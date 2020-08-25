СБУ блокировала контрабанду сильнодействующих веществ для производства анаболиков, найдены около 2 тонн готовой продукции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась контрабандным ввозом сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, в группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники. Злоумышленники заказывали в Восточной Азии смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые используют для синтеза анаболических стероидов. Чтобы избежать разоблачения, "товар" доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.

По прибытии в международный аэропорт "Борисполь" груз транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах Киевской области. Синтезированные анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок на территории Украины и поставляли заказчикам из стран Западной Европы.

Читайте: Хакерская группировка на Львовщине похищала персональные данные с помощью вирусов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Следователи спецслужбы при участии оперативников и прокуроров провели 10 обысков по местам жительства, в офисах фигурантов дела, по адресам складов и подпольного производства в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара и этикетки. Также изъята компьютерная техника, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документация и более 70 тыс. долларов США.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все фигуранты дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













