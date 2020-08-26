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В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прямо сейчас у одесского пляжа "Дельфин" снова пытаются поставить на ровный киль затонувший 21 ноября прошлого года танкер Delfi.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Буксиры тянут "Делфи" за металлический трос, чтобы выровнять легшее на борт судно.

Корреспондент "Думской" заявляет, что "Делфи" поднимается - прогресс виден невооруженным глазом.

У танкера в находятся четыре буксира и плавкран, пляж очистили от курортников и зевак и оцепили бойцы Нацгвардии.

"Делфи" подняли уже на три четверти. Над уровнем воды вся палуба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затонувший танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа, - исполнитель работ

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

Читайте: Двух младенцев с коронавирусом госпитализировали в Одессе, - горсовет

В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi 01
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi 02
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi 03
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi 04
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi 05
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi 06
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi 07
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi 08

Автор: 

Одесса (7880) танкер (146)


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Топ комментарии
+36
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi - Цензор.НЕТ 7311
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26.08.2020 10:50
+17
А як же "особистий контроль" і термін підняття цього судна на протязі тижня (якого) --нашого "геніального" бубочкі?
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26.08.2020 10:51
+17
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi - Цензор.НЕТ 1366
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26.08.2020 10:55
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Правила форума Совет форумчан
Зачем его вытаскивать, пусть там и лежит.
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26.08.2020 10:50 Ответить
Зеленський має дати крепчайчших кіздюлей організаторам підйому судна. Вони ідіоти! Вони взяли плавкран Атлас 4 вантажопідйомністю 25 тон! Вони дебіли! В Чорноморському морському торговому порту стоїть плавкран на 100 тон, чому не задіяти його для підйому судна? Так вони будуть дрочити ще довго і нічого не зроблять!
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26.08.2020 11:24 Ответить
Це ще одна історія непрофесійності команди Зеленського та тотальної корупції на всіх рівнях!
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26.08.2020 11:43 Ответить
"ОТАКОЇ" - доставило
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26.08.2020 12:39 Ответить
Плавкран "Атлас" рыл яму грейфером рядом с корпусом "Делфи". На киль будут ставить буксиры, а не "Атлас".
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26.08.2020 12:40 Ответить
Що міг вирити грейфером плавкран якщо в цьому місці немає піску? Місце де сів на мілину Дельфі це місце в якому скала найбільше виходить в море і немає ніяких наносних грунтів, бо течія змиває весь пісок з цього місця і там тільки камені! Це відомо абсолютно всім, щоб там камінь і немає ніякого піску! Тому рити щось грейфером біля Дельфі це ідіотизм! Якщо ідея підйому полягає в тім щоб вирити яму під Дельфі, то потрібно брати екскаватори на понтонах або земснаряди, які можуть гризти скалу і видовбувати в скалі поруч з Дельфі яму достатньої глибини! І взагалі накуя яма, якщо у Дельфі немає 15 квадратних метрів обшивки? Щоб Дельфі затонув ще глибше? Що за маразм? Потрібно заробити величезну діру в корпусі, а для цього потрібно підняти бункеровщик Дельфі і утримувати його до тих пір поки водолази не законопатять хоч якось величезні дірки в корпусі Дельфі, а вже потім потрібно стягувати Дельфі на глибину, притримуючи його якимись плавучими бонами.
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26.08.2020 13:04 Ответить
кажется будто кто-то хочет бюджетного бабла спилить в 3-5 раз больше,чем реально стоит проблемма.....вот и нагнетают ......буксиры сейчас тоже бесполезное шоу не бесплатно исполняют?
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26.08.2020 15:51 Ответить
это фото прошлогоднее.....кажется его наоборот к берегу прибивает....может надо подождать?лет 200?
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi - Цензор.НЕТ 2712
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26.08.2020 16:16 Ответить
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi - Цензор.НЕТ 7311
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26.08.2020 10:50 Ответить
Вохло2
- Что случилось с танкером?
- Он затонул..
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26.08.2020 10:54 Ответить
А як же "особистий контроль" і термін підняття цього судна на протязі тижня (якого) --нашого "геніального" бубочкі?
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26.08.2020 10:51 Ответить
"на протязі" - это на сквозняке! по-украински правильнее говорить "протягом" або "впродовж"
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26.08.2020 12:40 Ответить
Пора вже квитки продавати на це шоу.
Одессіти, чули?
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26.08.2020 10:52 Ответить
а то!
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi - Цензор.НЕТ 7579
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26.08.2020 11:03 Ответить
Это лучший комментарий за всю эпопею с этим танкером ...
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26.08.2020 11:04 Ответить
Опять)))
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26.08.2020 10:52 Ответить
ржавое, дырявое и очень кучерявое
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26.08.2020 10:53 Ответить
На цьому "підніманні" танкера вже стільки бюджетного бабла "освоїли", що можна було б підняти 5 подібних танкерів. Далі буде...
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26.08.2020 10:53 Ответить
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi - Цензор.НЕТ 1366
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26.08.2020 10:55 Ответить
Епопея продовжується.
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26.08.2020 10:57 Ответить
"Show must go on" - шоу повинно продовжуватись!
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26.08.2020 11:00 Ответить
Так День Независимости уже прошел. Не? А в целом куда спешить, сезон почти окончен.
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26.08.2020 11:01 Ответить
Кто хорошо относится к Украине болеет за вытаскивание танкера, а кто против -наоборот.Раз,два,три -танкер из воды выходи!
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26.08.2020 11:03 Ответить
Одесситы могут вечно смотреть как горит сепарня огонь, волнуется море и поднимают танкер.
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26.08.2020 11:04 Ответить
Подъём танкера "Делфи " точная проекция на рейтинг ЗЕ - никак не поднимается .))
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26.08.2020 11:04 Ответить
А в конце подъёма он опять резко упадёт....
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26.08.2020 11:07 Ответить
Особенно повеселило "зевак разогнали" и "нацгвардия". Это, простите, к чему? Чем вам "зеваки" на берегу помешали? Нашли достойное занятие для нацгвардейцев?
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26.08.2020 11:11 Ответить
Щоб не реготали з рукожопих.
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26.08.2020 11:12 Ответить
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26.08.2020 11:16 Ответить
зеваки смеялись и выкрикивали обидные замечания, а так же давали много советов как сделать правильно
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26.08.2020 12:42 Ответить
Это ты прямо точно описал реакцию народа на президентство Зеленского.
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26.08.2020 13:02 Ответить
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi - Цензор.НЕТ 2456
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26.08.2020 11:22 Ответить
Посадил на мель дед танкер.
Высится танкер большой-пребольшой.
Тянет-потянет дед танкер. Вытянуть не может.
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26.08.2020 11:32 Ответить
Надпись на танкере - браво! Аплодирую стоя!
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26.08.2020 11:35 Ответить
да испытайте Нептуна по нем и делу конец!))
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26.08.2020 11:39 Ответить
Мой муж похож на танкер "Делфи". Он такой у вас большой и сильный? Нет, он лежит все время на боку и всегда на мели.
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26.08.2020 11:56 Ответить
возьмите прорабом зеленского!! может тогда делфи СДВИНЕТСЯ С МЕСТА??
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26.08.2020 12:18 Ответить
 
 