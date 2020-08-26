В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прямо сейчас у одесского пляжа "Дельфин" снова пытаются поставить на ровный киль затонувший 21 ноября прошлого года танкер Delfi.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Буксиры тянут "Делфи" за металлический трос, чтобы выровнять легшее на борт судно.

Корреспондент "Думской" заявляет, что "Делфи" поднимается - прогресс виден невооруженным глазом.

У танкера в находятся четыре буксира и плавкран, пляж очистили от курортников и зевак и оцепили бойцы Нацгвардии.

"Делфи" подняли уже на три четверти. Над уровнем воды вся палуба.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

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