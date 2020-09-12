Контрразведка СБУ предотвратила диверсию агента ФСБ на "Ривнооблводоканале". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента ФСБ РФ, который передавал врагу информацию военного характера, а также пытался совершить диверсию на одном из важных объектов критической инфраструктуры Ривненщины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники органов безопасности установили, что в мае 2020 года житель Одесской области установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил.
В сентябре 2020 года агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ривнооблводоканал".
Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки ним взрывного устройства.
Совершение диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры могло бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей в Ривном и других районах области. Это имело бы негативные последствия в экономической, социальной и санитарно-эпидемиологической сферах жизнедеятельности региона.
Сейчас решается вопрос о сообщении следователями СБУ задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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факт то один - теперь знают того, кто слил операцию и не только его.
Отдадут же, суку!
Я за те щоб всіх цих руськомірцев не саджати до тюрми (нафіга нам їх кормить), а висилати в ОРДИЛО.
Та відгородитися від них турелями та колючою проволокою...
А росії санкції на віки!