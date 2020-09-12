Контрразведка СБУ предотвратила диверсию агента ФСБ на "Ривнооблводоканале". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента ФСБ РФ, который передавал врагу информацию военного характера, а также пытался совершить диверсию на одном из важных объектов критической инфраструктуры Ривненщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Оперативники органов безопасности установили, что в мае 2020 года житель Одесской области установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил.

В сентябре 2020 года агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ривнооблводоканал".

Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки ним взрывного устройства.







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Совершение диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры могло бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей в Ривном и других районах области. Это имело бы негативные последствия в экономической, социальной и санитарно-эпидемиологической сферах жизнедеятельности региона.

Сейчас решается вопрос о сообщении следователями СБУ задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.