Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях. Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы "ботофермы" использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

В СБУ также зафиксировали, что мощности указанной "ботофермы" использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование. В частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 3 сим-банки емкостью 128 каналов, 3 сим-банки емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъяты более 6 000 SIM-карты, черновые записи регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.

В рамках досудебного следствия по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины следователями органов безопасности проверяются факты причастности к функционированию указанных комплексов представителей спецслужб страны-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Волыни пытался на самодельном беспилотнике переправить сигареты в Польшу, - Госпогранслужба. ФОТО







