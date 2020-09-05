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Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины. ФОТОрепортаж

После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний корабельно-катерного состава Военно-Морских Сил Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костопіль".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это 7-й из серии катеров проекта 58155, который построен на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском".

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На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костопіль", как, впрочем, и другие МБАК, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической установки дымовых и тепловых завес.

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Риивненской области, где родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

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В ведомстве напоминают, что задача катеров проекта 58155 в составе ВМС Украины: патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и т. п.

Артиллерийский катер Костопіль пополнил ряды ВМС Украины 01
Артиллерийский катер Костопіль пополнил ряды ВМС Украины 02
Артиллерийский катер Костопіль пополнил ряды ВМС Украины 03
Артиллерийский катер Костопіль пополнил ряды ВМС Украины 04
Артиллерийский катер Костопіль пополнил ряды ВМС Украины 05
Артиллерийский катер Костопіль пополнил ряды ВМС Украины 06
Артиллерийский катер Костопіль пополнил ряды ВМС Украины 07

Автор: 

ВМС (1467) корабль (2041) Минобороны (9329)


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Топ комментарии
+52
Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6436
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05.09.2020 18:57
+28
Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4353
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05.09.2020 18:58
+18
Да, да.. При "барыге" это были бесполезные корыта, на которых он отмывал деньги))) а теперь это называется "зміцнювати обороноспроможність"... Вы уж определитесь...
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05.09.2020 19:05
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Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6436
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05.09.2020 18:57 Ответить
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05.09.2020 18:58 Ответить
Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4353
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05.09.2020 18:58 Ответить
Я думаю шо скоро на ваши высеры просто перестанут реагировать.Так,шота под ногами валяется😂🌷
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05.09.2020 19:05 Ответить
Тут уся справа в тому, як до нього добратися. В якомусь лахмітті до такого пана і не сунься. Тут треба йти в циліндрі, щоб вас поліцай загодя не цапнув.
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05.09.2020 19:06 Ответить
😄
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05.09.2020 19:09 Ответить
спамити, та й усе.
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05.09.2020 20:05 Ответить
Даремно ви так на https://censor.net/ru/user/475206 Це ж сарказм, іронія...
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06.09.2020 08:00 Ответить
Матір божа!
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05.09.2020 19:05 Ответить
Микки маус!
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05.09.2020 19:26 Ответить
Да, да.. При "барыге" это были бесполезные корыта, на которых он отмывал деньги))) а теперь это называется "зміцнювати обороноспроможність"... Вы уж определитесь...
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05.09.2020 19:05 Ответить
Багато знатимеш - швидко посивієш.
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05.09.2020 19:09 Ответить
Навигадуєте стільки на нашого найяснішого, що, якби лише половина з того була правда, вистачило б йому ганьби на все життя. Але наш старий добряга насправді цього не заслужив. Самі подумайте.
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05.09.2020 19:14 Ответить
Йозеф,хватит тут цитировать Ярослава Гашека.Или за умного хочешь сойти?Тогда пиши грамотно.Не свои слова пиши в кавычках,или делай ссылку на первоисточник.Тоже мне,как министр образования .
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06.09.2020 12:55 Ответить
Тебе лечиться надо.
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05.09.2020 19:12 Ответить
Війна буде, більше не скажу вам ані слова!
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05.09.2020 19:15 Ответить
Це сарказм?
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05.09.2020 19:23 Ответить
Це від мене не залежить,
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05.09.2020 19:27 Ответить
У всьому признаєтесь?
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05.09.2020 19:32 Ответить
трудно с тобой не согласиться!!,,вашей"страны возможно и да!!(зміцнює або їй зливає)а вот страны Украина он откровенный враг. и лезь под шконку кацапопёс или ещё хрен знает что??
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05.09.2020 22:11 Ответить
На кормі схоже що направляючі для постановки глибинних мін.
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05.09.2020 19:06 Ответить
А їх повинно там бути дванадцять,
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05.09.2020 19:10 Ответить
Ну 12 не стане. Максимум по 3 з кожного борту.
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05.09.2020 19:22 Ответить
Цього і справді багато,
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05.09.2020 19:25 Ответить
Для москалів мін не жаль. Навіть глибинних...
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05.09.2020 19:19 Ответить
Все це робиться заради помпи:
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05.09.2020 19:22 Ответить
Помпа на кораблі - річ не зайва.
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05.09.2020 19:32 Ответить
а против чего эти мины то? че, на километр уйдут и там будут лежать? чет не знаю что это
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05.09.2020 19:29 Ответить
Тебе в Гуглі забанили?
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05.09.2020 19:43 Ответить
Якийсь то він маленький..а може так і тре.. Хз
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05.09.2020 19:10 Ответить
Що ви хочете цим сказати?
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05.09.2020 19:12 Ответить
Та це моя хлопська думка..Просто я не в темi. Я розумiю що не в розмiрах справа ,але ж скільки у нас вже цих катерів прибережного плавання ,хочется вже норм. морський великий корабель
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05.09.2020 19:26 Ответить
Я проти цього нічого не маю, але боюся, що тут якась плутанина.
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05.09.2020 19:31 Ответить
..справа навіть не в габаритах..Англія пропонує будувати на одному із наших суднобудівних заводів ******* ракетні катери зі швидкістю більш ніж 45 вузлів та досконалим ракетним озброенням,яке може стріляти на відстань за 200 км,як наш береговій РК "Нептун"...Річ в тому,що єдиний ракетний катер /проект 206/ "Прилуки" був озброений ПКР "Термит"радянського виробництваз дальністю ураження до 80 км,наразі він не модернизований/планувалось в 2018 році оснастити ПКР "Нептун",але і досі перебуває без озброєння...А катери з озброєнням БТР-3 Б,можуть уражати цілі на морі при штілі на відстані до 2 км...Конфлікт в Керченській протоці показав,що на цих плавучих" домовинах" не можно не то що дати відсіч,а навіть втекти,швидкість максимальна ,як у парових катерів початку 20 сторіччя -до 25 вузлів при мінімальній хвилі до 2 баллів...
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05.09.2020 20:45 Ответить
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06.09.2020 00:26 Ответить
Авіапоносєц Кузнєтцов великий.
І, фулє.
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05.09.2020 19:13 Ответить
Це такі бестії, що немає їм у світі рівних.
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05.09.2020 19:16 Ответить
Помнится,как недавно Турция маленькими дронами отъеала большие Панцыри великой расии..
Может,не в размере дело?
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05.09.2020 19:16 Ответить
Дело не в размерах, а в военных технологиях. Артиллерийский катер это динозавр в современном мире. Годится только браконьеров пугать, но это не задача ВМФ.
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05.09.2020 19:56 Ответить
Еще раз повторю - Вермахт дошел до Москвы отнюдь не на "Тиграх", а на маленьких тэшках,которые ,по мнению командиров РККА годились пугать браконьеров..
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05.09.2020 20:25 Ответить
..вам странным не показался конфликт в Керченском проливе?? Ни дать достойный отпор,ни удрать на этих плавающих "гробах" наши моряки не смогли в связи со слабостью вооружения и малой скоростью..
...Слава,богу, что не штормила,ведь мореходностьих до 2 баллов..Если не в теме,то повоюйте с помповым ружьём против бойца с АКМ...
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05.09.2020 20:51 Ответить
Они могли бы уйти но не бросили буксир один хватит нести чушь.Моряки сами сказали если бы были одни то могли оторваться но у буксира скорость в два раза медленнее.
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05.09.2020 21:56 Ответить
У тому то і весь маразм наказу - супроводжувати буксир такими маленькими катерами
На більши кораблі ВМС України кацапи би встялись нападати.
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06.09.2020 13:08 Ответить
В рашке атомные подлодки с меньшей помпой принимают, чем у нас катер размером с БТР
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05.09.2020 19:17 Ответить
Ну, поностальгируйте.
https://www.youtube.com/watch?v=y80O8zLTodY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Спуск на воду АПРК "Курск" 16 мая 1994 г. Северодвинск.

Правда, комментарии там отключены. Почему-то.
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05.09.2020 19:23 Ответить
А есть кадры таких спусков последних лет?
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05.09.2020 19:34 Ответить
а зачем? товарищ высрал, качественно растер, и доволен
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05.09.2020 19:35 Ответить
Поищите спуск "Лошарика".
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05.09.2020 19:52 Ответить
Спуск на воду месяц назад атомного крейсера проекта Борей - Князь Олег
https://www.youtube.com/watch?v=I59kYAuAjDE

Спуск на воду в декабре прошлого года атомного крейсера проекта Ясень-М - Новосибирск
https://www.youtube.com/watch?v=QWYSXwdOvz4

Спуск на воду в апреле прошлого года атомного крейсера проекта Посейдон - Белгород
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sDor92Ro
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05.09.2020 20:02 Ответить
Подводные кацапские корыта потонут! ***** сказал.
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05.09.2020 22:09 Ответить
Їх чекає судьба Лошаріка ? Мабуть так.
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06.09.2020 13:06 Ответить
Чем больше спустите,тем скорее траву жрать будете..
Проверено Историей..
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06.09.2020 21:49 Ответить
конечно! и сцарек там не показывает смехотворные(графон - ужос) мультики про ракеты, которые запустить вроде мона, а вот посадить....
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05.09.2020 19:34 Ответить
І правильно - Севастопіль та Озівське Море.
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05.09.2020 19:32 Ответить
Такие катера годятся только за пивом посылать для адмиралов на отдыхе....Ну и государственные средства оприходовать в свою пользу.
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05.09.2020 19:53 Ответить
Оружие зря установили. Стрелять приказа никто не даст, а просто так отдавать россиянам не надо.
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05.09.2020 20:24 Ответить
Кости в пиль...корабель) парахет) долго будет вымачивать якорь
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06.09.2020 00:09 Ответить
Земля должен Кривой Рог спустить на воду, но это минимум корвет или эсминец
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06.09.2020 00:34 Ответить
скоро шлюпки под камеру будут передавать, позор.
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06.09.2020 13:42 Ответить
...надувные...
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06.09.2020 20:37 Ответить
 
 