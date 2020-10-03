Жители Львовской области перекрыли объездную, требуя продлить маршрут автобуса. ФОТО

Жители села Рудно под Львовом с утра ходят по пешеходному переходу, блокируя проезд автомобилей. Они требуют, чтобы городские власти продлили маршрут единственного автобуса, который к ним ходит.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Акция протеста началась около 10:00 утра. На месте находится полиция. Люди говорят, вышли из-за того, что в их поселок ездит только городской автобус №52. Да и тот проезжает лишь 30% поселка.

"Большой поселковый район заселился. Здесь живет около 5000 человек, все молодые семьи. А выехать или въехать сюда нечем. В Рудный едет один транспорт - 52 автобус. Он едет по Зимней Воде и проходит только центр", - рассказала местная жительница Галина Земская.

Ранее по остальному поселку ехала 28 маршрутка. Теперь, по словам Галины Земской, есть три автобуса утром, и еще три - вечером. Поэтому людям приходится 5 километров идти пешком. Кроме этого, последний автобус из Львова идет в 19 часов.

Начальник городского управления транспорта Орест Олеськив говорит, что на место выехали представители городской компании-перевозчика АТП-1.

"В Рудный строили дорогу. Мы планируем в начале выехать на территорию и посмотреть, отвечает ли новая дорога отвечает потребностям, после этого будем планировать изменение схемы маршрута. Сейчас в Рудный 52 автобус ездит с интервалом 7 минут. В Старый Рудный ездит 28 маршрут. Его оставили на время карантина. У предприятия есть убытки. Поэтому восстановили маршрут в компромиссном варианте - сообщение происходит в пиковые часы", - сказал Олеськив.