Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из военных полигонов Черниговщины продолжаются плановые занятия по боевой подготовке офицеров групп авиационных наводчиков армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

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Продолжительность учений - 10 дней. Военные будут тренироваться выживать на территории, занятой врагом, работать в режиме маскировки у позиций противника, наводить экипажи вертолетов на наземные цели днем ​​и ночью, прыгать с парашютами различных систем, проводить десантирование и эвакуацию с помощью спускового устройства "СУ-Р" и КСБО "Канат-1" и другое.

Офицеры-авианаводчики также совершенствуют навыки по тактике действий в малых группах, в том числе на территории, контролируемой противником, тренируются применять оружие на малых расстояниях, в воздухе и с борта вертолета, предоставлять домедицинскую помощь.





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