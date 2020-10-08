Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях. Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы "ботофермы" использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.
В СБУ также зафиксировали, что мощности указанной "ботофермы" использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов.
Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование. В частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 3 сим-банки емкостью 128 каналов, 3 сим-банки емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъяты более 6 000 SIM-карты, черновые записи регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.
В рамках досудебного следствия по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины следователями органов безопасности проверяются факты причастности к функционированию указанных комплексов представителей спецслужб страны-агрессора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
знову ніякої конкретики
Прям ума не приложу.
вона навіть на громадську думку не впливає
Кроме заголовка?
Кравчуку фокину
Боюсь, отмажут!
впрочем, на цензоре таких зебилов еще хватает...
Весь список "...отдельных политических сил" объявите пжлста.
Глядишь, и сроки пореальней нарисовались бы!?
Опять заголовок врет.