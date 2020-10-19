Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени. ФОТОрепортаж

Командир 1-го батальона 93-й бригады "Холодный Яр" полковник Богдан Дмитрук получил орден Богдана Хмельницкого II степени. Также награды получили другие бойцы-холодноярцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу бригады, высокую государственную награду вручал командир бригады полковник Дмитрий Брижинский.

"Для меня честь поздравить Богдана Александровича с очередной государственной наградой. Я напомню, что он участвовал в русско-украинской войне сначала в составе добровольческого батальона, затем в составе 93 бригады. Он воевал за Донецкий аэропорт, Авдеевку, Желобок. Его батальон всегда демонстрировал очень высокие показатели при выполнении боевых задач. Своим человеческим отношением Богдан Александрович сформировал вокруг себя коллектив, который способен выполнять боевые задачи. Личный состав очень уважает своего командира. Указом президента Украины от 21 августа 2020 года Богдан Александрович награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, и он второй кавалер этого ордена двух степеней у нас в бригаде, - сказал в речи комбриг. - Я желаю ему здоровья, вдохновения, хорошего настроения, и чтобы все задачи выполнялись вовремя и с радостью. Спасибо за службу!"

Также командир бригады вручил награды и отличия другим бойцам-холодноярцам, которые достойно проявили себя во время службы и выполняли боевые задачи.

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Кроме того, лучшим бойцам своего батальона Богдан Дмитрук вручил ножи с именной гравировкой. Впервые знаменитые "ножи Дмитрука" бойцы получили не в окопах на передовой, а торжественно, на построении, перед строем. Вручение этих ножей уже стало доброй традицией 1-го батальона.

Также в бригаде поблагодарили мецената, который помог реализовать ​награду.









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