Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП. ФОТО
На опубликованных митрополитом УПЦ МП фотографиях Сергей Трофимов в облачении иподиакона принимает участие в богослужении в монастыре в Феофании. Политик подтвердил, что на фото действительно он, и призвал "не искать черную кошку в темной комнате".
Фото Сергея Трофимова, прислуживающего во время литургии, опубликовал в воскресенье, 18 октября митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич), информирует Цензор.НЕТ.
"Божественная литургия в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Киева в Феофании", - подписал он фотографии.
В приемной Трофимова журналистам "Суспільного" сообщили, что информация о связи первого замглавы ОП с УПЦ МП "не соответствует действительности" и пообещали позднее предоставить детальную информацию.
Читайте на Цензор.НЕТ: Трофимов о возможном увольнении из ОП: Жаль, что в столь непростое для страны время силы отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги
Сам политик прокомментировал случившееся в Telegram. "Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой - перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе в радости и горе", - написал он, опубликовав фотографии со свадьбы.
"Что касается вчерашней "волны" в СМИ с моими фото в церкви, скажу только одно: не ищите черную кошку в темной комнате, не становитесь жертвой информационных манипуляций и тех, кто не разбирается в том, о чем пишет..." - добавил Трофимов.
Также на Цензор.НЕТ: Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно". ФОТО
Сергей Трофимов отвечает в Офисе Президента за кадровую политику, назначение и координацию деятельности глав районных и областных госадминистраций.
Согласно ст. 35 Конституции, церковь в Украине отделена от государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
Який у тебе IQ?
Ти в курсі, які держави були створені після краху СРСР у 1992 ?
Феодор зазначив, що для нього честь отримати нагороду з рук препіЗЕдента
От таких сотрудников моментально надо избавляться.
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
https://glavcom.ua/country/society/u-moskovskiy-cerkvi-pomstilisya-poroshenku-i-rozkazali-yakim-vin-buv-viryaninom-648897.html
Це не сан.
Здається самий перший ?
«Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.»
НАКАЗ
24.12.2019 № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 195/34478
Про затвердження Інструкції про організацію та несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України
Є чиновник в адміністрації президента, який відповідає за кадрову роботу і одночасно є "иподиаконом" тієї самої секти.
Конфлікту інтересів не бачите?
що чоловік злочинець чи ні.
Мова про репутацію.
Тобто людина не повинна займатись кадрами в офісі президента, якщо вона перебуває в тій чи іншій мірі під впливом
організації з центром в країні з якою по суті йде війна.
А на рахунок Риму(точніше Ватікану) чи Стамбулу, то на відміну від москви в нас нема з ними жодних військових чи інших конфліктів останніх кілька сотень років і навіть не проглядаються в майбутньому.
Кто ходит в РПЦ, так и ходит. Кто ходил в КП, частично пошли в ПЦУ. Ничего не поменялось.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
Вперше після Майдану почали нагороджувати державними нагородами РПЦ-шних попів.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
зебилы, сделайте себя ещё раз.. дебилы-экспериментаторы
Натаха Корольова :"кішача їда" !!!!!!!
протоирей Смирнов, зам Гуньдяя по Синоду.. пожелаем ему 1000 лет вариться в котле со смолой в аду и землю стекловатой..