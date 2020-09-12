Контррозвідка СБУ запобігла диверсії агента ФСБ на "Рівнооблводоканалі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ, який передавав ворогові інформацію військового характеру, а також намагався вчинити диверсію на одному з важливих об'єктів критичної інфраструктури Рівненщини.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники органів безпеки встановили, що у травні 2020 року житель Одеської області встановив контакт із кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один із військових об'єктів Одеської області. Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об'єднаних сил.
У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об'єктів "Рівнооблводоканал".
Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладки ним вибухового пристрою.
Вчинення диверсійного акту на об'єкті критичної інфраструктури могло б призвести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів у Рівному й інших районах області. Це мало б негативні наслідки в економічній, соціальній і санітарно-епідеміологічній сферах життєдіяльності регіону.
Зараз вирішується питання про повідомлення слідчими СБУ затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
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факт то один - теперь знают того, кто слил операцию и не только его.
Отдадут же, суку!
Я за те щоб всіх цих руськомірцев не саджати до тюрми (нафіга нам їх кормить), а висилати в ОРДИЛО.
Та відгородитися від них турелями та колючою проволокою...
А росії санкції на віки!