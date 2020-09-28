Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич. ДОКУМЕНТ

Следственный комитет отказал в возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 УК РФ (Заговор или иные действия с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей или связанные с убийством) в отношении гражданина Александра Лукашенко.

Об этом сообщил в Facebook представитель Координационного совета, председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, информирует Цензор.НЕТ.

Из опубликованного ответа следует, что оснований для проверки по заявлению и "принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется".

Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение Губаревича "носит общий характер".

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"На самом деле доказательная база пополняется каждый день. И дело обязательно получит ход. Уже при новой власти", - уверен Губаревич.

Как напоминает TUT.BY, 2 сентября во время допроса в Следственном комитете Юрий Губаревич передал заявление о возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством) в отношении Лукашенко. Как отметил Губаревич в заявлении, этот гражданин "мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса".

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Кроме того, по мнению политика, Лукашенко "с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций".