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Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич. ДОКУМЕНТ

Следственный комитет отказал в возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 УК РФ (Заговор или иные действия с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей или связанные с убийством) в отношении гражданина Александра Лукашенко.

Об этом сообщил в Facebook представитель Координационного совета, председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, информирует Цензор.НЕТ.

Из опубликованного ответа следует, что оснований для проверки по заявлению и "принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется".

Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение Губаревича "носит общий характер".

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"На самом деле доказательная база пополняется каждый день. И дело обязательно получит ход. Уже при новой власти", - уверен Губаревич.

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич 01

Как напоминает TUT.BY, 2 сентября во время допроса в Следственном комитете Юрий Губаревич передал заявление о возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством) в отношении Лукашенко. Как отметил Губаревич в заявлении, этот гражданин "мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса".

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Кроме того, по мнению политика, Лукашенко "с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций".

Автор: 

Беларусь (7915) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768)


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Топ комментарии
+7
Какая неожиданность!!!!! 😉🤔
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28.09.2020 17:44
+5
Так несподівано...
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28.09.2020 17:44
+2
Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич - Цензор.НЕТ 7384
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28.09.2020 17:49
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Какая неожиданность!!!!! 😉🤔
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28.09.2020 17:44 Ответить
Так несподівано...
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28.09.2020 17:44 Ответить
Действующий президент захватил власть, у кого? Переводчика, флейтистки, или баяниста?
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28.09.2020 17:45 Ответить
Он уже не действующий!
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28.09.2020 18:02 Ответить
У народа. В статье 3 Конституции Республики Беларусь было предусмотрено, что единственным источником государственной власти в Республике Беларусь является народ.
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28.09.2020 18:12 Ответить
Да Вы что, а в нашей Конституции есть такая статья?
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28.09.2020 19:31 Ответить
Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич - Цензор.НЕТ 7384
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28.09.2020 17:49 Ответить
та, прискорбно, нет в беларуси своих надюх, танюх, сэмэнов, казаков-гаврылюков и святых петров, отсталый народ, одним словом
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28.09.2020 17:50 Ответить
Вот это поворот? Как же так, а? Это просто Тихановская следственному комитету гарантий не дала. А как только даст, так они сразу и возбудят.
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28.09.2020 17:54 Ответить
Однозначно! Как только даст, сразу и возбудятся.)))
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28.09.2020 21:57 Ответить
Напрасно это они!
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28.09.2020 18:01 Ответить
А ДБР може почати слідство проти Бариги та Шмарклі,за зраду Україні?
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28.09.2020 18:02 Ответить
Ми від Білорусі недалеко пішли. А до Каталонії нам взагалі далеко, по Валового продукту і по знанню рідної мови.
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28.09.2020 18:05 Ответить
А ..напрасно! .....это только начало....
Белорусские промышленные предприятия в январе-июле получили 1,73 млрд рублей чистой прибыли. Она сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 64,1%. В июле чистая прибыль промышленности составила всего около 30 млн рублей, следует из данных Белстата.
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28.09.2020 18:56 Ответить
Похвально чт ВЫ следите за экономическим развитием ближайших соседей, а как у нас с развитием экономики, сокращением безработицы, повышением благосостояния Народа обстоят дела?
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28.09.2020 19:35 Ответить
Кто б сомневался ?
Лука посадит половину тех, кто выходит на митинги в тюрьмы.
Вторую половину, он утопит в крови.
Вспомните мои слова........
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28.09.2020 19:28 Ответить
Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Слава Украіне !
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29.09.2020 08:44 Ответить
Та невже? Хто б міг подумати...
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28.09.2020 19:36 Ответить
Просто шок-контент!
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28.09.2020 20:08 Ответить
 
 