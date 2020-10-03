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Жителі Львівської області перекрили об'їзну, вимагаючи продовжити маршрут автобуса. ФОТО

Жителі села Рудно під Львовом з ранку ходять пішохідним переходом, блокуючи проїзд автомобілів. Вони вимагають, щоб міська влада продовжила маршрут єдиного автобуса, який до них ходить.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Акцію розпочали близько 10 години ранку. На місці також є поліція. Люди кажуть, вийшли через те, що до їхнього селища Рудно їздить тільки міський автобус №52. Однак, він проїжджає лише 30 % селища.

"Великий селищний район заселився. Тут живе близько 5 тисяч людей, всі молоді сім'ї. А виїхати чи в'їхати сюди нема чим. У Рудно їде один транспорт - 52 автобус. Він їде  Зимною Водою та минає тільки центр", - розповіла місцева мешканка Галина Земська.

Жителі Львівської області перекрили обїзну, вимагаючи продовжити маршрут автобуса 01

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Раніше  рештою селища їхала 28 маршрутка. Тепер, за словами Галини Земської, є три маршрути зранку, та ще три - ввечері. Тож людям доводиться 5 кілометрів іти пішки. Окрім цього, останній маршрут з Львова їде о 19 годині.

Начальник міського управління транспорту Орест Олеськів розповів, що про ситуацію із перекриттям дороги йому відомо. Він також додав, що на місце виїхали представники міської компанії-перевізника АТП-1.

Жителі Львівської області перекрили обїзну, вимагаючи продовжити маршрут автобуса 02

"У Рудно будували дорогу. Ми плануємо на початку виїхати на територію і подивитися чи нова дорога відповідає потребам, після цього будемо планувати зміну схеми маршруту. Зараз у Рудно 52 автобус їздить з інтервалом 7 хвилин. У Старе Рудно їздить 28 маршрут. Він був зупинений на час карантину. У підприємства є збитки. Тож відновили маршрут у компромісному варіанті - сполучення відбувається у пікові години", - сказав Орест Олеськів.

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Жителі Львівської області перекрили обїзну, вимагаючи продовжити маршрут автобуса 03

дороги (3075) Львів (3091) маршрутки (347) протест (2402) автобус (354)


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Топ коментарі
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03.10.2020 12:48 Відповісти
+1
Тов. Космачев, це питання до місцевої влади! З припіздента і з тих хто його вибрав спрос буде інший! Через брак розуму Ви не можите приймати закони, на щастя!
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03.10.2020 13:58 Відповісти
+1
Цікаво , як місцева мешканка із Рудно зробила "Рудный" ? Звідки вона ? Може для таких автобус непотрібний ?
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03.10.2020 14:46 Відповісти
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03.10.2020 12:48 Відповісти
в Европе поселке городе 5 тысяч уже бы внутри бигало бы 2 трамвайных или троллейбусных маршрута с 5-к маршрутов автобусных кольцевые и во Львов 3 метро трамвая поезда электричка- рельсовый автобус и с 10 автобусных и пару трамвай троллейбус + пару нормальных компаний такси с хорошими скидками и бонусами...а так- не страна- а помойка...
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03.10.2020 13:14 Відповісти
т.е. Италия, Франция, Германия - ето страни помойки?
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03.10.2020 15:10 Відповісти
Я як старший, дозволяю тобі давити цих гадів. Сідай на свій велосипед і вперед.
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03.10.2020 16:41 Відповісти
Тов. Космачев, це питання до місцевої влади! З припіздента і з тих хто його вибрав спрос буде інший! Через брак розуму Ви не можите приймати закони, на щастя!
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03.10.2020 13:58 Відповісти
Це конкретно "тов.Космачев" не може приймати закони. Але в Раді вся монобільшість це люди без інтелекту і знань. В них лише розвинутий рефлекс вкрасти.
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03.10.2020 16:45 Відповісти
Цікаво , як місцева мешканка із Рудно зробила "Рудный" ? Звідки вона ? Може для таких автобус непотрібний ?
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03.10.2020 14:46 Відповісти
Сразу видно что корреспондент с фонаря писал( а ) Есть * РУДНО * , Рудный никогда под Львовом не был . Так и создаются фейки...
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03.10.2020 15:27 Відповісти
Перекрыли дорогу, что бы ходил автобус. Логика как у кацапов.
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03.10.2020 16:16 Відповісти
 
 