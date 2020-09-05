Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины. ФОТОрепортаж

После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний корабельно-катерного состава Военно-Морских Сил Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костопіль".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это 7-й из серии катеров проекта 58155, который построен на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском".

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На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костопіль", как, впрочем, и другие МБАК, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической установки дымовых и тепловых завес.

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Риивненской области, где родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

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В ведомстве напоминают, что задача катеров проекта 58155 в составе ВМС Украины: патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и т. п.













