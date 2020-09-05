Артилерійський катер "Костопіль" поповнив лави ВМС України. ФОТОрепортаж

Після успішного завершення всіх етапів заводських та державних випробувань до корабельно-катерного складу ВМС України включено малий броньований артилерійський катер "Костопіль".

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це сьомий із серії катерів проєкту 58155, який побудовано на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському".

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На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. "Костопіль", як зрештою й інші МБАКи, малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащено системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Український воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року.

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У відомстві нагадують, що завданням катерів проєкту 58155 у складі ВМС України є патрулювання в ближній морській зоні, охорона і оборона портів і морських або річкових комунікацій в межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях із протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.













