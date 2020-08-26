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В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Просто зараз біля одеського пляжу "Дельфін" знову намагаються поставити на рівний кіль затонулий 21 листопада минулого року танкер Delfi.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Думська".

Буксири тягнуть "Делфі" за металевий трос, щоб вирівняти судно, що лягло на борт.

Кореспондент "Думської" заявляє, що "Делфі" піднімається - прогрес видно неозброєним оком.

Біля танкера перебувають чотири буксири і плавкран, пляж очистили від курортників і роззяв і оточили бійці Нацгвардії.

"Делфі" підняли вже на три чверті. Над рівнем води вся палуба.

Читайте: Затонулий танкер Delfi не встигнуть прибрати з одеського пляжу до 24 серпня, - виконавець робіт

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

Читайте: Власник танкера Delfi просив суд заборонити евакуацію судна, час уже втрутитися правоохоронцям, - Криклій

В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi 01
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi 02
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi 03
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi 04
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi 05
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi 06
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi 07
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi 08

Автор: 

Одеса (5452) танкер (331)


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Топ коментарі
+36
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi - Цензор.НЕТ 7311
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26.08.2020 10:50
+17
А як же "особистий контроль" і термін підняття цього судна на протязі тижня (якого) --нашого "геніального" бубочкі?
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26.08.2020 10:51
+17
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi - Цензор.НЕТ 1366
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26.08.2020 10:55
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Зачем его вытаскивать, пусть там и лежит.
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26.08.2020 10:50 Відповісти
Зеленський має дати крепчайчших кіздюлей організаторам підйому судна. Вони ідіоти! Вони взяли плавкран Атлас 4 вантажопідйомністю 25 тон! Вони дебіли! В Чорноморському морському торговому порту стоїть плавкран на 100 тон, чому не задіяти його для підйому судна? Так вони будуть дрочити ще довго і нічого не зроблять!
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26.08.2020 11:24 Відповісти
Це ще одна історія непрофесійності команди Зеленського та тотальної корупції на всіх рівнях!
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26.08.2020 11:43 Відповісти
"ОТАКОЇ" - доставило
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26.08.2020 12:39 Відповісти
Плавкран "Атлас" рыл яму грейфером рядом с корпусом "Делфи". На киль будут ставить буксиры, а не "Атлас".
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26.08.2020 12:40 Відповісти
Що міг вирити грейфером плавкран якщо в цьому місці немає піску? Місце де сів на мілину Дельфі це місце в якому скала найбільше виходить в море і немає ніяких наносних грунтів, бо течія змиває весь пісок з цього місця і там тільки камені! Це відомо абсолютно всім, щоб там камінь і немає ніякого піску! Тому рити щось грейфером біля Дельфі це ідіотизм! Якщо ідея підйому полягає в тім щоб вирити яму під Дельфі, то потрібно брати екскаватори на понтонах або земснаряди, які можуть гризти скалу і видовбувати в скалі поруч з Дельфі яму достатньої глибини! І взагалі накуя яма, якщо у Дельфі немає 15 квадратних метрів обшивки? Щоб Дельфі затонув ще глибше? Що за маразм? Потрібно заробити величезну діру в корпусі, а для цього потрібно підняти бункеровщик Дельфі і утримувати його до тих пір поки водолази не законопатять хоч якось величезні дірки в корпусі Дельфі, а вже потім потрібно стягувати Дельфі на глибину, притримуючи його якимись плавучими бонами.
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26.08.2020 13:04 Відповісти
кажется будто кто-то хочет бюджетного бабла спилить в 3-5 раз больше,чем реально стоит проблемма.....вот и нагнетают ......буксиры сейчас тоже бесполезное шоу не бесплатно исполняют?
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26.08.2020 15:51 Відповісти
это фото прошлогоднее.....кажется его наоборот к берегу прибивает....может надо подождать?лет 200?
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi - Цензор.НЕТ 2712
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26.08.2020 16:16 Відповісти
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi - Цензор.НЕТ 7311
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26.08.2020 10:50 Відповісти
Вохло2
- Что случилось с танкером?
- Он затонул..
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26.08.2020 10:54 Відповісти
А як же "особистий контроль" і термін підняття цього судна на протязі тижня (якого) --нашого "геніального" бубочкі?
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26.08.2020 10:51 Відповісти
"на протязі" - это на сквозняке! по-украински правильнее говорить "протягом" або "впродовж"
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26.08.2020 12:40 Відповісти
Пора вже квитки продавати на це шоу.
Одессіти, чули?
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26.08.2020 10:52 Відповісти
а то!
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi - Цензор.НЕТ 7579
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26.08.2020 11:03 Відповісти
Это лучший комментарий за всю эпопею с этим танкером ...
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26.08.2020 11:04 Відповісти
Опять)))
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26.08.2020 10:52 Відповісти
ржавое, дырявое и очень кучерявое
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26.08.2020 10:53 Відповісти
На цьому "підніманні" танкера вже стільки бюджетного бабла "освоїли", що можна було б підняти 5 подібних танкерів. Далі буде...
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26.08.2020 10:53 Відповісти
В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi - Цензор.НЕТ 1366
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26.08.2020 10:55 Відповісти
Епопея продовжується.
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26.08.2020 10:57 Відповісти
"Show must go on" - шоу повинно продовжуватись!
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26.08.2020 11:00 Відповісти
Так День Независимости уже прошел. Не? А в целом куда спешить, сезон почти окончен.
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26.08.2020 11:01 Відповісти
Кто хорошо относится к Украине болеет за вытаскивание танкера, а кто против -наоборот.Раз,два,три -танкер из воды выходи!
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26.08.2020 11:03 Відповісти
Одесситы могут вечно смотреть как горит сепарня огонь, волнуется море и поднимают танкер.
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26.08.2020 11:04 Відповісти
Подъём танкера "Делфи " точная проекция на рейтинг ЗЕ - никак не поднимается .))
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26.08.2020 11:04 Відповісти
А в конце подъёма он опять резко упадёт....
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26.08.2020 11:07 Відповісти
Особенно повеселило "зевак разогнали" и "нацгвардия". Это, простите, к чему? Чем вам "зеваки" на берегу помешали? Нашли достойное занятие для нацгвардейцев?
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26.08.2020 11:11 Відповісти
Щоб не реготали з рукожопих.
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26.08.2020 11:12 Відповісти
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26.08.2020 11:16 Відповісти
зеваки смеялись и выкрикивали обидные замечания, а так же давали много советов как сделать правильно
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26.08.2020 12:42 Відповісти
Это ты прямо точно описал реакцию народа на президентство Зеленского.
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26.08.2020 13:02 Відповісти
В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi - Цензор.НЕТ 2456
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26.08.2020 11:22 Відповісти
Посадил на мель дед танкер.
Высится танкер большой-пребольшой.
Тянет-потянет дед танкер. Вытянуть не может.
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26.08.2020 11:32 Відповісти
Надпись на танкере - браво! Аплодирую стоя!
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26.08.2020 11:35 Відповісти
да испытайте Нептуна по нем и делу конец!))
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26.08.2020 11:39 Відповісти
Мой муж похож на танкер "Делфи". Он такой у вас большой и сильный? Нет, он лежит все время на боку и всегда на мели.
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26.08.2020 11:56 Відповісти
возьмите прорабом зеленского!! может тогда делфи СДВИНЕТСЯ С МЕСТА??
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26.08.2020 12:18 Відповісти
 
 