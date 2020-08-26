В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Просто зараз біля одеського пляжу "Дельфін" знову намагаються поставити на рівний кіль затонулий 21 листопада минулого року танкер Delfi.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Думська".
Буксири тягнуть "Делфі" за металевий трос, щоб вирівняти судно, що лягло на борт.
Кореспондент "Думської" заявляє, що "Делфі" піднімається - прогрес видно неозброєним оком.
Біля танкера перебувають чотири буксири і плавкран, пляж очистили від курортників і роззяв і оточили бійці Нацгвардії.
"Делфі" підняли вже на три чверті. Над рівнем води вся палуба.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.
За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.
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- Что случилось с танкером?
- Он затонул..
Одессіти, чули?
сепарняогонь, волнуется море и поднимают танкер.
Высится танкер большой-пребольшой.
Тянет-потянет дед танкер. Вытянуть не может.