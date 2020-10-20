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Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП. ФОТО

На опубликованных митрополитом УПЦ МП фотографиях Сергей Трофимов в облачении иподиакона принимает участие в богослужении в монастыре в Феофании. Политик подтвердил, что на фото действительно он, и призвал "не искать черную кошку в темной комнате".

Фото Сергея Трофимова, прислуживающего во время литургии, опубликовал в воскресенье, 18 октября митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич), информирует Цензор.НЕТ.

"Божественная литургия в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Киева в Феофании", - подписал он фотографии.

Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП 01Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП 02Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП 03Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП 04

В приемной Трофимова журналистам "Суспільного" сообщили, что информация о связи первого замглавы ОП с УПЦ МП "не соответствует действительности" и пообещали позднее предоставить детальную информацию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трофимов о возможном увольнении из ОП: Жаль, что в столь непростое для страны время силы отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги

Сам политик прокомментировал случившееся в Telegram. "Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой - перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе в радости и горе", - написал он, опубликовав фотографии со свадьбы.

Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП 05

"Что касается вчерашней "волны" в СМИ с моими фото в церкви, скажу только одно: не ищите черную кошку в темной комнате, не становитесь жертвой информационных манипуляций и тех, кто не разбирается в том, о чем пишет..." - добавил Трофимов.

Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП 06Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП 07Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП 08

Также на Цензор.НЕТ: Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно". ФОТО

Сергей Трофимов отвечает в Офисе Президента за кадровую политику, назначение и координацию деятельности глав районных и областных госадминистраций.

Согласно ст. 35 Конституции, церковь в Украине отделена от государства.

Автор: 

религия (899) УПЦ МП (1561) церковь (1323) Трофимов Сергей (41) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+60
Любитель московского патриархата занимается кадровой политикой в Украине... БЛД, у меня всё
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20.10.2020 00:31
+54
Лахта, мимо
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
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20.10.2020 00:34
+37
Счастья тебе Трофимов не будет. Ты таинство совершил в церкви раскольников. Ни Томаса, ни легитимности у РПУ МП нет, как и у попа Онуфрия.
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20.10.2020 00:32
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Правила форума Совет форумчан
Петро Порошенко раніше теж таким бавився, але потім виборов нам Томос.
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20.10.2020 00:28 Ответить
Лахта, мимо
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
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20.10.2020 00:34 Ответить
Це, до 20 лютого 2014.
Який у тебе IQ?
Ти в курсі, які держави були створені після краху СРСР у 1992 ?
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20.10.2020 00:45 Ответить
ЗЕБАНАТ НАГОРОДИВ МИТРОПОЛИТА УПЦ МП ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ» за сприяння у «розширенні структури єпархії та зміцнення кадрового потенціалу».
Феодор зазначив, що для нього честь отримати нагороду з рук препіЗЕдента

В соцсетях опубликовали фото замглавы ОП Трофимова, прислуживающего на литургии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 59
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20.10.2020 00:40 Ответить
Видно готовив кадровий потенціал для СН, в яких кадровий голод.
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20.10.2020 07:03 Ответить
Замглавы ОП Трофимов-- ГНИДА
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20.10.2020 03:58 Ответить
Любитель московского патриархата занимается кадровой политикой в Украине... БЛД, у меня всё
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20.10.2020 00:31 Ответить
Хех, это что, кого-то сейчас удивляет?
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20.10.2020 00:31 Ответить
глядачів «Скатов», мабуть, ні.
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20.10.2020 00:53 Ответить
Счастья тебе Трофимов не будет. Ты таинство совершил в церкви раскольников. Ни Томаса, ни легитимности у РПУ МП нет, как и у попа Онуфрия.
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20.10.2020 00:32 Ответить
А кто из них муж, а кто жена?
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20.10.2020 07:03 Ответить
Жестяк....
От таких сотрудников моментально надо избавляться.
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20.10.2020 00:33 Ответить
Бубочка підбирає лише таких же прокацаплених, як і він сам.
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20.10.2020 00:46 Ответить
Кому? Ему же- какая разница.
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20.10.2020 01:02 Ответить
Ему-то как раз не какая разница. Он принципиально только ватников подбирает.
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20.10.2020 01:15 Ответить
Україна - ВСЕ.
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20.10.2020 00:36 Ответить
50% армии за это голосовали. Это и есть мы, наш выбор.
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20.10.2020 00:36 Ответить
От цікаво яких людей буде лобіювати і просувати "иподиакон" секти, повністю підконтрольної ФСБ?
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20.10.2020 00:37 Ответить
Лахта, мимоЗамглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5688
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
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20.10.2020 00:46 Ответить
«Сфотографували його (Петра Порошенка, - «Главком») один раз, коли було Престольне свято в київському Іонинському монастирі, де треба було нести ікону. Ось він там був. Йому священники дозволили одягнути стихар. На цьому його церковність і закінчилася», - наполягає митрополит Московської церкви"

https://glavcom.ua/country/society/u-moskovskiy-cerkvi-pomstilisya-poroshenku-i-rozkazali-yakim-vin-buv-viryaninom-648897.html
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20.10.2020 00:47 Ответить
Тим паче, що дияконом може прислужитись будь який прихожанин.
Це не сан.
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20.10.2020 00:54 Ответить
Не пишіть дурниць. Диякон - це сан. Будь-який мирянин може бути пономарем.
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20.10.2020 09:00 Ответить
Каюсь. Не теолог
Здається самий перший ?
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21.10.2020 00:22 Ответить
Але патріоти-українці цінують Порошенка за інше. За Томос для Православної Церкви України. І разом з Томосом він увійшов в історію України, якби недруги української держави не тужились його очорнити.
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20.10.2020 00:59 Ответить
Зелені як доказ правильного вчинку вказують, що і Порошенко... І смішно, і гірко. Яку біду українці привели в свою хату. Набагато страшнішу за януковича.
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20.10.2020 01:23 Ответить
Да, Порошенко "круги наризав", но это было до войны с Россией. А клоунский друг Трофимов ходит в московской рясе во время войны, прислуживает в церкви, которая поддерживает боевиков, прислуживает Онуфрию, который не встал, чтоб почтить память погибших украинских воинов.
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20.10.2020 01:20 Ответить
Рюзьгє?
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20.10.2020 00:49 Ответить
Що? І про рік зйомок нагадайте, будь ласка.
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20.10.2020 00:49 Ответить
В Охвісі Потерпілого окопався рускамір.
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20.10.2020 00:42 Ответить
Чувака нужно проверить на вменяемость. Очевидные признаки неадекватности.
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20.10.2020 00:45 Ответить
Точно. ПГМ да еще и в тяжёлой форме РПЦ
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20.10.2020 00:54 Ответить
там ПТНГН.
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20.10.2020 01:12 Ответить
Совок воцерквлённый.
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20.10.2020 00:51 Ответить
Тому зеленського та його команду так пучило, коли Порох отримав Томос для України.
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20.10.2020 00:52 Ответить
Так именно Трофимов и дрестал в 43 струи про вмешательство Порошенко в церковные дела.
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20.10.2020 00:59 Ответить
"Вмешательство в церковные дела" его не гребет ни грамма, он просто независимую украинскую церковь ненавидит. Но прямо сказать об этом он не осмелился, поэтому традиционно тявкнул в сторону Порошенко.
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20.10.2020 01:24 Ответить
Перефразируя-ФСБ МП. Чудаку место в комнате допросов СБУ.. Если б СБУ у нас работало.
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20.10.2020 00:52 Ответить
один дебил тоже недавно в рясе на коленках у сатаниста ануфрия сидел. Результат я думаю все видели в воскресенье? До сих пор не показывает свою отпи...ную малороскую рожу.
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20.10.2020 00:53 Ответить
Оно ещё и оправдывается, хотя где-то с пол-года назад в открытую заявлял, что Томос и ПЦУ - "это от лукавого". Словом, полностью пророссийское чмо и пи----с.
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20.10.2020 01:03 Ответить
Шкода, що в автори зацитувавши ч.3 ст.35 Конституції забули процитувати її 1-шу частину - "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність".
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20.10.2020 01:11 Ответить
Шкода, що й Ви, забули процитувати далі ст.35 Конституції з :
«Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.»
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20.10.2020 01:17 Ответить
А який закон обмежує?
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20.10.2020 01:46 Ответить
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.12.2019 № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 195/34478
Про затвердження Інструкції про організацію та несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України
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20.10.2020 01:55 Ответить
Різницю між ЗАКОНОМ і НАКАЗОМ розумієте?
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20.10.2020 02:00 Ответить
Є секта підконтрольна спецслужбам країни, що окупувала в нас тереторії і не приховує своїх агресивних намірів.
Є чиновник в адміністрації президента, який відповідає за кадрову роботу і одночасно є "иподиаконом" тієї самої секти.

Конфлікту інтересів не бачите?
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20.10.2020 01:25 Ответить
Ну якщо "секта підконтрольна спецслужбам країни, що окупувала в нас тереторії", то назвіть мені № кримінального провадження щодо цієї підконтрольності, бо як я бачу байки про "розіпьятих хлопчиків" розповідати вміють не лише на Москві.
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20.10.2020 01:52 Ответить
Сумніваюсь, що є кримінальні впровадження проти сталіна, лєніна, гітлера, чи палачів гулагу, чи навіть з ********* проти путіна, але це не відміняє того, що всі вони злочинці.
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20.10.2020 02:30 Ответить
Проти Сталіна в Україні було порушено кримінальную справу, щодо організації голодомору і винесено відповідне рішення суду, діяльність Гітлера засуджена Нюрнбергським трибуналом і його поплічники понесли відповідальність. А що стосується Пуйла, ну як же ж проти нього можна було порушити справу, як тоді рошенками на Москві торгувати. І відносно того що "всі вони злочинці" є ст.11 Загальної декларації прав людини, чи може ви її противник, а самі є адептом Сталіна, і прихильником встановлення провини "царицею доказів" з вибиванням зубів, і "судочинства" у вигляді НКВДшної трійки, або як під час "Червоного терору" особистим переконанням ЧКіста.
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20.10.2020 04:10 Ответить
В даному конкретному випадку не йде мова про те,
що чоловік злочинець чи ні.
Мова про репутацію.
Тобто людина не повинна займатись кадрами в офісі президента, якщо вона перебуває в тій чи іншій мірі під впливом
організації з центром в країні з якою по суті йде війна.
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20.10.2020 12:27 Ответить
Центр УПЦ - Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Але якщо йти за вашою логікою, то центр СЦУ - Стамбул, то що Єпіфан бусурманам прислужує? А центр УГКЦ - Рим, то уніати що мають якийсь зв'язок із засудженням в Італії Марківа?
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20.10.2020 12:56 Ответить
Центр УПЦ московського патріархату - москва.

А на рахунок Риму(точніше Ватікану) чи Стамбулу, то на відміну від москви в нас нема з ними жодних військових чи інших конфліктів останніх кілька сотень років і навіть не проглядаються в майбутньому.
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20.10.2020 16:07 Ответить
....жодних військових чи інших конфліктів останніх кілька сотень років..."не було"...
Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 664
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20.10.2020 19:18 Ответить
Це війська Ватикану?
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20.10.2020 19:50 Ответить
Как насчет радикальных течений Ислама?
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20.10.2020 01:35 Ответить
А хто визначає їх радикальність, ви за власним уподобанням, чи закон, як це визначено в тій же ст.35 Конституції, яку зацитував https://censor.net/ru/user/466090.
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20.10.2020 01:56 Ответить
Баран! А предатель Украины молчит, ведь своё (просю пардону) говно не воняет! Да и ворон ворону глаз не выклюет!
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20.10.2020 01:52 Ответить
Верующие консервативны.
Кто ходит в РПЦ, так и ходит. Кто ходил в КП, частично пошли в ПЦУ. Ничего не поменялось.
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20.10.2020 01:53 Ответить
Что за УПЦ МП?Называйте прямо эту церковь как филиал ФСБ рашки.Вы же называете Луку захватившим власть человеком.
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20.10.2020 03:02 Ответить
Бедненький Вовка так и не знает, что его ОПУ -это кремлядський гадючник...
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20.10.2020 03:37 Ответить
Це когось дивує.В нас пів країни дітей хрестить в українському філіалі рпц.
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20.10.2020 04:19 Ответить
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
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20.10.2020 04:51 Ответить
Сам черт и чертям прислуживает.
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20.10.2020 06:17 Ответить
Чорт його знає, може чоловік підробляє в вільний від роботи час (бо зарплата мала, а субсидії не дають), чи гріхи замолює.
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20.10.2020 07:08 Ответить
Эту Настю можно только со спины показывать. "Да разве тебя можно днем показывать? К тебе нужно постепенно привыкать!"
Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9652
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20.10.2020 06:33 Ответить
Прикольно, зе-прислуга прислуживает. Только рашистам, благословлявшим убийство граждан Украины. Бинго
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20.10.2020 06:39 Ответить
Вороги України давно вже навіть не шифруються. Завжди можна якусь тупу відмазку лохам кинути.
Вперше після Майдану почали нагороджувати державними нагородами РПЦ-шних попів.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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20.10.2020 06:58 Ответить
Падлюка
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20.10.2020 07:22 Ответить
Українська влада інфікована з низу до верху агентурою ворогів.
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20.10.2020 07:54 Ответить
Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6516
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20.10.2020 08:14 Ответить
враг у ворот..
зебилы, сделайте себя ещё раз.. дебилы-экспериментаторы
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20.10.2020 08:26 Ответить
видимо православная секта как наркота, легко не отпускает
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20.10.2020 08:27 Ответить
А почему только Трофимова? в ОПе целый кагал русского мира, шпион на шпионе и шпионом погоняет - Ермак тот же
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20.10.2020 08:43 Ответить
У них бригадный подряд. После капитуляции награды, а в Москве новую бригаду назначат.
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20.10.2020 09:28 Ответить
Трофімов служить росії. І ви думаєте, що після московської церкви він буде служити народу України? Ніколи. Він і його вся шушера будуть служити ворогу. І всі мовчать. Де там грозні нацсуки? Де там пан Білецький, парасюк, егоров, семен??? Де баба Юля і Анатолій ефрейтор? Чомусь не чутно їх воплів? А де пан Шляшко із гралями? Не чутно пана Смешко. Чи ви не борцуни за Україну? Бо всі знають, що УПЦ МП в Україне не церква - а центр пропагандистської машини ФСБ. Невже трофімов не знає, що вони не визнають України, а вважають українців єдиним народом з росією? А він на високів посаді в ОП.
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20.10.2020 09:07 Ответить
Що вона тут робить взагалі ця Московська безтомостна секта окупантів?
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20.10.2020 09:19 Ответить
Разведчик в тылу врага!
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20.10.2020 09:21 Ответить
нормально. чёрная литургия в церкви сатаны.
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20.10.2020 09:23 Ответить
Он случайно не помогал Гундяю в феврале 2014 г. "Дары Волхвов" в Крым завозить. Гиркин был тогда хранителем Даров.
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20.10.2020 09:25 Ответить
Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 716
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20.10.2020 09:29 Ответить
А вот не надо было путать грешное с праведным.
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20.10.2020 09:52 Ответить
Вот вам и ответ по поводу сливания информации кацапам из опг вислюка! Кто не знает что кацапская секта нашпигована агентами фсб?
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20.10.2020 09:50 Ответить
А "кішка" це що........? .Переклад з російйської на українську?
Натаха Корольова :"кішача їда" !!!!!!!
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20.10.2020 21:51 Ответить
Ещё одна **** православная
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21.10.2020 00:36 Ответить
"Сергей Трофимов в облачении иподиакона"? Я здивований. Адже відомо, що у нього зовсім інші інтереси. На фото знизу - крайній праворуч...

Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1129
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21.10.2020 10:33 Ответить
сдохла известная гнида, имперский шовинист, украиноненавистник, и просто бесноватый поп..
протоирей Смирнов, зам Гуньдяя по Синоду.. пожелаем ему 1000 лет вариться в котле со смолой в аду и землю стекловатой..
Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1774
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21.10.2020 11:47 Ответить
Онуфрій вже благословляв Ломаченка і чим це завершилось. Біжи, Трофімов, терміново перевінчуйся в нормальній церкві.
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21.10.2020 14:45 Ответить
Або наша країна з нами,або втрачена наша земля і все московське Лайно знову тут,як з цим Трофімовим. Падаль і ворог!
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24.10.2020 12:57 Ответить
Чому в Украіні до сих пір не заборонена РПЦ МП? У мене питають люди,а я їх до Зеленського відправляю...на турборежимі який літає!
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24.10.2020 13:10 Ответить
 
 