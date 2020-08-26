В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Просто зараз біля одеського пляжу "Дельфін" знову намагаються поставити на рівний кіль затонулий 21 листопада минулого року танкер Delfi.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Думська".

Буксири тягнуть "Делфі" за металевий трос, щоб вирівняти судно, що лягло на борт.

Кореспондент "Думської" заявляє, що "Делфі" піднімається - прогрес видно неозброєним оком.

Біля танкера перебувають чотири буксири і плавкран, пляж очистили від курортників і роззяв і оточили бійці Нацгвардії.

"Делфі" підняли вже на три чверті. Над рівнем води вся палуба.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

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