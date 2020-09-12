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Контррозвідка СБУ запобігла диверсії агента ФСБ на "Рівнооблводоканалі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ, який передавав ворогові інформацію військового характеру, а також намагався вчинити диверсію на одному з важливих об'єктів критичної інфраструктури Рівненщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Оперативники органів безпеки встановили, що у травні 2020  року житель Одеської області встановив контакт із кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один із військових об'єктів Одеської області. Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об'єднаних сил.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об'єктів "Рівнооблводоканал".

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладки ним вибухового пристрою.

Контррозвідка СБУ запобігла диверсії агента ФСБ на Рівнооблводоканалі 01
Контррозвідка СБУ запобігла диверсії агента ФСБ на Рівнооблводоканалі 02
Контррозвідка СБУ запобігла диверсії агента ФСБ на Рівнооблводоканалі 03

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Вчинення диверсійного акту на об'єкті критичної інфраструктури могло б призвести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів у Рівному й інших районах області. Це мало б негативні наслідки в економічній, соціальній і санітарно-епідеміологічній сферах життєдіяльності регіону.

Зараз вирішується питання про повідомлення слідчими СБУ затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12847) диверсія (351) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+46
хм.. а кто предотвратит диверсионную работу агента фсб в оп !?
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12.09.2020 12:56
+32
хорошо что Ермак наверное не был в курсе операции - иначе слил бы..
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12.09.2020 12:57
+16
Не всю вату спалили в Одесі.
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12.09.2020 13:00
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хм.. а кто предотвратит диверсионную работу агента фсб в оп !?
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12.09.2020 12:56 Відповісти
Зато на Дамбасі "тиша". Ніхто не стріляє. Війни нема? Дебіла важко зрозуміти, що війна не припиняється, просто переходить з однієї фази в іншу. Умовна тиша на фронті дозволяє/змушує/дає можливості проводити диверсійні роботу в тилу противника. При відсутності бойових дій і відкритті додаткових КПП збіоьшується можливість для диверсантів просочуватися через лінію розмежування. Щоб справді закінчити війну у всіх фазах, потрібно знищити ворога, прагнути перемоги і працювати над цим. Над перемогою працювати, а не над " пєрєстать стрєлять" .
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12.09.2020 14:08 Відповісти
Для піара головне щоб тільки не стріляли....
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12.09.2020 17:34 Відповісти
Имеется в виду Главный Агент, надеюсь, Шмаркля Гундосый, он же Оманский Иа-Иа!?
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12.09.2020 20:50 Відповісти
хорошо что Ермак наверное не был в курсе операции - иначе слил бы..
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12.09.2020 12:57 Відповісти
О то воно кацапам курва треба ??Кожну можливість козли використовують що б хоч як те насрати в Україні !
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12.09.2020 13:00 Відповісти
Не всю вату спалили в Одесі.
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12.09.2020 13:00 Відповісти
Контррозвідка СБУ запобігла диверсії агента ФСБ на "Рівнооблводоканалі" - Цензор.НЕТ 7621
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12.09.2020 13:06 Відповісти
Он что решил пописать в водоканал?
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12.09.2020 13:06 Відповісти
Попробуй прочитать статью - там не слишком "многа букав".
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12.09.2020 13:08 Відповісти
Нет, три терроста в прошлом месяце для меня было уже слишком! Понимаешь, после таких проколов как с " вагнеровцами" всегда хочется реабмлитироваться, поэтому и придумывают " страшилки" для народа! Обьясняю, взрывать дамбу в Ривному или коллектор- нет смысла. От слова , вообще! Это может делать либо идиот из дурдома( благодаря медицинской реформе много идиотов выпустили из психлечебниц) либо подставеое лицо. Почему все таки *****- потому что Начальник Внешней разведки не может докладываать на совещании в присутствии человека, не имеющего допуска к гостайне под грифом " Совершенно Секретно"! Вы можете сколь угодно мне доказывать обратное, но генерал обязан был потребовать удаления посторонних лиц! Это я по поводу вагнеровцев.
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12.09.2020 13:22 Відповісти
а то, что ето бил разводняк для виявления агентов в ОП, такого не может бить?
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12.09.2020 13:25 Відповісти
Нет! Ге похоже, судя по увольнению генерала.
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12.09.2020 13:41 Відповісти
ну и что?
факт то один - теперь знают того, кто слил операцию и не только его.
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12.09.2020 13:47 Відповісти
Классная коробочка для ВУ, совсем незаметная на месности…
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12.09.2020 13:44 Відповісти
Решил, но так как не заметил рядом водопроводчиков, которые взяли и защемили ему яйца, то сумел только покакать в штаны
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12.09.2020 13:27 Відповісти
Зеленский напоминает жениха из анекдота - "кто не ипал невесту? Я! Кто я? Жених. Успееш ещё." Так и Зеленский, - "кто не знает, что Ермак предатель? Я. Кто я? Президент." (с)
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12.09.2020 13:07 Відповісти
Граници с расеей и оккупированными территориями перекривать будут или пусть агенти фсб свободно проезжают на территорию Украини и вербуют пророссийски настроенних неадкватов?
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12.09.2020 13:22 Відповісти
Смелый диверсант, не испугался, что пока будет закладывать взрывчатку, оператор пришлёт ему какое-то SMS и взрывчатка взорвётся вместе с ним.
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12.09.2020 13:25 Відповісти
Очередное кино.
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12.09.2020 13:59 Відповісти
Було вже таке. Міняйте платівку. В. Высоцкий, "Пародия на плохой детектив".
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12.09.2020 14:32 Відповісти
Повезло гниде, что обмена не было.
Отдадут же, суку!
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12.09.2020 15:00 Відповісти
От кацапа слід чекати що завгодно. Нормальній людині і в голову не пприйде те, що можуть вчинити козломорді
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12.09.2020 15:59 Відповісти
Чому їх так багато в Україні?!
Я за те щоб всіх цих руськомірцев не саджати до тюрми (нафіга нам їх кормить), а висилати в ОРДИЛО.
Та відгородитися від них турелями та колючою проволокою...
А росії санкції на віки!
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12.09.2020 16:38 Відповісти
Почаще в задницу ерефии заглядывайте. И не забывайте сюсюкать с Козаком на дипвстречах. Они, кацапофашисты, руки потирають и посмехаются над нашим "мирным планом". Один уже (усатый) договаривался с фашистами о мире...
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12.09.2020 18:58 Відповісти
а де тепловізор ? без тепловізєра не можна
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12.09.2020 22:58 Відповісти
Специалисты водоканала не дадут соврать,что на подрыв такого обьекта необходимо авиабомбы мощностью несколько килотонн,а не такая "петарда" как на снимке. Это полная бредятина.
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13.09.2020 11:28 Відповісти
Не, можно и баки с водой, забетонированные в земле, подорвать "петардой". Тока надо в баки налить много бензина, и еще пригнать несколько полных бензовозов. Короче от воды придется избавиться. Наверное диверсант это планировал, просто не успел. Лажа, надо было подождать. ))
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30.11.2020 12:24 Відповісти
 
 