Местонахождение 32 похищенных барж "Украинского Дунайского пароходства" установлено, принимаются меры для их возвращения, - СБУ. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали противоправную деятельность коммерсантов, которые присвоили судна ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", которые подчиняются Министерству инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что противоправную сделку организовало в 2017-2018 годах руководство одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи. Злоумышленники незаконно перевезли судна в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого плавсредства по поддельным документам использовались в украинской акватории.
Сейчас правоохранители проводят обыски по местам жительства фигурантов и офисах ряда фирм, задействованных в схеме. Полученные доказательства противоправной деятельности будут приобщены к материалам дела.
Правоохранители также установили местонахождение судов, принимаются меры для возвращения их в государственную собственность.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро совместно с СБУ осуществляют обыски по месту жительства физических лиц и в ряде компаний в рамках расследования похищения 32 барж компании "Украинское Дунайское пароходство".
