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Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени. ФОТОрепортаж

Командир 1-го батальона 93-й бригады "Холодный Яр" полковник Богдан Дмитрук получил орден Богдана Хмельницкого II степени. Также награды получили другие бойцы-холодноярцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу бригады, высокую государственную награду вручал командир бригады полковник Дмитрий Брижинский.

"Для меня честь поздравить Богдана Александровича с очередной государственной наградой. Я напомню, что он участвовал в русско-украинской войне сначала в составе добровольческого батальона, затем в составе 93 бригады. Он воевал за Донецкий аэропорт, Авдеевку, Желобок. Его батальон всегда демонстрировал очень высокие показатели при выполнении боевых задач. Своим человеческим отношением Богдан Александрович сформировал вокруг себя коллектив, который способен выполнять боевые задачи. Личный состав очень уважает своего командира. Указом президента Украины от 21 августа 2020 года Богдан Александрович награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, и он второй кавалер этого ордена двух степеней у нас в бригаде, - сказал в речи комбриг. - Я желаю ему здоровья, вдохновения, хорошего настроения, и чтобы все задачи выполнялись вовремя и с радостью. Спасибо за службу!"

Также командир бригады вручил награды и отличия другим бойцам-холодноярцам, которые достойно проявили себя во время службы и выполняли боевые задачи.

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Кроме того, лучшим бойцам своего батальона Богдан Дмитрук вручил ножи с именной гравировкой. Впервые знаменитые "ножи Дмитрука" бойцы получили не в окопах на передовой, а торжественно, на построении, перед строем. Вручение этих ножей уже стало доброй традицией 1-го батальона.

Также в бригаде поблагодарили мецената, который помог реализовать ​награду.

Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 01
Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 02
Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 03
Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 04

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Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 05
Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 06
Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 07
Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 08

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Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени 09

Автор: 

награда (1798) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+3
благослови вас Господь,украинские Воины, Защитники Украины!
счастья и здоровья вам на 100 лет!
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19.10.2020 22:38
+2
Как он посмел орден от зрадныка брать?
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19.10.2020 21:36
+2
"Богдан Александрович сформировал вокруг себя коллектив, который способен выполнять боевые задач"- сидіти тихо і не відповідати на обстріли - це не БОЙОВЕ завдання.
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19.10.2020 21:38
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Как он посмел орден от зрадныка брать?
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19.10.2020 21:36 Ответить
А й справді! Молі прозрів(-ла)?
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19.10.2020 21:40 Ответить
А 14 жовтня чомусь(?) лише ментів нагородив...
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19.10.2020 23:47 Ответить
А якщо не тільки 5 канал дивитись, а ще й офіційні джерела, то можна багато цікавого знайти.
https://www.president.gov.ua/documents/4282020-35281
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21.10.2020 09:32 Ответить
Всьйо пойняв.Нє пашірєлє мєньдєльє.
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21.10.2020 22:07 Ответить
"Богдан Александрович сформировал вокруг себя коллектив, который способен выполнять боевые задач"- сидіти тихо і не відповідати на обстріли - це не БОЙОВЕ завдання.
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19.10.2020 21:38 Ответить
ты почему без разрешения с бутылки слез, свинособака?
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19.10.2020 21:55 Ответить
благослови вас Господь,украинские Воины, Защитники Украины!
счастья и здоровья вам на 100 лет!
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19.10.2020 22:38 Ответить
Слава Українським воїнам.
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19.10.2020 23:34 Ответить
Це все рівно, що з рук Януковича орден Героя України за "розбудову руського міра" отримати чи за знищення архівів роезервістів в військоматах , Кроти і дезертири нагородужують таких же самих як вони.
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20.10.2020 08:27 Ответить
 
 