрібно було, щоб втілити цей проєкт. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор. Так, не все було просто. Але цей день настав! Ми підіймаємо найвищий і найбільший прапор України - один із головних символів держави", - сказав Кличко.
Флагшток споруджено на символічному місці. З печерських пагорбів Державний Прапор України буде видно з багатьох місць столиці і вдень, і вночі. Висота флагштока – близько 90 метрів. А розміри полотнища – 16 на 24 метри.
Разом із мером Києва на урочистій церемонії виступили Герой України, генерал-майор Збройних сил України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук, громадський діяч, український екстремальний мандрівник Микола Подрезан, відома українська акторка театру та кіно Лариса Руснак.
Він зазначив, що сьогодні український прапор – це і оберіг, із яким ідуть у бій захисники України, відстоюючи незалежність і свободу нашої держави. З українським стягом українці виходили і на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. І наголосив, що на печерських пагорбах, на церемонії відкриття найбільшого українського прапора присутні люди, які знають ціну національному прапору та які прославляли і прославляють Україну.
"Ми всі бачили пробиті кулями і залиті кров'ю прапори. Ми бачили героїв, які бестрашно вступали в бій, щоб встановити державний прапор на нашій землі", – сказав мер.
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Він зазначив, що переможний синьо-жовтий стяг підіймається, коли українські талановиті діти перемагають на міжнародних олімпіадах, коли українські спортсмени виборюють золото на світових змаганнях. І коли українські виконавці підкорюють Євробачення. Український прапор можна побачити у найвіддаленіших куточках світу, де живуть українці. З ними завжди символ і частинка їхньої країни.
"Щоразу, коли я виходив у ринг, у якій би країні не відбувався бій, я бачив навколо рингу тисячі українських прапорів. Зал був синьо-жовтий. Завжди були українці з нашими прапорами! Це надихало мене і надавало сил. Допомагало перемагати. І це завжди була наша спільна перемога! Бо я був і є частинкою, представником своєї країни – під її прапором", – підкреслив Віталій Кличко.
За словами мера, з таких прапорів - невеликих і більших, із кожної маленької перемоги кожного українця, зіткано великий прапор України і велику спільну перемогу. "Головний прапор, який ми підіймаємо сьогодні, нагадуватиме про це завжди!" - наголосив Кличко.
Державний Гімн України під час підняття найбільшого українського прапора на флагшток виконала відома українська кримсько-татарська співачка, переможниця Євробачення 2016 року Джамала.
Проєкт з установки флагштока і прапора реалізовано коштом меценатів.
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мы не сапожники
балалайка два струна
нету денег вечно
ни шиша...ильич дай хоть на боярышник
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Столиця - м Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
Супер !!!
Сползу в Днепр - будете жалеть.
показывая. что все украинское назодится ниже советского?
А за разборку платить не надо: она из нержавейки - надо просто разрешить разбирать.
Такое место пропадает для застройщиков.
Відкриття цього об'єкта значно розгрузить пасажиропотік з лівим берігом Дніпра
С Днем флага Украины!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Как он будет выглядеть в безветренную погоду?
Вон американцы - молодцы, ихний флаг на Луне развевается даже в вакууме!
А українців обіймає гордість.
Українець Олексій Берест встановив кривавий і чужий для українців комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавого срср над фашистским Рейхстагом в Берліні, а українець Майкл Стренк - підняв чужий прапор США над японською Іводзіми. Але тільки рідна Українська Повстанська Армія УПА мужньо боролася в цій війні під своїми рідними українськими національними жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами. А зараз все воїни хоробрі захисники Українського Вітчизни поклялися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу тепер уже від ******** проклятих російських фашистів загарбників. А якщо буде потрібно то і встановити свої величні національні українські знамена над поваленим фашистським лігвом кремлем.
Увидишь мир в перевороте и с подбитым глазом.