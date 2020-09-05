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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Артилерійський катер "Костопіль" поповнив лави ВМС України. ФОТОрепортаж

Після успішного завершення всіх етапів заводських та державних випробувань до корабельно-катерного складу ВМС України включено малий броньований артилерійський катер "Костопіль".

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це сьомий із серії катерів проєкту 58155, який побудовано на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському".

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На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. "Костопіль", як зрештою й інші МБАКи, малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащено системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Український воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року.

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У відомстві нагадують, що завданням катерів проєкту 58155 у складі ВМС України є патрулювання в ближній морській зоні, охорона і оборона портів і морських або річкових комунікацій в межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях із протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Артилерійський катер Костопіль поповнив лави ВМС України 01
Артилерійський катер Костопіль поповнив лави ВМС України 02
Артилерійський катер Костопіль поповнив лави ВМС України 03
Артилерійський катер Костопіль поповнив лави ВМС України 04
Артилерійський катер Костопіль поповнив лави ВМС України 05
Артилерійський катер Костопіль поповнив лави ВМС України 06
Артилерійський катер Костопіль поповнив лави ВМС України 07

Автор: 

ВМС (1384) корабель (1612) Міноборони (7364)


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Топ коментарі
+52
Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6436
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05.09.2020 18:57
+28
Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4353
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05.09.2020 18:58
+18
Да, да.. При "барыге" это были бесполезные корыта, на которых он отмывал деньги))) а теперь это называется "зміцнювати обороноспроможність"... Вы уж определитесь...
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05.09.2020 19:05
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Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6436
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05.09.2020 18:57 Відповісти
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05.09.2020 18:58 Відповісти
Артиллерийский катер "Костопіль" пополнил ряды ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4353
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05.09.2020 18:58 Відповісти
Я думаю шо скоро на ваши высеры просто перестанут реагировать.Так,шота под ногами валяется😂🌷
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05.09.2020 19:05 Відповісти
Тут уся справа в тому, як до нього добратися. В якомусь лахмітті до такого пана і не сунься. Тут треба йти в циліндрі, щоб вас поліцай загодя не цапнув.
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05.09.2020 19:06 Відповісти
😄
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05.09.2020 19:09 Відповісти
спамити, та й усе.
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05.09.2020 20:05 Відповісти
Даремно ви так на https://censor.net/ru/user/475206 Це ж сарказм, іронія...
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06.09.2020 08:00 Відповісти
Матір божа!
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05.09.2020 19:05 Відповісти
Микки маус!
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05.09.2020 19:26 Відповісти
Да, да.. При "барыге" это были бесполезные корыта, на которых он отмывал деньги))) а теперь это называется "зміцнювати обороноспроможність"... Вы уж определитесь...
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05.09.2020 19:05 Відповісти
Багато знатимеш - швидко посивієш.
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05.09.2020 19:09 Відповісти
Навигадуєте стільки на нашого найяснішого, що, якби лише половина з того була правда, вистачило б йому ганьби на все життя. Але наш старий добряга насправді цього не заслужив. Самі подумайте.
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05.09.2020 19:14 Відповісти
Йозеф,хватит тут цитировать Ярослава Гашека.Или за умного хочешь сойти?Тогда пиши грамотно.Не свои слова пиши в кавычках,или делай ссылку на первоисточник.Тоже мне,как министр образования .
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06.09.2020 12:55 Відповісти
Тебе лечиться надо.
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05.09.2020 19:12 Відповісти
Війна буде, більше не скажу вам ані слова!
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05.09.2020 19:15 Відповісти
Це сарказм?
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05.09.2020 19:23 Відповісти
Це від мене не залежить,
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05.09.2020 19:27 Відповісти
У всьому признаєтесь?
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05.09.2020 19:32 Відповісти
трудно с тобой не согласиться!!,,вашей"страны возможно и да!!(зміцнює або їй зливає)а вот страны Украина он откровенный враг. и лезь под шконку кацапопёс или ещё хрен знает что??
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05.09.2020 22:11 Відповісти
На кормі схоже що направляючі для постановки глибинних мін.
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05.09.2020 19:06 Відповісти
А їх повинно там бути дванадцять,
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05.09.2020 19:10 Відповісти
Ну 12 не стане. Максимум по 3 з кожного борту.
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05.09.2020 19:22 Відповісти
Цього і справді багато,
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05.09.2020 19:25 Відповісти
Для москалів мін не жаль. Навіть глибинних...
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05.09.2020 19:19 Відповісти
Все це робиться заради помпи:
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05.09.2020 19:22 Відповісти
Помпа на кораблі - річ не зайва.
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05.09.2020 19:32 Відповісти
а против чего эти мины то? че, на километр уйдут и там будут лежать? чет не знаю что это
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05.09.2020 19:29 Відповісти
Тебе в Гуглі забанили?
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05.09.2020 19:43 Відповісти
Якийсь то він маленький..а може так і тре.. Хз
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05.09.2020 19:10 Відповісти
Що ви хочете цим сказати?
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05.09.2020 19:12 Відповісти
Та це моя хлопська думка..Просто я не в темi. Я розумiю що не в розмiрах справа ,але ж скільки у нас вже цих катерів прибережного плавання ,хочется вже норм. морський великий корабель
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05.09.2020 19:26 Відповісти
Я проти цього нічого не маю, але боюся, що тут якась плутанина.
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05.09.2020 19:31 Відповісти
..справа навіть не в габаритах..Англія пропонує будувати на одному із наших суднобудівних заводів ******* ракетні катери зі швидкістю більш ніж 45 вузлів та досконалим ракетним озброенням,яке може стріляти на відстань за 200 км,як наш береговій РК "Нептун"...Річ в тому,що єдиний ракетний катер /проект 206/ "Прилуки" був озброений ПКР "Термит"радянського виробництваз дальністю ураження до 80 км,наразі він не модернизований/планувалось в 2018 році оснастити ПКР "Нептун",але і досі перебуває без озброєння...А катери з озброєнням БТР-3 Б,можуть уражати цілі на морі при штілі на відстані до 2 км...Конфлікт в Керченській протоці показав,що на цих плавучих" домовинах" не можно не то що дати відсіч,а навіть втекти,швидкість максимальна ,як у парових катерів початку 20 сторіччя -до 25 вузлів при мінімальній хвилі до 2 баллів...
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05.09.2020 20:45 Відповісти
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06.09.2020 00:26 Відповісти
Авіапоносєц Кузнєтцов великий.
І, фулє.
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05.09.2020 19:13 Відповісти
Це такі бестії, що немає їм у світі рівних.
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05.09.2020 19:16 Відповісти
Помнится,как недавно Турция маленькими дронами отъеала большие Панцыри великой расии..
Может,не в размере дело?
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05.09.2020 19:16 Відповісти
Дело не в размерах, а в военных технологиях. Артиллерийский катер это динозавр в современном мире. Годится только браконьеров пугать, но это не задача ВМФ.
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05.09.2020 19:56 Відповісти
Еще раз повторю - Вермахт дошел до Москвы отнюдь не на "Тиграх", а на маленьких тэшках,которые ,по мнению командиров РККА годились пугать браконьеров..
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05.09.2020 20:25 Відповісти
..вам странным не показался конфликт в Керченском проливе?? Ни дать достойный отпор,ни удрать на этих плавающих "гробах" наши моряки не смогли в связи со слабостью вооружения и малой скоростью..
...Слава,богу, что не штормила,ведь мореходностьих до 2 баллов..Если не в теме,то повоюйте с помповым ружьём против бойца с АКМ...
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05.09.2020 20:51 Відповісти
Они могли бы уйти но не бросили буксир один хватит нести чушь.Моряки сами сказали если бы были одни то могли оторваться но у буксира скорость в два раза медленнее.
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05.09.2020 21:56 Відповісти
У тому то і весь маразм наказу - супроводжувати буксир такими маленькими катерами
На більши кораблі ВМС України кацапи би встялись нападати.
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06.09.2020 13:08 Відповісти
В рашке атомные подлодки с меньшей помпой принимают, чем у нас катер размером с БТР
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05.09.2020 19:17 Відповісти
Ну, поностальгируйте.
https://www.youtube.com/watch?v=y80O8zLTodY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Спуск на воду АПРК "Курск" 16 мая 1994 г. Северодвинск.

Правда, комментарии там отключены. Почему-то.
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05.09.2020 19:23 Відповісти
А есть кадры таких спусков последних лет?
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05.09.2020 19:34 Відповісти
а зачем? товарищ высрал, качественно растер, и доволен
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05.09.2020 19:35 Відповісти
Поищите спуск "Лошарика".
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05.09.2020 19:52 Відповісти
Спуск на воду месяц назад атомного крейсера проекта Борей - Князь Олег
https://www.youtube.com/watch?v=I59kYAuAjDE

Спуск на воду в декабре прошлого года атомного крейсера проекта Ясень-М - Новосибирск
https://www.youtube.com/watch?v=QWYSXwdOvz4

Спуск на воду в апреле прошлого года атомного крейсера проекта Посейдон - Белгород
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sDor92Ro
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05.09.2020 20:02 Відповісти
Подводные кацапские корыта потонут! ***** сказал.
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05.09.2020 22:09 Відповісти
Їх чекає судьба Лошаріка ? Мабуть так.
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06.09.2020 13:06 Відповісти
Чем больше спустите,тем скорее траву жрать будете..
Проверено Историей..
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06.09.2020 21:49 Відповісти
конечно! и сцарек там не показывает смехотворные(графон - ужос) мультики про ракеты, которые запустить вроде мона, а вот посадить....
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05.09.2020 19:34 Відповісти
І правильно - Севастопіль та Озівське Море.
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05.09.2020 19:32 Відповісти
Такие катера годятся только за пивом посылать для адмиралов на отдыхе....Ну и государственные средства оприходовать в свою пользу.
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05.09.2020 19:53 Відповісти
Оружие зря установили. Стрелять приказа никто не даст, а просто так отдавать россиянам не надо.
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05.09.2020 20:24 Відповісти
Кости в пиль...корабель) парахет) долго будет вымачивать якорь
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06.09.2020 00:09 Відповісти
Земля должен Кривой Рог спустить на воду, но это минимум корвет или эсминец
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06.09.2020 00:34 Відповісти
скоро шлюпки под камеру будут передавать, позор.
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06.09.2020 13:42 Відповісти
...надувные...
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06.09.2020 20:37 Відповісти
 
 