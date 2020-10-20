Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП. ФОТО

На опубликованных митрополитом УПЦ МП фотографиях Сергей Трофимов в облачении иподиакона принимает участие в богослужении в монастыре в Феофании. Политик подтвердил, что на фото действительно он, и призвал "не искать черную кошку в темной комнате".

Фото Сергея Трофимова, прислуживающего во время литургии, опубликовал в воскресенье, 18 октября митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич), информирует Цензор.НЕТ.

"Божественная литургия в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Киева в Феофании", - подписал он фотографии.

В приемной Трофимова журналистам "Суспільного" сообщили, что информация о связи первого замглавы ОП с УПЦ МП "не соответствует действительности" и пообещали позднее предоставить детальную информацию.

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Сам политик прокомментировал случившееся в Telegram. "Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой - перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе в радости и горе", - написал он, опубликовав фотографии со свадьбы.

"Что касается вчерашней "волны" в СМИ с моими фото в церкви, скажу только одно: не ищите черную кошку в темной комнате, не становитесь жертвой информационных манипуляций и тех, кто не разбирается в том, о чем пишет..." - добавил Трофимов.

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Сергей Трофимов отвечает в Офисе Президента за кадровую политику, назначение и координацию деятельности глав районных и областных госадминистраций.

Согласно ст. 35 Конституции, церковь в Украине отделена от государства.