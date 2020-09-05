Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины. ФОТОрепортаж
После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний корабельно-катерного состава Военно-Морских Сил Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костопіль".
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это 7-й из серии катеров проекта 58155, который построен на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском".
На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костопіль", как, впрочем, и другие МБАК, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической установки дымовых и тепловых завес.
Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Риивненской области, где родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.
В ведомстве напоминают, что задача катеров проекта 58155 в составе ВМС Украины: патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и т. п.
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І, фулє.
Может,не в размере дело?
...Слава,богу, что не штормила,ведь мореходностьих до 2 баллов..Если не в теме,то повоюйте с помповым ружьём против бойца с АКМ...
На більши кораблі ВМС України кацапи би встялись нападати.
https://www.youtube.com/watch?v=y80O8zLTodY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Спуск на воду АПРК "Курск" 16 мая 1994 г. Северодвинск.
Правда, комментарии там отключены. Почему-то.
https://www.youtube.com/watch?v=I59kYAuAjDE
Спуск на воду в декабре прошлого года атомного крейсера проекта Ясень-М - Новосибирск
https://www.youtube.com/watch?v=QWYSXwdOvz4
Спуск на воду в апреле прошлого года атомного крейсера проекта Посейдон - Белгород
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sDor92Ro
Проверено Историей..