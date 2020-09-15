Житель Волыни погиб в ДТП на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж
В Владимирецком районе Ривненской области Seat Alhambra выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель минивэна погиб.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, около полуночи 14 сентября в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Ромейки.
Следственно-оперативная группа установила, что 28-летний водитель автомобиля Seat Alhambra на полосе встречного движения столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. Полученные водителем минивэна травмы оказались несовместимы с жизнью - медики "скорой" лишь констатировали его смерть. Тело молодого человека из искореженного авто деблокировали спасатели.
Помощь врачей понадобилась 23-летнему водителю грузовика, который получил ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили. 26-летний пассажир Seat не пострадал. Все участники ДТП - жители Волынской области.
Следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства изъяты.
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а тут наверное уснул. хотя пишут сотни раз шо типо если засыпаешь, то "голоса" спасают. тут - не спасли. я всем соболезную, но ну его нафиг ночью ехать то.