РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5243 посетителя онлайн
Новости Фото
22 962 34

Местонахождение 32 похищенных барж "Украинского Дунайского пароходства" установлено, принимаются меры для их возвращения, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали противоправную деятельность коммерсантов, которые присвоили судна ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", которые подчиняются Министерству инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что противоправную сделку организовало в 2017-2018 годах руководство одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи. Злоумышленники незаконно перевезли судна в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого плавсредства по поддельным документам использовались в украинской акватории.

Сейчас правоохранители проводят обыски по местам жительства фигурантов и офисах ряда фирм, задействованных в схеме. Полученные доказательства противоправной деятельности будут приобщены к материалам дела.

Правоохранители также установили местонахождение судов, принимаются меры для возвращения их в государственную собственность.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро совместно с СБУ осуществляют обыски по месту жительства физических лиц и в ряде компаний в рамках расследования похищения 32 барж компании "Украинское Дунайское пароходство".

Читайте: К пяти с половиной годам заключения приговорен наемник "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Местонахождение 32 похищенных барж Украинского Дунайского пароходства установлено, принимаются меры для их возвращения, - СБУ 01
Местонахождение 32 похищенных барж Украинского Дунайского пароходства установлено, принимаются меры для их возвращения, - СБУ 02

Автор: 

корабль (2057) СБУ (20433)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
І при цьому ні погранці... ні митники не "пре делах"???
показать весь комментарий
08.10.2020 15:31 Ответить
+16
А, до чого зеля чи Порох?Що це справа Президента за баржами слідкувати. Що робило керівництво пароплавства?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:04 Ответить
+14
Баржі пливуть, будемо тапіть (с)
Местонахождение 32 похищенных барж "Украинского Дунайского пароходства" установлено, принимаются меры для их возвращения, - СБУ - Цензор.НЕТ 3086
показать весь комментарий
08.10.2020 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І при цьому ні погранці... ні митники не "пре делах"???
показать весь комментарий
08.10.2020 15:31 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2020 15:31 Ответить
Баржі пливуть, будемо тапіть (с)
Местонахождение 32 похищенных барж "Украинского Дунайского пароходства" установлено, принимаются меры для их возвращения, - СБУ - Цензор.НЕТ 3086
показать весь комментарий
08.10.2020 15:32 Ответить
Ты год "пропажи" видел?Зеля тогда по сцене прыгал.Питрунину фотку не хочешь выложить?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:35 Ответить
А, до чого зеля чи Порох?Що це справа Президента за баржами слідкувати. Що робило керівництво пароплавства?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:04 Ответить
Все правильно.Вот и спроси у того чувака:нафига он клеит Зелю к этой новости
показать весь комментарий
08.10.2020 16:33 Ответить
Саме Президента! А хто повинен здійснювати велику приватизацію?
Поки майно колгоспне - так і буде
показать весь комментарий
08.10.2020 18:09 Ответить
При Парашенку такого не було!!!Слава Парашенку!!!2017 год?.....Упс......Шоб вы подохлы зебилы!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:34 Ответить
Да какая разница при Порошенко или Зеленском - расследовать кто будет? А судить? без толку - все равно суду бабки кто надо занесет или на ушко шепнет - и как уплыли так и уплывут!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:40 Ответить
"Шоб вы подохлы зебилы!" (с) - с вами трудно спорить .
показать весь комментарий
08.10.2020 16:19 Ответить
А о чем тебе хочется спорить с интеллектом ,близким к нулю?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:35 Ответить
Какой вы самокритичный)))
показать весь комментарий
08.10.2020 22:59 Ответить
У тебя прокси отклеился)
показать весь комментарий
09.10.2020 14:28 Ответить
2017-2018 года))))
показать весь комментарий
08.10.2020 15:35 Ответить
Утрись со совим вонючим флагом грит сшит бритен. это балаболы. И не заходи сюда под этой шлюшей тряпкой
показать весь комментарий
10.10.2020 15:34 Ответить
так-так...вони зараз прийшли до влади. щоб ніхто не взнав про їхню крадійську діяльність за часів ери без ростовського...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:50 Ответить
Люди цигарки на той берег возять, а ви їх по мілочах відволікаєте.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:56 Ответить
Запитайте у цього ган.дона Кравчука, куди він кораблі Чорноморського пароплавства спихнув?
https://tyzhden.ua/Society/176529
показать весь комментарий
08.10.2020 15:59 Ответить
То може почніть шукати куди подівся весь Чорноморський Торговий Флот ?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:11 Ответить
Компанія БЛАСКО тоді добре упакувалась.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:15 Ответить
При Зелених злодіях тепер живемо як при Кравчуку, баржі і кораблі тоді з Дніпра чомусь з'явились аж на Кіпрі. Немає за що зачепитись.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:14 Ответить
А ВЫ У ЭТОГО СПРОСИТЕ !!!
Місцезнаходження 32 викрадених барж "Українського Дунайського пароплавства" встановлено, вживаються заходи для їхнього повернення, - СБУ - Цензор.НЕТ 6049
показать весь комментарий
08.10.2020 16:33 Ответить
А ху это милое лицо?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:36 Ответить
Чалий Дмитро Сергійович - колишній голова Правління ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство».
показать весь комментарий
08.10.2020 16:49 Ответить
Аж прям извергает из себя данный фейс честь,доблесть.А по рукам видно:100% те,шо "николы не кралы".КАК могли на него такое подумать?!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:44 Ответить
Что-то таких харь нет среди работающих в забое или у доменных печей!
показать весь комментарий
09.10.2020 22:49 Ответить
А кто будет сидеть в тюрьме???
показать весь комментарий
08.10.2020 17:03 Ответить
Зицпредседатель Фунт!
показать весь комментарий
08.10.2020 17:31 Ответить
Знову «зелена пліснява» нормальним пацанам спокійно працювати не дає! От же ж зєльониє!
показать весь комментарий
08.10.2020 17:42 Ответить
Дааа.... Это не мелочь по карманам тырить!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:23 Ответить
Дааа.... Это не мелочь по карманам тырить!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:26 Ответить
Да мелоч какая то,то что на одном гектаре не вмещается о ерунда, главное Грицак Герой Украины Гройсман орденоносец.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:53 Ответить
Люди добры! Ну кто-нибудь сомневается, что такое сделать без прикрытия "верхней властью" невозможно априори и что это нельзя установить и с пожизненным на нары? Но этого не будет, всё будет замазано и перемазано и скоро этот вопрос вообще замнут. Таким образом смена власти в Украине совсем не останавливает коррупцию в высших эшелонах власти и потому, что при смене власти профессиональные клерки-исполнители этих преступлений, как правило не увольняются, а по указанию новых командиров продолжают заниматься всё теми же схемами.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:23 Ответить
 
 