УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3692 відвідувача онлайн
Новини Фото
22 962 34

Місцезнаходження 32 викрадених барж "Українського Дунайського пароплавства" встановлено, вживаються заходи для їхнього повернення, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували протиправну діяльність комерсантів, які привласнили судна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", що підпорядковуються Міністерству інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що протиправну оборудку організувало у 2017-2018 роках керівництво однієї з комерційних структур, яка орендувала у пароплавства 32 баржі. Зловмисники незаконно перевезли судна до однієї з країн Чорноморського басейну і переобладнали їх. Після цього плавзасоби за підробленими документами використовувалися в українській акваторії.

Наразі правоохоронці здійснюють обшуки за місцями проживання фігурантів та офісах низки фірм, задіяних у схемі. Вилучені докази протиправної діяльності будуть долучені до матеріалів справи.

Правоохоронці також встановили місцезнаходження суден, вживаються заходи для повернення їх у державну власність.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро спільно з СБУ здійснюють обшуки за місцем проживання фізичних осіб та в низці компаній у межах розслідування викрадення 32 барж компанії "Українське Дунайське пароплавство".

Також дивіться: До п'яти з половиною років ув'язнення засуджено найманця "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Місцезнаходження 32 викрадених барж Українського Дунайського пароплавства встановлено, вживаються заходи для їхнього повернення, - СБУ 01
Місцезнаходження 32 викрадених барж Українського Дунайського пароплавства встановлено, вживаються заходи для їхнього повернення, - СБУ 02

Автор: 

корабель (1628) СБУ (13379)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
І при цьому ні погранці... ні митники не "пре делах"???
показати весь коментар
08.10.2020 15:31 Відповісти
+16
А, до чого зеля чи Порох?Що це справа Президента за баржами слідкувати. Що робило керівництво пароплавства?
показати весь коментар
08.10.2020 16:04 Відповісти
+14
Баржі пливуть, будемо тапіть (с)
Местонахождение 32 похищенных барж "Украинского Дунайского пароходства" установлено, принимаются меры для их возвращения, - СБУ - Цензор.НЕТ 3086
показати весь коментар
08.10.2020 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І при цьому ні погранці... ні митники не "пре делах"???
показати весь коментар
08.10.2020 15:31 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 15:31 Відповісти
Баржі пливуть, будемо тапіть (с)
Местонахождение 32 похищенных барж "Украинского Дунайского пароходства" установлено, принимаются меры для их возвращения, - СБУ - Цензор.НЕТ 3086
показати весь коментар
08.10.2020 15:32 Відповісти
Ты год "пропажи" видел?Зеля тогда по сцене прыгал.Питрунину фотку не хочешь выложить?
показати весь коментар
08.10.2020 15:35 Відповісти
А, до чого зеля чи Порох?Що це справа Президента за баржами слідкувати. Що робило керівництво пароплавства?
показати весь коментар
08.10.2020 16:04 Відповісти
Все правильно.Вот и спроси у того чувака:нафига он клеит Зелю к этой новости
показати весь коментар
08.10.2020 16:33 Відповісти
Саме Президента! А хто повинен здійснювати велику приватизацію?
Поки майно колгоспне - так і буде
показати весь коментар
08.10.2020 18:09 Відповісти
При Парашенку такого не було!!!Слава Парашенку!!!2017 год?.....Упс......Шоб вы подохлы зебилы!
показати весь коментар
08.10.2020 15:34 Відповісти
Да какая разница при Порошенко или Зеленском - расследовать кто будет? А судить? без толку - все равно суду бабки кто надо занесет или на ушко шепнет - и как уплыли так и уплывут!
показати весь коментар
08.10.2020 15:40 Відповісти
"Шоб вы подохлы зебилы!" (с) - с вами трудно спорить .
показати весь коментар
08.10.2020 16:19 Відповісти
А о чем тебе хочется спорить с интеллектом ,близким к нулю?
показати весь коментар
08.10.2020 16:35 Відповісти
Какой вы самокритичный)))
показати весь коментар
08.10.2020 22:59 Відповісти
У тебя прокси отклеился)
показати весь коментар
09.10.2020 14:28 Відповісти
2017-2018 года))))
показати весь коментар
08.10.2020 15:35 Відповісти
Утрись со совим вонючим флагом грит сшит бритен. это балаболы. И не заходи сюда под этой шлюшей тряпкой
показати весь коментар
10.10.2020 15:34 Відповісти
так-так...вони зараз прийшли до влади. щоб ніхто не взнав про їхню крадійську діяльність за часів ери без ростовського...
показати весь коментар
08.10.2020 15:50 Відповісти
Люди цигарки на той берег возять, а ви їх по мілочах відволікаєте.
показати весь коментар
08.10.2020 15:56 Відповісти
Запитайте у цього ган.дона Кравчука, куди він кораблі Чорноморського пароплавства спихнув?
https://tyzhden.ua/Society/176529
показати весь коментар
08.10.2020 15:59 Відповісти
То може почніть шукати куди подівся весь Чорноморський Торговий Флот ?
показати весь коментар
08.10.2020 16:11 Відповісти
Компанія БЛАСКО тоді добре упакувалась.
показати весь коментар
08.10.2020 16:15 Відповісти
При Зелених злодіях тепер живемо як при Кравчуку, баржі і кораблі тоді з Дніпра чомусь з'явились аж на Кіпрі. Немає за що зачепитись.
показати весь коментар
08.10.2020 16:14 Відповісти
А ВЫ У ЭТОГО СПРОСИТЕ !!!
Місцезнаходження 32 викрадених барж "Українського Дунайського пароплавства" встановлено, вживаються заходи для їхнього повернення, - СБУ - Цензор.НЕТ 6049
показати весь коментар
08.10.2020 16:33 Відповісти
А ху это милое лицо?
показати весь коментар
08.10.2020 16:36 Відповісти
Чалий Дмитро Сергійович - колишній голова Правління ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство».
показати весь коментар
08.10.2020 16:49 Відповісти
Аж прям извергает из себя данный фейс честь,доблесть.А по рукам видно:100% те,шо "николы не кралы".КАК могли на него такое подумать?!
показати весь коментар
08.10.2020 18:44 Відповісти
Что-то таких харь нет среди работающих в забое или у доменных печей!
показати весь коментар
09.10.2020 22:49 Відповісти
А кто будет сидеть в тюрьме???
показати весь коментар
08.10.2020 17:03 Відповісти
Зицпредседатель Фунт!
показати весь коментар
08.10.2020 17:31 Відповісти
Знову «зелена пліснява» нормальним пацанам спокійно працювати не дає! От же ж зєльониє!
показати весь коментар
08.10.2020 17:42 Відповісти
Дааа.... Это не мелочь по карманам тырить!
показати весь коментар
08.10.2020 19:23 Відповісти
Дааа.... Это не мелочь по карманам тырить!
показати весь коментар
08.10.2020 19:26 Відповісти
Да мелоч какая то,то что на одном гектаре не вмещается о ерунда, главное Грицак Герой Украины Гройсман орденоносец.
показати весь коментар
08.10.2020 21:53 Відповісти
Люди добры! Ну кто-нибудь сомневается, что такое сделать без прикрытия "верхней властью" невозможно априори и что это нельзя установить и с пожизненным на нары? Но этого не будет, всё будет замазано и перемазано и скоро этот вопрос вообще замнут. Таким образом смена власти в Украине совсем не останавливает коррупцию в высших эшелонах власти и потому, что при смене власти профессиональные клерки-исполнители этих преступлений, как правило не увольняются, а по указанию новых командиров продолжают заниматься всё теми же схемами.
показати весь коментар
09.10.2020 21:23 Відповісти
 
 