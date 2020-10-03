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Жители Львовской области перекрыли объездную, требуя продлить маршрут автобуса. ФОТО

Жители села Рудно под Львовом с утра ходят по пешеходному переходу, блокируя проезд автомобилей. Они требуют, чтобы городские власти продлили маршрут единственного автобуса, который к ним ходит.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Акция протеста началась около 10:00 утра. На месте находится полиция. Люди говорят, вышли из-за того, что в их поселок ездит только городской автобус №52. Да и тот проезжает лишь 30% поселка.

"Большой поселковый район заселился. Здесь живет около 5000 человек, все молодые семьи. А выехать или въехать сюда нечем. В Рудный едет один транспорт - 52 автобус. Он едет по Зимней Воде и проходит только центр", - рассказала местная жительница Галина Земская.

Жители Львовской области перекрыли объездную, требуя продлить маршрут автобуса 01

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Ранее по остальному поселку ехала 28 маршрутка. Теперь, по словам Галины Земской, есть три автобуса утром, и еще три - вечером. Поэтому людям приходится 5 километров идти пешком. Кроме этого, последний автобус из Львова идет в 19 часов.

Начальник городского управления транспорта Орест Олеськив говорит, что на место выехали представители городской компании-перевозчика АТП-1.

Жители Львовской области перекрыли объездную, требуя продлить маршрут автобуса 02

"В Рудный строили дорогу. Мы планируем в начале выехать на территорию и посмотреть, отвечает ли новая дорога отвечает потребностям, после этого будем планировать изменение схемы маршрута. Сейчас в Рудный 52 автобус ездит с интервалом 7 минут. В Старый Рудный ездит 28 маршрут. Его оставили на время карантина. У предприятия есть убытки. Поэтому восстановили маршрут в компромиссном варианте - сообщение происходит в пиковые часы", - сказал Олеськив.

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Жители Львовской области перекрыли объездную, требуя продлить маршрут автобуса 03

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дороги (2512) Львов (4599) маршрутки (546) протест (5862) автобус (98)


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Топ комментарии
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03.10.2020 12:48 Ответить
+1
Тов. Космачев, це питання до місцевої влади! З припіздента і з тих хто його вибрав спрос буде інший! Через брак розуму Ви не можите приймати закони, на щастя!
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03.10.2020 13:58 Ответить
+1
Цікаво , як місцева мешканка із Рудно зробила "Рудный" ? Звідки вона ? Може для таких автобус непотрібний ?
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03.10.2020 14:46 Ответить
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03.10.2020 12:48 Ответить
в Европе поселке городе 5 тысяч уже бы внутри бигало бы 2 трамвайных или троллейбусных маршрута с 5-к маршрутов автобусных кольцевые и во Львов 3 метро трамвая поезда электричка- рельсовый автобус и с 10 автобусных и пару трамвай троллейбус + пару нормальных компаний такси с хорошими скидками и бонусами...а так- не страна- а помойка...
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03.10.2020 13:14 Ответить
т.е. Италия, Франция, Германия - ето страни помойки?
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03.10.2020 15:10 Ответить
Я як старший, дозволяю тобі давити цих гадів. Сідай на свій велосипед і вперед.
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03.10.2020 16:41 Ответить
Тов. Космачев, це питання до місцевої влади! З припіздента і з тих хто його вибрав спрос буде інший! Через брак розуму Ви не можите приймати закони, на щастя!
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03.10.2020 13:58 Ответить
Це конкретно "тов.Космачев" не може приймати закони. Але в Раді вся монобільшість це люди без інтелекту і знань. В них лише розвинутий рефлекс вкрасти.
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03.10.2020 16:45 Ответить
Цікаво , як місцева мешканка із Рудно зробила "Рудный" ? Звідки вона ? Може для таких автобус непотрібний ?
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03.10.2020 14:46 Ответить
Сразу видно что корреспондент с фонаря писал( а ) Есть * РУДНО * , Рудный никогда под Львовом не был . Так и создаются фейки...
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03.10.2020 15:27 Ответить
Перекрыли дорогу, что бы ходил автобус. Логика как у кацапов.
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03.10.2020 16:16 Ответить
 
 