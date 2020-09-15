РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5742 посетителя онлайн
Новости Фото
3 223 3

Житель Волыни погиб в ДТП на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В Владимирецком районе Ривненской области Seat Alhambra выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель минивэна погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, около полуночи 14 сентября в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Ромейки.

Следственно-оперативная группа установила, что 28-летний водитель автомобиля Seat Alhambra на полосе встречного движения столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. Полученные водителем минивэна травмы оказались несовместимы с жизнью - медики "скорой" лишь констатировали его смерть. Тело молодого человека из искореженного авто деблокировали спасатели.

Помощь врачей понадобилась 23-летнему водителю грузовика, который получил ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили. 26-летний пассажир Seat не пострадал. Все участники ДТП - жители Волынской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель микроавтобуса сбил двух дорожных рабочих в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства изъяты.

Житель Волыни погиб в ДТП на Ривненщине, - полиция 01
Житель Волыни погиб в ДТП на Ривненщине, - полиция 02
Житель Волыни погиб в ДТП на Ривненщине, - полиция 03
Житель Волыни погиб в ДТП на Ривненщине, - полиция 04
Житель Волыни погиб в ДТП на Ривненщине, - полиция 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель "Газели" наехал на дорожных рабочих на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция

Автор: 

ДТП (7677) Нацполиция (16487) смерть (9230) Ровенская область (1237)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кто ездил ночью по нашим "дорогам".... знает кой-чего.
а тут наверное уснул. хотя пишут сотни раз шо типо если засыпаешь, то "голоса" спасают. тут - не спасли. я всем соболезную, но ну его нафиг ночью ехать то.
показать весь комментарий
15.09.2020 17:03 Ответить
За сутки сколько погибает в ДТП ?Почему все случаи не публикует ресурс а только этот случай ?
показать весь комментарий
15.09.2020 17:12 Ответить
Почему то не жаль таких долб-в, для которых не только правила доррожнеого движения, но и элементарный инстинкт самосохранения - недоступная химера, не по их уму.
показать весь комментарий
15.09.2020 17:26 Ответить
 
 