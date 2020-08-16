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Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з військових полігонів Чернігівщини тривають планові заняття з бойової підготовки офіцерів груп авіаційних навідників армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

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Тривалість навчань - 10 днів. Військові тренуватимуться виживати на території, захопленій ворогом, працювати в режимі маскування поблизу позицій противника, наводити екіпажі вертольотів на наземні цілі вдень і вночі, стрибати з парашутами різних систем, проводити десантування та евакуацію за допомогою спускового пристрою "СУ-Р" та КЗБО "Канат-1" тощо.

Офіцери-авіанавідники також вдосконалюють навички з тактики дій у малих групах, зокрема на території, контрольованій противником, тренуються застосовувати зброю на малих відстанях, у повітрі і з борту вертольота, надавати домедичну допомогу.

Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 01
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 02

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Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 03
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 04
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 05
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 06

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Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 07
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 08
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 09
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині 10

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Автор: 

військові навчання (2775) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+8
Це добре, що наші захисники тренуються захищати нас від північних сусідів (насправді це один агресивний сусід - росія).
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16.08.2020 02:23
+4
учения это всегда хорошо
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16.08.2020 02:25
+2
Музыка грозная в видосике и парашут красный, а так нормально. Авианаводчики - это хорошее дело, полезное
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16.08.2020 02:24
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Маскировку у позиций противника, десантирование и эвакуацию тренируют офицеры-авианаводчики на Черниговщине.

Шо , типо готовимся помочь Белоруси ?
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16.08.2020 02:19 Відповісти
Нет, собираемся отражать агрессию белоруси, когда они пойдут нас "освобождать" от ненавистного им пиндостана. Их космонавты горят желанием и у нас устроить такую же точно профилактику над инакомыслящими.
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16.08.2020 08:47 Відповісти
Да просто по тому , что на черниговщине находиться гончаровский полигон , или ГОНДУРАС как его пацаны из ВСУ называют , а учитывая , что он соединен с полигоном Десна , то для таких занятий почти идеальное место.
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16.08.2020 09:09 Відповісти
Це добре, що наші захисники тренуються захищати нас від північних сусідів (насправді це один агресивний сусід - росія).
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16.08.2020 02:23 Відповісти
Музыка грозная в видосике и парашут красный, а так нормально. Авианаводчики - это хорошее дело, полезное
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16.08.2020 02:24 Відповісти
учения это всегда хорошо
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16.08.2020 02:25 Відповісти
Гениальны слова гения:"Тяжело в учении, легко в бою"
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16.08.2020 05:06 Відповісти
А парашют красный тоже для маскировки?
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16.08.2020 07:27 Відповісти
Шоб авианаводчик случаем не потерялся....
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16.08.2020 09:18 Відповісти
прикольно, а я сейчас в ООС и мне кроме поломанной каски (порван подбородочный ремень), броника 2014 года (чехол просрочен - развалился) ничего не дали. Пришлось всё покупать самому.
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16.08.2020 07:40 Відповісти
Вовремя .Но не достаточно
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16.08.2020 09:04 Відповісти
Авиации у нас нет , а авианаводчики есть , ну то же для чего то нужны в наше время наверное .Хотя если учесть , что мы живем в 21 веке , а не во время ВМВ, то может совковым совкодрочерам с генеральскими погонами станет понятно , что целеуказания в 21 веке осуществляется техническими средствами и возможностями .
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16.08.2020 09:14 Відповісти
https://censor.net/user/392976 "В греции есть все", тільке все залежить від політичної волі керівництва держави. При політичній волі за тиждень мож знайти ешелон МИ 8, МИ 24, СУ 25.

Авіановідники є навіть в армії США

В армии США действуют три школы авианаводчиков. Первая https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Army_Pathfinder_School&action=edit&redlink=1 United States Army Pathfinder School (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Pathfinder_School англ. ), база https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Форт-Беннинг , штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F Джорджия , которая выступает в качестве армейской ведущей организации по операциям авианаводчиков и контролирует стандартизацию обучения. Вторая - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabalauski_Air_Assault_School&action=edit&redlink=1 Sabalauski Air Assault School (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Assault_School англ. ), база https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1 Форт-Кэмпбелл (https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Campbell англ. ), штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8 Кентукки . Третья - часть Fort Benning's Army National Guard Warrior Training Center. Курсы, преподаваемые в Форт-Кэмпбелл и WTC, не включают прыжки с парашютом.
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16.08.2020 11:07 Відповісти
Авианаводчики у них уже давно не то же самое , что у нас на фото показано , не кто у них как минимум 50 лет в тыл к противнику не десантируется , для этого есть развед спутники и беспелотники и т д и т п. То что вы пытаетесь в пример показать , существует для координации действий пехоты и авиации , то есть когда в наступающих частях пехоты есть офицеры имеющие прямой контакт с авиогруппой прикрывающих их продвижение . Кроме того не надо тешить себя иллюзиями Ослу Оманскому который добровольно хочет капитулировать перед ****** , кроме старых катеров не кто не хера серьезного не даст.
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16.08.2020 11:19 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1662
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16.08.2020 10:57 Відповісти
Я вот всегда отрицательно относился к подобного рода инициативам и действиям, усматривая в них "тупое" растранжиривание денег. Вот лозунг выше "бий москаля", такой же тупой, как и учения.
КВАДРАТНЫЙ ВОПРОС: куда офицеры-авианаводчики собрались десантироваться, и кого они собрались спасать "зависанием"?
Вы в какой вселенной живете, клоуны?
Если уж вы собрались десантироваться, то это надо делать посредством мотодельтопланов (их хрен увидит радар).
А спасательную операцию надо проводить наземными силами, координируя свои действия с пехотой и артиллерией.
А вообще-то, авианаводчик должен входить в группу СпН (ССО по-вашему) со всеми вытекающими к нему требованиями.
Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди - ничего не пойму. (с)
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16.08.2020 12:13 Відповісти
БЫЛО РОШЕНОКИНО , ТЕПЕРЬ ЗЕЛЕНОШОУ.
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17.08.2020 13:31 Відповісти
 
 