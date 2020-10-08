РУС
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях. Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы "ботофермы" использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

В СБУ также зафиксировали, что мощности указанной "ботофермы" использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование. В частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 3 сим-банки емкостью 128 каналов, 3 сим-банки емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъяты более 6 000 SIM-карты, черновые записи регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.

В рамках досудебного следствия по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины следователями органов безопасности проверяются факты причастности к функционированию указанных комплексов представителей спецслужб страны-агрессора.

Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ 01
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ 02
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ 03
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ 04

киберпреступление (765) Киев (26139) правоохранительные органы (2973) россия (97292) СБУ (20433) силовики (2802) боты (69)
Топ комментарии
+33
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 969
08.10.2020 18:01 Ответить
+23
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4502
08.10.2020 18:03 Ответить
+22
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4593
08.10.2020 18:02 Ответить
"Фермерам" влепить бы лет 15, что бы отбить у других охоту!
08.10.2020 17:57 Ответить
єслі кто-то коє гдє у нас порой...
знову ніякої конкретики
08.10.2020 17:59 Ответить
И кто же это в Украине может использовать ботофермы "той стороны"...

Прям ума не приложу.
08.10.2020 18:02 Ответить
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4502
08.10.2020 18:03 Ответить
здогадливість не може бути аргументом у суді
вона навіть на громадську думку не впливає
08.10.2020 18:07 Ответить
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4593
08.10.2020 18:02 Ответить
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 969
08.10.2020 18:01 Ответить
Килим, паркєт... Багатії...
08.10.2020 18:03 Ответить
Антиукраїнським силам цікаві тільки Порошенко, ЄС і її депутати, і чомусь зовсім не чіпають "Голос", " Свободу" і усі ці корпуса! Висновок - в Україні є тільки одна проукраїнська сила і це ЄС.
08.10.2020 18:04 Ответить
Что же никакой конкретики?
08.10.2020 18:05 Ответить
а шо,есть сомнения,кого финансируют из кацапердии?
08.10.2020 18:09 Ответить
а есть факты что их финансировали из кацапердии?
Кроме заголовка?
08.10.2020 19:59 Ответить
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4127
08.10.2020 18:08 Ответить
К мураеву , Штепе , мертвечуку, Каломою , Клименко , допкину и остальной заразе сепарской,

Кравчуку фокину
08.10.2020 18:13 Ответить
Они же своих не раскроют , кто им доплачивает в конвертах
08.10.2020 18:09 Ответить
Посидят, если не отмажут, подумают, сдадут всю малину.
Боюсь, отмажут!
08.10.2020 18:48 Ответить
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3955
08.10.2020 18:12 Ответить
ну, быть зебилом сейчас - всё равно что на практике доказать сказанное год назад о козле, который полюбил зебила))
впрочем, на цензоре таких зебилов еще хватает...
08.10.2020 18:47 Ответить
И козлов тоже...
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3063
08.10.2020 19:00 Ответить
Подтверждаю, вали в спам😁
08.10.2020 21:44 Ответить
Ещё сфальцифицируют бандиты калоЗеленные
08.10.2020 18:14 Ответить
"..."ботофермы" использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов...."

Весь список "...отдельных политических сил" объявите пжлста.
08.10.2020 18:17 Ответить
Интересно, сколько коллег работников этой ботофермы отметятся под этой новостью.
08.10.2020 18:40 Ответить
Написав декілька коментарів щодо партії "Наш край". Що ці господарники, є партією Медведчука, який своїм обранцям намагається все зробити так, як на Донбасі. Коментарі негайно видалялися. Висять лише компліменти цій партії. Жодного критичного. Чия це робота? Ботів, чи зачуханий кандидат в депутати місцевої ради має службу, яка монвторить ІТ простір? Звідки стільки бабла в діяча рівня нижче обласного?
08.10.2020 18:42 Ответить
Неплохо бы проверить, сколько из этих сим-карт завязаны на минирование вокзалов и других социально значимых объектов на территории Украины!??
Глядишь, и сроки пореальней нарисовались бы!?
08.10.2020 18:43 Ответить
В заголовке "ботоферма из РФ", в новости "проверяются факты о причастности... бла-бла-бла".
Опять заголовок врет.
08.10.2020 19:57 Ответить
Симки надо продавать только по паспорту.
08.10.2020 20:38 Ответить
А партия пользавшая эту ботоферму, не уже ли ЗаЖОПу?
09.10.2020 00:28 Ответить
 
 