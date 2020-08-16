Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На одному з військових полігонів Чернігівщини тривають планові заняття з бойової підготовки офіцерів груп авіаційних навідників армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Тривалість навчань - 10 днів. Військові тренуватимуться виживати на території, захопленій ворогом, працювати в режимі маскування поблизу позицій противника, наводити екіпажі вертольотів на наземні цілі вдень і вночі, стрибати з парашутами різних систем, проводити десантування та евакуацію за допомогою спускового пристрою "СУ-Р" та КЗБО "Канат-1" тощо.
Офіцери-авіанавідники також вдосконалюють навички з тактики дій у малих групах, зокрема на території, контрольованій противником, тренуються застосовувати зброю на малих відстанях, у повітрі і з борту вертольота, надавати домедичну допомогу.
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Шо , типо готовимся помочь Белоруси ?
Авіановідники є навіть в армії США
В армии США действуют три школы авианаводчиков. Первая https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Army_Pathfinder_School&action=edit&redlink=1 United States Army Pathfinder School (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Pathfinder_School англ. ), база https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Форт-Беннинг , штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F Джорджия , которая выступает в качестве армейской ведущей организации по операциям авианаводчиков и контролирует стандартизацию обучения. Вторая - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabalauski_Air_Assault_School&action=edit&redlink=1 Sabalauski Air Assault School (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Assault_School англ. ), база https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1 Форт-Кэмпбелл (https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Campbell англ. ), штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8 Кентукки . Третья - часть Fort Benning's Army National Guard Warrior Training Center. Курсы, преподаваемые в Форт-Кэмпбелл и WTC, не включают прыжки с парашютом.
КВАДРАТНЫЙ ВОПРОС: куда офицеры-авианаводчики собрались десантироваться, и кого они собрались спасать "зависанием"?
Вы в какой вселенной живете, клоуны?
Если уж вы собрались десантироваться, то это надо делать посредством мотодельтопланов (их хрен увидит радар).
А спасательную операцию надо проводить наземными силами, координируя свои действия с пехотой и артиллерией.
А вообще-то, авианаводчик должен входить в группу СпН (ССО по-вашему) со всеми вытекающими к нему требованиями.
Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди - ничего не пойму. (с)