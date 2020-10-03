Жителі Львівської області перекрили об'їзну, вимагаючи продовжити маршрут автобуса. ФОТО

Жителі села Рудно під Львовом з ранку ходять пішохідним переходом, блокуючи проїзд автомобілів. Вони вимагають, щоб міська влада продовжила маршрут єдиного автобуса, який до них ходить.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Акцію розпочали близько 10 години ранку. На місці також є поліція. Люди кажуть, вийшли через те, що до їхнього селища Рудно їздить тільки міський автобус №52. Однак, він проїжджає лише 30 % селища.

"Великий селищний район заселився. Тут живе близько 5 тисяч людей, всі молоді сім'ї. А виїхати чи в'їхати сюди нема чим. У Рудно їде один транспорт - 52 автобус. Він їде Зимною Водою та минає тільки центр", - розповіла місцева мешканка Галина Земська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій у Житомирі висадив із маршрутки матір загиблого воїна

Раніше рештою селища їхала 28 маршрутка. Тепер, за словами Галини Земської, є три маршрути зранку, та ще три - ввечері. Тож людям доводиться 5 кілометрів іти пішки. Окрім цього, останній маршрут з Львова їде о 19 годині.

Начальник міського управління транспорту Орест Олеськів розповів, що про ситуацію із перекриттям дороги йому відомо. Він також додав, що на місце виїхали представники міської компанії-перевізника АТП-1.

"У Рудно будували дорогу. Ми плануємо на початку виїхати на територію і подивитися чи нова дорога відповідає потребам, після цього будемо планувати зміну схеми маршруту. Зараз у Рудно 52 автобус їздить з інтервалом 7 хвилин. У Старе Рудно їздить 28 маршрут. Він був зупинений на час карантину. У підприємства є збитки. Тож відновили маршрут у компромісному варіанті - сполучення відбувається у пікові години", - сказав Орест Олеськів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво". ФОТО