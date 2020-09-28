Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич. ДОКУМЕНТ
Следственный комитет отказал в возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 УК РФ (Заговор или иные действия с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей или связанные с убийством) в отношении гражданина Александра Лукашенко.
Об этом сообщил в Facebook представитель Координационного совета, председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, информирует Цензор.НЕТ.
Из опубликованного ответа следует, что оснований для проверки по заявлению и "принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется".
Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение Губаревича "носит общий характер".
"На самом деле доказательная база пополняется каждый день. И дело обязательно получит ход. Уже при новой власти", - уверен Губаревич.
Как напоминает TUT.BY, 2 сентября во время допроса в Следственном комитете Юрий Губаревич передал заявление о возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством) в отношении Лукашенко. Как отметил Губаревич в заявлении, этот гражданин "мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса".
Кроме того, по мнению политика, Лукашенко "с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций".
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Лука посадит половину тех, кто выходит на митинги в тюрьмы.
Вторую половину, он утопит в крови.
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