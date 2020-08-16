Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На одном из военных полигонов Черниговщины продолжаются плановые занятия по боевой подготовке офицеров групп авиационных наводчиков армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
Продолжительность учений - 10 дней. Военные будут тренироваться выживать на территории, занятой врагом, работать в режиме маскировки у позиций противника, наводить экипажи вертолетов на наземные цели днем и ночью, прыгать с парашютами различных систем, проводить десантирование и эвакуацию с помощью спускового устройства "СУ-Р" и КСБО "Канат-1" и другое.
Офицеры-авианаводчики также совершенствуют навыки по тактике действий в малых группах, в том числе на территории, контролируемой противником, тренируются применять оружие на малых расстояниях, в воздухе и с борта вертолета, предоставлять домедицинскую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо , типо готовимся помочь Белоруси ?
Авіановідники є навіть в армії США
В армии США действуют три школы авианаводчиков. Первая https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Army_Pathfinder_School&action=edit&redlink=1 United States Army Pathfinder School (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Pathfinder_School англ. ), база https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Форт-Беннинг , штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F Джорджия , которая выступает в качестве армейской ведущей организации по операциям авианаводчиков и контролирует стандартизацию обучения. Вторая - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabalauski_Air_Assault_School&action=edit&redlink=1 Sabalauski Air Assault School (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Assault_School англ. ), база https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1 Форт-Кэмпбелл (https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Campbell англ. ), штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8 Кентукки . Третья - часть Fort Benning's Army National Guard Warrior Training Center. Курсы, преподаваемые в Форт-Кэмпбелл и WTC, не включают прыжки с парашютом.
КВАДРАТНЫЙ ВОПРОС: куда офицеры-авианаводчики собрались десантироваться, и кого они собрались спасать "зависанием"?
Вы в какой вселенной живете, клоуны?
Если уж вы собрались десантироваться, то это надо делать посредством мотодельтопланов (их хрен увидит радар).
А спасательную операцию надо проводить наземными силами, координируя свои действия с пехотой и артиллерией.
А вообще-то, авианаводчик должен входить в группу СпН (ССО по-вашему) со всеми вытекающими к нему требованиями.
Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди - ничего не пойму. (с)