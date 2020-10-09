СБУ блокировала на Киевщине работу "филиала" международного наркосиндиката "Химпром": изъято веществ на 30 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Киевской области деятельность "филиала" международного наркосиндиката "Химпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр в СБУ.

Оперативники установили, что после ликвидации большинства структур и нарколабораторий "Химпрома" в 2019 году, его организаторы, которые живут за границей, решили действовать в Украине через "обособленные подразделения".

В четверг, 8 октября, сотрудники СБУ провели девять обысков в Киеве и области: в лаборатории по производству психотропного вещества PVP, на складе готовой продукции, а также в колл-центрах, которые принимали и обрабатывали заявки на психотропы.

В ходы обысков было изъято около 50 кг PVP, 10 кг амфетамина, 500 л прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятых веществ на черном рынке составляет около 30 млн гривень.















Также изъяли пять единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов, девять фальшивых водительских удостоверений, а также документальные доказательства принадлежности одного из организаторов работы "филиала" к так называемому "Министерству госбезопасности" группировки "ДНР".

Двоих подозреваемых в изготовлении психотропных веществ задержали. В отношении 100 сотрудников колл-центров продолжаются следственные действия.