Житель Волыни погиб в ДТП на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В Владимирецком районе Ривненской области Seat Alhambra выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель минивэна погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, около полуночи 14 сентября в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Ромейки.

Следственно-оперативная группа установила, что 28-летний водитель автомобиля Seat Alhambra на полосе встречного движения столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. Полученные водителем минивэна травмы оказались несовместимы с жизнью - медики "скорой" лишь констатировали его смерть. Тело молодого человека из искореженного авто деблокировали спасатели.

Помощь врачей понадобилась 23-летнему водителю грузовика, который получил ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили. 26-летний пассажир Seat не пострадал. Все участники ДТП - жители Волынской области.

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Следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства изъяты.











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