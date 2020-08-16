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Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из военных полигонов Черниговщины продолжаются плановые занятия по боевой подготовке офицеров групп авиационных наводчиков армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

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Продолжительность учений - 10 дней. Военные будут тренироваться выживать на территории, занятой врагом, работать в режиме маскировки у позиций противника, наводить экипажи вертолетов на наземные цели днем ​​и ночью, прыгать с парашютами различных систем, проводить десантирование и эвакуацию с помощью спускового устройства "СУ-Р" и КСБО "Канат-1" и другое.

Офицеры-авианаводчики также совершенствуют навыки по тактике действий в малых группах, в том числе на территории, контролируемой противником, тренируются применять оружие на малых расстояниях, в воздухе и с борта вертолета, предоставлять домедицинскую помощь.

Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 01
Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 02

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Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 03
Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 04
Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 05
Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 06

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Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 07
Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 08
Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 09
Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине 10

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Автор: 

военные учения (3466) Черниговщина (1486)


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Топ комментарии
+8
Це добре, що наші захисники тренуються захищати нас від північних сусідів (насправді це один агресивний сусід - росія).
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16.08.2020 02:23 Ответить
+4
учения это всегда хорошо
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16.08.2020 02:25 Ответить
+2
Музыка грозная в видосике и парашут красный, а так нормально. Авианаводчики - это хорошее дело, полезное
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16.08.2020 02:24 Ответить
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Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине.

Шо , типо готовимся помочь Белоруси ?
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16.08.2020 02:19 Ответить
Нет, собираемся отражать агрессию белоруси, когда они пойдут нас "освобождать" от ненавистного им пиндостана. Их космонавты горят желанием и у нас устроить такую же точно профилактику над инакомыслящими.
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16.08.2020 08:47 Ответить
Да просто по тому , что на черниговщине находиться гончаровский полигон , или ГОНДУРАС как его пацаны из ВСУ называют , а учитывая , что он соединен с полигоном Десна , то для таких занятий почти идеальное место.
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16.08.2020 09:09 Ответить
Це добре, що наші захисники тренуються захищати нас від північних сусідів (насправді це один агресивний сусід - росія).
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16.08.2020 02:23 Ответить
Музыка грозная в видосике и парашут красный, а так нормально. Авианаводчики - это хорошее дело, полезное
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16.08.2020 02:24 Ответить
учения это всегда хорошо
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16.08.2020 02:25 Ответить
Гениальны слова гения:"Тяжело в учении, легко в бою"
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16.08.2020 05:06 Ответить
А парашют красный тоже для маскировки?
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16.08.2020 07:27 Ответить
Шоб авианаводчик случаем не потерялся....
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16.08.2020 09:18 Ответить
прикольно, а я сейчас в ООС и мне кроме поломанной каски (порван подбородочный ремень), броника 2014 года (чехол просрочен - развалился) ничего не дали. Пришлось всё покупать самому.
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16.08.2020 07:40 Ответить
Вовремя .Но не достаточно
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16.08.2020 09:04 Ответить
Авиации у нас нет , а авианаводчики есть , ну то же для чего то нужны в наше время наверное .Хотя если учесть , что мы живем в 21 веке , а не во время ВМВ, то может совковым совкодрочерам с генеральскими погонами станет понятно , что целеуказания в 21 веке осуществляется техническими средствами и возможностями .
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16.08.2020 09:14 Ответить
https://censor.net/user/392976 "В греции есть все", тільке все залежить від політичної волі керівництва держави. При політичній волі за тиждень мож знайти ешелон МИ 8, МИ 24, СУ 25.

Авіановідники є навіть в армії США

В армии США действуют три школы авианаводчиков. Первая https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Army_Pathfinder_School&action=edit&redlink=1 United States Army Pathfinder School (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Pathfinder_School англ. ), база https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Форт-Беннинг , штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F Джорджия , которая выступает в качестве армейской ведущей организации по операциям авианаводчиков и контролирует стандартизацию обучения. Вторая - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabalauski_Air_Assault_School&action=edit&redlink=1 Sabalauski Air Assault School (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Assault_School англ. ), база https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1 Форт-Кэмпбелл (https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Campbell англ. ), штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8 Кентукки . Третья - часть Fort Benning's Army National Guard Warrior Training Center. Курсы, преподаваемые в Форт-Кэмпбелл и WTC, не включают прыжки с парашютом.
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16.08.2020 11:07 Ответить
Авианаводчики у них уже давно не то же самое , что у нас на фото показано , не кто у них как минимум 50 лет в тыл к противнику не десантируется , для этого есть развед спутники и беспелотники и т д и т п. То что вы пытаетесь в пример показать , существует для координации действий пехоты и авиации , то есть когда в наступающих частях пехоты есть офицеры имеющие прямой контакт с авиогруппой прикрывающих их продвижение . Кроме того не надо тешить себя иллюзиями Ослу Оманскому который добровольно хочет капитулировать перед ****** , кроме старых катеров не кто не хера серьезного не даст.
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16.08.2020 11:19 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1662
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16.08.2020 10:57 Ответить
Я вот всегда отрицательно относился к подобного рода инициативам и действиям, усматривая в них "тупое" растранжиривание денег. Вот лозунг выше "бий москаля", такой же тупой, как и учения.
КВАДРАТНЫЙ ВОПРОС: куда офицеры-авианаводчики собрались десантироваться, и кого они собрались спасать "зависанием"?
Вы в какой вселенной живете, клоуны?
Если уж вы собрались десантироваться, то это надо делать посредством мотодельтопланов (их хрен увидит радар).
А спасательную операцию надо проводить наземными силами, координируя свои действия с пехотой и артиллерией.
А вообще-то, авианаводчик должен входить в группу СпН (ССО по-вашему) со всеми вытекающими к нему требованиями.
Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди - ничего не пойму. (с)
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16.08.2020 12:13 Ответить
БЫЛО РОШЕНОКИНО , ТЕПЕРЬ ЗЕЛЕНОШОУ.
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17.08.2020 13:31 Ответить
 
 