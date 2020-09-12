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Контрразведка СБУ предотвратила диверсию агента ФСБ на "Ривнооблводоканале". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента ФСБ РФ, который передавал врагу информацию военного характера, а также пытался совершить диверсию на одном из важных объектов критической инфраструктуры Ривненщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Оперативники органов безопасности установили, что в мае 2020 года житель Одесской области установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил.

В сентябре 2020 года агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ривнооблводоканал".

Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки ним взрывного устройства.

Контрразведка СБУ предотвратила диверсию агента ФСБ на Ривнооблводоканале 01
Контрразведка СБУ предотвратила диверсию агента ФСБ на Ривнооблводоканале 02
Контрразведка СБУ предотвратила диверсию агента ФСБ на Ривнооблводоканале 03

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Совершение диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры могло бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей в Ривном и других районах области. Это имело бы негативные последствия в экономической, социальной и санитарно-эпидемиологической сферах жизнедеятельности региона.

Сейчас решается вопрос о сообщении следователями СБУ задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

контрразведка (496) СБУ (19924) диверсия (300) Ровенская область (1237)


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Топ комментарии
+46
хм.. а кто предотвратит диверсионную работу агента фсб в оп !?
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12.09.2020 12:56
+32
хорошо что Ермак наверное не был в курсе операции - иначе слил бы..
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12.09.2020 12:57
+16
Не всю вату спалили в Одесі.
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12.09.2020 13:00
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хм.. а кто предотвратит диверсионную работу агента фсб в оп !?
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12.09.2020 12:56 Ответить
Зато на Дамбасі "тиша". Ніхто не стріляє. Війни нема? Дебіла важко зрозуміти, що війна не припиняється, просто переходить з однієї фази в іншу. Умовна тиша на фронті дозволяє/змушує/дає можливості проводити диверсійні роботу в тилу противника. При відсутності бойових дій і відкритті додаткових КПП збіоьшується можливість для диверсантів просочуватися через лінію розмежування. Щоб справді закінчити війну у всіх фазах, потрібно знищити ворога, прагнути перемоги і працювати над цим. Над перемогою працювати, а не над " пєрєстать стрєлять" .
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12.09.2020 14:08 Ответить
Для піара головне щоб тільки не стріляли....
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12.09.2020 17:34 Ответить
Имеется в виду Главный Агент, надеюсь, Шмаркля Гундосый, он же Оманский Иа-Иа!?
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12.09.2020 20:50 Ответить
хорошо что Ермак наверное не был в курсе операции - иначе слил бы..
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12.09.2020 12:57 Ответить
О то воно кацапам курва треба ??Кожну можливість козли використовують що б хоч як те насрати в Україні !
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12.09.2020 13:00 Ответить
Не всю вату спалили в Одесі.
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12.09.2020 13:00 Ответить
Контррозвідка СБУ запобігла диверсії агента ФСБ на "Рівнооблводоканалі" - Цензор.НЕТ 7621
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12.09.2020 13:06 Ответить
Он что решил пописать в водоканал?
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12.09.2020 13:06 Ответить
Попробуй прочитать статью - там не слишком "многа букав".
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12.09.2020 13:08 Ответить
Нет, три терроста в прошлом месяце для меня было уже слишком! Понимаешь, после таких проколов как с " вагнеровцами" всегда хочется реабмлитироваться, поэтому и придумывают " страшилки" для народа! Обьясняю, взрывать дамбу в Ривному или коллектор- нет смысла. От слова , вообще! Это может делать либо идиот из дурдома( благодаря медицинской реформе много идиотов выпустили из психлечебниц) либо подставеое лицо. Почему все таки *****- потому что Начальник Внешней разведки не может докладываать на совещании в присутствии человека, не имеющего допуска к гостайне под грифом " Совершенно Секретно"! Вы можете сколь угодно мне доказывать обратное, но генерал обязан был потребовать удаления посторонних лиц! Это я по поводу вагнеровцев.
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12.09.2020 13:22 Ответить
а то, что ето бил разводняк для виявления агентов в ОП, такого не может бить?
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12.09.2020 13:25 Ответить
Нет! Ге похоже, судя по увольнению генерала.
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12.09.2020 13:41 Ответить
ну и что?
факт то один - теперь знают того, кто слил операцию и не только его.
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12.09.2020 13:47 Ответить
Классная коробочка для ВУ, совсем незаметная на месности…
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12.09.2020 13:44 Ответить
Решил, но так как не заметил рядом водопроводчиков, которые взяли и защемили ему яйца, то сумел только покакать в штаны
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12.09.2020 13:27 Ответить
Зеленский напоминает жениха из анекдота - "кто не ипал невесту? Я! Кто я? Жених. Успееш ещё." Так и Зеленский, - "кто не знает, что Ермак предатель? Я. Кто я? Президент." (с)
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12.09.2020 13:07 Ответить
Граници с расеей и оккупированными территориями перекривать будут или пусть агенти фсб свободно проезжают на территорию Украини и вербуют пророссийски настроенних неадкватов?
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12.09.2020 13:22 Ответить
Смелый диверсант, не испугался, что пока будет закладывать взрывчатку, оператор пришлёт ему какое-то SMS и взрывчатка взорвётся вместе с ним.
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12.09.2020 13:25 Ответить
Очередное кино.
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12.09.2020 13:59 Ответить
Було вже таке. Міняйте платівку. В. Высоцкий, "Пародия на плохой детектив".
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12.09.2020 14:32 Ответить
Повезло гниде, что обмена не было.
Отдадут же, суку!
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12.09.2020 15:00 Ответить
От кацапа слід чекати що завгодно. Нормальній людині і в голову не пприйде те, що можуть вчинити козломорді
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12.09.2020 15:59 Ответить
Чому їх так багато в Україні?!
Я за те щоб всіх цих руськомірцев не саджати до тюрми (нафіга нам їх кормить), а висилати в ОРДИЛО.
Та відгородитися від них турелями та колючою проволокою...
А росії санкції на віки!
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12.09.2020 16:38 Ответить
Почаще в задницу ерефии заглядывайте. И не забывайте сюсюкать с Козаком на дипвстречах. Они, кацапофашисты, руки потирають и посмехаются над нашим "мирным планом". Один уже (усатый) договаривался с фашистами о мире...
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12.09.2020 18:58 Ответить
а де тепловізор ? без тепловізєра не можна
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12.09.2020 22:58 Ответить
Специалисты водоканала не дадут соврать,что на подрыв такого обьекта необходимо авиабомбы мощностью несколько килотонн,а не такая "петарда" как на снимке. Это полная бредятина.
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13.09.2020 11:28 Ответить
Не, можно и баки с водой, забетонированные в земле, подорвать "петардой". Тока надо в баки налить много бензина, и еще пригнать несколько полных бензовозов. Короче от воды придется избавиться. Наверное диверсант это планировал, просто не успел. Лажа, надо было подождать. ))
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30.11.2020 12:24 Ответить
 
 