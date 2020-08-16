Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з військових полігонів Чернігівщини тривають планові заняття з бойової підготовки офіцерів груп авіаційних навідників армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

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Тривалість навчань - 10 днів. Військові тренуватимуться виживати на території, захопленій ворогом, працювати в режимі маскування поблизу позицій противника, наводити екіпажі вертольотів на наземні цілі вдень і вночі, стрибати з парашутами різних систем, проводити десантування та евакуацію за допомогою спускового пристрою "СУ-Р" та КЗБО "Канат-1" тощо.

Офіцери-авіанавідники також вдосконалюють навички з тактики дій у малих групах, зокрема на території, контрольованій противником, тренуються застосовувати зброю на малих відстанях, у повітрі і з борту вертольота, надавати домедичну допомогу.





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