Украина и Великобритания проведут военные учения в Черном море

Великобритания направит в черноморский регион корабли Королевского военно-морского флота. Они будут тренироваться там вместе с украинским ВМФ.

Об этом заявил во время визита в Киев министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рад второй раз посетить Украину с момента моего назначения на должность министра обороны. "Инициатива по морской подготовке" является очередным шагом к дальнейшему развитию отношений Британии и Украины в сфере обороны. Это пример расширения нашего сотрудничества с Вооруженными Силами Украины в последние годы", - сказал Уоллес.

По словам министра, Великобритания уже провела подготовку тысяч украинских военных по широкому перечню навыков, от основ первой медицинской помощи до оперативного планирования, что помогало им защищать территориальную целостность своей страны от поддерживаемых Россией сил.

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"Инициатива по морской подготовке "сделает возможной еще более тесное сотрудничество между НАТО и вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО", - добавил глава Минобороны Великобритании.

Курсы будут проводить военнослужащие Королевских ВМС, а также их коллеги из Швеции, Канады и Дании в таких дисциплинах, как навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдение за морской обстановкой, пожаротушение и ремонт повреждений. Ожидается, что в ближайшее время к этой инициативе присоединятся больше стран.

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