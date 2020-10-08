Місцезнаходження 32 викрадених барж "Українського Дунайського пароплавства" встановлено, вживаються заходи для їхнього повернення, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували протиправну діяльність комерсантів, які привласнили судна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", що підпорядковуються Міністерству інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що протиправну оборудку організувало у 2017-2018 роках керівництво однієї з комерційних структур, яка орендувала у пароплавства 32 баржі. Зловмисники незаконно перевезли судна до однієї з країн Чорноморського басейну і переобладнали їх. Після цього плавзасоби за підробленими документами використовувалися в українській акваторії.

Наразі правоохоронці здійснюють обшуки за місцями проживання фігурантів та офісах низки фірм, задіяних у схемі. Вилучені докази протиправної діяльності будуть долучені до матеріалів справи.

Правоохоронці також встановили місцезнаходження суден, вживаються заходи для повернення їх у державну власність.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро спільно з СБУ здійснюють обшуки за місцем проживання фізичних осіб та в низці компаній у межах розслідування викрадення 32 барж компанії "Українське Дунайське пароплавство".

