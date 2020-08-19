РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12886 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 627 9

Украина и Великобритания проведут военные учения в Черном море

Украина и Великобритания проведут военные учения в Черном море

Великобритания направит в черноморский регион корабли Королевского военно-морского флота. Они будут тренироваться там вместе с украинским ВМФ.

Об этом заявил во время визита в Киев министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рад второй раз посетить Украину с момента моего назначения на должность министра обороны. "Инициатива по морской подготовке" является очередным шагом к дальнейшему развитию отношений Британии и Украины в сфере обороны. Это пример расширения нашего сотрудничества с Вооруженными Силами Украины в последние годы", - сказал Уоллес.

По словам министра, Великобритания уже провела подготовку тысяч украинских военных по широкому перечню навыков, от основ первой медицинской помощи до оперативного планирования, что помогало им защищать территориальную целостность своей страны от поддерживаемых Россией сил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Инициатива по морской подготовке "сделает возможной еще более тесное сотрудничество между НАТО и вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО", - добавил глава Минобороны Великобритании.

Курсы будут проводить военнослужащие Королевских ВМС, а также их коллеги из Швеции, Канады и Дании в таких дисциплинах, как навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдение за морской обстановкой, пожаротушение и ремонт повреждений. Ожидается, что в ближайшее время к этой инициативе присоединятся больше стран.

Также на Цензор.НЕТ: Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin. ФОТО

Автор: 

Великобритания (5048) ВМС (1491) военные учения (3467) Черное море (1489)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плани цих військових навчань вже "козирь" положив на стіл *****?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:09 Ответить
Каже, що: «ето мнє нєізвєстно».
показать весь комментарий
19.08.2020 11:16 Ответить
Побились бы об заклад на пиво,- кто точнее попадет ракетой в кремль.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:11 Ответить
Они будут тренироваться там вместе с украинским ВМФ.... У кацапсин опять пердаки подгорать будут...Україна і Велика Британія проведуть військові навчання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 9072
показать весь комментарий
19.08.2020 11:17 Ответить
разговорт ниочем. англичане--фуфлыжники, без америкосов ничего не будет. зеля-клоун, втягивай америку в войну с кацапстаном,тогда победим.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:20 Ответить
он хоть бы шмаркли свои втянул!
показать весь комментарий
19.08.2020 11:48 Ответить
Если бы Порошенко порвал с Россией соглашение об Азовском море, то сейчас англичане бы проводили учение с украинцами в азовском море, т.к. море было бы нейтральными водами.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:10 Ответить
А кто или что мешало Порошенко порвать соглашение об Азовском море!?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:28 Ответить
 
 