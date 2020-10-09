РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3212 посетителей онлайн
Новости Фото
9 349 20

СБУ блокировала на Киевщине работу "филиала" международного наркосиндиката "Химпром": изъято веществ на 30 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Киевской области деятельность "филиала" международного наркосиндиката "Химпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр в СБУ.

Оперативники установили, что после ликвидации большинства структур и нарколабораторий "Химпрома" в 2019 году, его организаторы, которые живут за границей, решили действовать в Украине через "обособленные подразделения".

В четверг, 8 октября, сотрудники СБУ провели девять обысков в Киеве и области: в лаборатории по производству психотропного вещества PVP, на складе готовой продукции, а также в колл-центрах, которые принимали и обрабатывали заявки на психотропы.

Смотрите также: Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

В ходы обысков было изъято около 50 кг PVP, 10 кг амфетамина, 500 л прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятых веществ на черном рынке составляет около 30 млн гривень.

СБУ блокировала на Киевщине работу филиала международного наркосиндиката Химпром: изъято веществ на 30 млн 01
СБУ блокировала на Киевщине работу филиала международного наркосиндиката Химпром: изъято веществ на 30 млн 02
СБУ блокировала на Киевщине работу филиала международного наркосиндиката Химпром: изъято веществ на 30 млн 03
СБУ блокировала на Киевщине работу филиала международного наркосиндиката Химпром: изъято веществ на 30 млн 04
СБУ блокировала на Киевщине работу филиала международного наркосиндиката Химпром: изъято веществ на 30 млн 05
СБУ блокировала на Киевщине работу филиала международного наркосиндиката Химпром: изъято веществ на 30 млн 06
СБУ блокировала на Киевщине работу филиала международного наркосиндиката Химпром: изъято веществ на 30 млн 07

Смотрите также: Житель Тернопольщины из-за решетки организовал продажу наркотиков в 3 областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также изъяли пять единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов, девять фальшивых водительских удостоверений, а также документальные доказательства принадлежности одного из организаторов работы "филиала" к так называемому "Министерству госбезопасности" группировки "ДНР".

Двоих подозреваемых в изготовлении психотропных веществ задержали. В отношении 100 сотрудников колл-центров продолжаются следственные действия.

Киевская область (4369) наркотики (2167) СБУ (20437)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
На останньому фото - білоруський слід: мішок бульби.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:57 Ответить
+2
... а чего кровать прикручена и стол?
это, что уже СИЗО
показать весь комментарий
09.10.2020 10:37 Ответить
+2
Для быстрой акклиматизации.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На останньому фото - білоруський слід: мішок бульби.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:57 Ответить
дивні вони, хімпром мав бути ліквідований мін.5років тому, бо він неодноразово попадався на поставках прекурсорів.але видно криша хороша. і як хімік скажу-PVP, напівпродукти для фену(нітропропен) в легальному доступі(є офіційна кантора яка їми торгує), і китайці виробляють їх тонами, тому маючи доступ до митниці і держорганів можна ввозити їх
показать весь комментарий
09.10.2020 10:04 Ответить
и сейчас торгуют 600 грн за 100 грамм.
https://himprom.in.ua/nitroetan
показать весь комментарий
09.10.2020 10:39 Ответить
задрал уже этот бакановский кукольный театр с заячьими спектаклями!
показать весь комментарий
09.10.2020 10:43 Ответить
... а чего кровать прикручена и стол?
это, что уже СИЗО
показать весь комментарий
09.10.2020 10:37 Ответить
Для быстрой акклиматизации.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:48 Ответить
Извини других фоток не было. Лень было куда нибудь ходить. Сразу в сизо и пищеблок отфоткали и задержанных)
СБУ блокувала на Київщині роботу "філії" міжнародного наркосиндикату "Хімпром": вилучено речовин на 30 млн - Цензор.НЕТ 1485
показать весь комментарий
09.10.2020 12:39 Ответить
Не зупинити (це в принципі неможливо), а хоча б істотно зменшити розповсюдження цієї зарази (наркоти) міг би перегляд міри відповідальності в сторону більш жорстокої (по термінам "відсидки" мінімум вдвічі від існуючих і до пожиттєвого де стосується розповсюдження та залучання неповнолітніх). (ІМХО)
показать весь комментарий
09.10.2020 10:39 Ответить
Для начала наказание 90% преступников.
Толку усилить наказание для стрелочников.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:59 Ответить
Населения не останется !
показать весь комментарий
09.10.2020 15:16 Ответить
Глупость. Любая война с наркотиками заранее обречена на поражение и лишь порождает преступность. Т.е. увеличивает преступность, а не уменьшает ее.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:52 Ответить
Оборот наркотиков в Украине около 10 млрд.грн.
Еще громить и громить синдикаты!
показать весь комментарий
09.10.2020 10:58 Ответить
Только двоих взяли? Это они на фото?
СБУ блокувала на Київщині роботу "філії" міжнародного наркосиндикату "Хімпром": вилучено речовин на 30 млн - Цензор.НЕТ 515
показать весь комментарий
09.10.2020 12:31 Ответить
А чо так можно? Просто в Колл-центр позвонил и заказал?Прямо..Диджитализация в деле)))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:29 Ответить
А чо так можно? Просто в Колл-центр позвонил и заказал?Прямо..Диджитализация в деле)))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:30 Ответить
Що, прямо на зоні відкрили СІНДІКАТ,чи може постановче відео прямо в камері разом з артистами-каторжанами...що б був ролик дешевше?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:46 Ответить
А ЧЕГО Ж ЛИЦА НЕ ПОКАЗЫВАЕТЕ !? ПОДЕЛЬНИКИ !?)
показать весь комментарий
09.10.2020 17:30 Ответить
щас бы только прекурсоры столовой ложкой прихлебывать и причавкивать
показать весь комментарий
09.10.2020 19:48 Ответить
30 млн. гривен??????????? международный синдикат???????????? ГДЕ БАБКИ И ГЛАВАРИ, ЗЕЛЯ??????? сегодня в Украине несколько человек стали миллионерами а кто то просто пополнил свою копилку. синдикат переехал на другой адрес
показать весь комментарий
09.10.2020 23:12 Ответить
 
 