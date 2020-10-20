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Новини Фото
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Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП. ФОТО

На опублікованих митрополитом УПЦ МП фотографіях Сергій Трофімов в облаченні іподиякона бере участь у богослужінні в монастирі у Феофанії. Політик підтвердив, що на фото справді він, і закликав "не шукати чорну кішку в темній кімнаті".

Фото Сергія Трофімова, який прислужує під час літургії, опублікував у неділю, 18 жовтня митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич), інформує Цензор.НЕТ.

"Божественна літургія у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі Києва у Феофанії", - підписав він фотографії.

Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП 01Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП 02Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП 03Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП 04

У приймальні Трофімова журналістам "Суспільного" повідомили, що інформація про зв'язок першого заступника голови ОП з УПЦ МП "не відповідає дійсності", і пообіцяли пізніше надати детальну інформацію.

Також читайте: Трофімов про можливе звільнення з ОП: Шкода, що в такий непростий для країни час сили окремих людей витрачаються на внутрішні війни та інтриги

Сам політик прокоментував те, що трапилося, в Telegram. "Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною - перед людьми і перед Богом. Цього дня у Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали одне одному обітницю "завжди бути разом в радості і горі", - написав він, опублікувавши фотографії з весілля.

Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП 05

"Що стосується вчорашньої "хвилі" в ЗМІ з моїми фото в церкві, скажу тільки одне: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, не ставайте жертвою інформаційних маніпуляцій і тих, хто не розбирається в тому, про що пише", - додав Трофімов.

Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП 06Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП 07Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП 08

Також дивіться: Єрмак і Трофімов опублікували спільне селфі: "Не намагайтеся нас розділяти, це марно". ФОТО

Сергій Трофімов відповідає в Офісі Президента за кадрову політику, призначення та координацію діяльності глав районних і обласних держадміністрацій.

Згідно зі ст. 35 Конституції, церква в Україні відокремлена від держави.

Автор: 

релігія (386) УПЦ МП (1208) церква (699) Трофімов (44) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+60
Любитель московского патриархата занимается кадровой политикой в Украине... БЛД, у меня всё
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20.10.2020 00:31
+54
Лахта, мимо
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
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20.10.2020 00:34
+37
Счастья тебе Трофимов не будет. Ты таинство совершил в церкви раскольников. Ни Томаса, ни легитимности у РПУ МП нет, как и у попа Онуфрия.
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20.10.2020 00:32
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Петро Порошенко раніше теж таким бавився, але потім виборов нам Томос.
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20.10.2020 00:28 Відповісти
Лахта, мимо
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
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20.10.2020 00:34 Відповісти
Це, до 20 лютого 2014.
Який у тебе IQ?
Ти в курсі, які держави були створені після краху СРСР у 1992 ?
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20.10.2020 00:45 Відповісти
ЗЕБАНАТ НАГОРОДИВ МИТРОПОЛИТА УПЦ МП ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ» за сприяння у «розширенні структури єпархії та зміцнення кадрового потенціалу».
Феодор зазначив, що для нього честь отримати нагороду з рук препіЗЕдента

В соцсетях опубликовали фото замглавы ОП Трофимова, прислуживающего на литургии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 59
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20.10.2020 00:40 Відповісти
Видно готовив кадровий потенціал для СН, в яких кадровий голод.
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20.10.2020 07:03 Відповісти
Замглавы ОП Трофимов-- ГНИДА
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20.10.2020 03:58 Відповісти
Любитель московского патриархата занимается кадровой политикой в Украине... БЛД, у меня всё
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20.10.2020 00:31 Відповісти
Хех, это что, кого-то сейчас удивляет?
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20.10.2020 00:31 Відповісти
глядачів «Скатов», мабуть, ні.
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20.10.2020 00:53 Відповісти
Счастья тебе Трофимов не будет. Ты таинство совершил в церкви раскольников. Ни Томаса, ни легитимности у РПУ МП нет, как и у попа Онуфрия.
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20.10.2020 00:32 Відповісти
А кто из них муж, а кто жена?
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20.10.2020 07:03 Відповісти
Жестяк....
От таких сотрудников моментально надо избавляться.
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20.10.2020 00:33 Відповісти
Бубочка підбирає лише таких же прокацаплених, як і він сам.
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20.10.2020 00:46 Відповісти
Кому? Ему же- какая разница.
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20.10.2020 01:02 Відповісти
Ему-то как раз не какая разница. Он принципиально только ватников подбирает.
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20.10.2020 01:15 Відповісти
Україна - ВСЕ.
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20.10.2020 00:36 Відповісти
50% армии за это голосовали. Это и есть мы, наш выбор.
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20.10.2020 00:36 Відповісти
От цікаво яких людей буде лобіювати і просувати "иподиакон" секти, повністю підконтрольної ФСБ?
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20.10.2020 00:37 Відповісти
Лахта, мимоЗамглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5688
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
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20.10.2020 00:46 Відповісти
«Сфотографували його (Петра Порошенка, - «Главком») один раз, коли було Престольне свято в київському Іонинському монастирі, де треба було нести ікону. Ось він там був. Йому священники дозволили одягнути стихар. На цьому його церковність і закінчилася», - наполягає митрополит Московської церкви"

https://glavcom.ua/country/society/u-moskovskiy-cerkvi-pomstilisya-poroshenku-i-rozkazali-yakim-vin-buv-viryaninom-648897.html
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20.10.2020 00:47 Відповісти
Тим паче, що дияконом може прислужитись будь який прихожанин.
Це не сан.
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20.10.2020 00:54 Відповісти
Не пишіть дурниць. Диякон - це сан. Будь-який мирянин може бути пономарем.
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20.10.2020 09:00 Відповісти
Каюсь. Не теолог
Здається самий перший ?
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21.10.2020 00:22 Відповісти
Але патріоти-українці цінують Порошенка за інше. За Томос для Православної Церкви України. І разом з Томосом він увійшов в історію України, якби недруги української держави не тужились його очорнити.
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20.10.2020 00:59 Відповісти
Зелені як доказ правильного вчинку вказують, що і Порошенко... І смішно, і гірко. Яку біду українці привели в свою хату. Набагато страшнішу за януковича.
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20.10.2020 01:23 Відповісти
Да, Порошенко "круги наризав", но это было до войны с Россией. А клоунский друг Трофимов ходит в московской рясе во время войны, прислуживает в церкви, которая поддерживает боевиков, прислуживает Онуфрию, который не встал, чтоб почтить память погибших украинских воинов.
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20.10.2020 01:20 Відповісти
Рюзьгє?
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20.10.2020 00:49 Відповісти
Що? І про рік зйомок нагадайте, будь ласка.
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20.10.2020 00:49 Відповісти
В Охвісі Потерпілого окопався рускамір.
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20.10.2020 00:42 Відповісти
Чувака нужно проверить на вменяемость. Очевидные признаки неадекватности.
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20.10.2020 00:45 Відповісти
Точно. ПГМ да еще и в тяжёлой форме РПЦ
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20.10.2020 00:54 Відповісти
там ПТНГН.
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20.10.2020 01:12 Відповісти
Совок воцерквлённый.
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20.10.2020 00:51 Відповісти
Тому зеленського та його команду так пучило, коли Порох отримав Томос для України.
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20.10.2020 00:52 Відповісти
Так именно Трофимов и дрестал в 43 струи про вмешательство Порошенко в церковные дела.
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20.10.2020 00:59 Відповісти
"Вмешательство в церковные дела" его не гребет ни грамма, он просто независимую украинскую церковь ненавидит. Но прямо сказать об этом он не осмелился, поэтому традиционно тявкнул в сторону Порошенко.
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20.10.2020 01:24 Відповісти
Перефразируя-ФСБ МП. Чудаку место в комнате допросов СБУ.. Если б СБУ у нас работало.
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20.10.2020 00:52 Відповісти
один дебил тоже недавно в рясе на коленках у сатаниста ануфрия сидел. Результат я думаю все видели в воскресенье? До сих пор не показывает свою отпи...ную малороскую рожу.
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20.10.2020 00:53 Відповісти
Оно ещё и оправдывается, хотя где-то с пол-года назад в открытую заявлял, что Томос и ПЦУ - "это от лукавого". Словом, полностью пророссийское чмо и пи----с.
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20.10.2020 01:03 Відповісти
Шкода, що в автори зацитувавши ч.3 ст.35 Конституції забули процитувати її 1-шу частину - "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність".
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20.10.2020 01:11 Відповісти
Шкода, що й Ви, забули процитувати далі ст.35 Конституції з :
«Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.»
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20.10.2020 01:17 Відповісти
А який закон обмежує?
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20.10.2020 01:46 Відповісти
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.12.2019 № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 195/34478
Про затвердження Інструкції про організацію та несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України
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20.10.2020 01:55 Відповісти
Різницю між ЗАКОНОМ і НАКАЗОМ розумієте?
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20.10.2020 02:00 Відповісти
Є секта підконтрольна спецслужбам країни, що окупувала в нас тереторії і не приховує своїх агресивних намірів.
Є чиновник в адміністрації президента, який відповідає за кадрову роботу і одночасно є "иподиаконом" тієї самої секти.

Конфлікту інтересів не бачите?
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20.10.2020 01:25 Відповісти
Ну якщо "секта підконтрольна спецслужбам країни, що окупувала в нас тереторії", то назвіть мені № кримінального провадження щодо цієї підконтрольності, бо як я бачу байки про "розіпьятих хлопчиків" розповідати вміють не лише на Москві.
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20.10.2020 01:52 Відповісти
Сумніваюсь, що є кримінальні впровадження проти сталіна, лєніна, гітлера, чи палачів гулагу, чи навіть з ********* проти путіна, але це не відміняє того, що всі вони злочинці.
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20.10.2020 02:30 Відповісти
Проти Сталіна в Україні було порушено кримінальную справу, щодо організації голодомору і винесено відповідне рішення суду, діяльність Гітлера засуджена Нюрнбергським трибуналом і його поплічники понесли відповідальність. А що стосується Пуйла, ну як же ж проти нього можна було порушити справу, як тоді рошенками на Москві торгувати. І відносно того що "всі вони злочинці" є ст.11 Загальної декларації прав людини, чи може ви її противник, а самі є адептом Сталіна, і прихильником встановлення провини "царицею доказів" з вибиванням зубів, і "судочинства" у вигляді НКВДшної трійки, або як під час "Червоного терору" особистим переконанням ЧКіста.
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20.10.2020 04:10 Відповісти
В даному конкретному випадку не йде мова про те,
що чоловік злочинець чи ні.
Мова про репутацію.
Тобто людина не повинна займатись кадрами в офісі президента, якщо вона перебуває в тій чи іншій мірі під впливом
організації з центром в країні з якою по суті йде війна.
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20.10.2020 12:27 Відповісти
Центр УПЦ - Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Але якщо йти за вашою логікою, то центр СЦУ - Стамбул, то що Єпіфан бусурманам прислужує? А центр УГКЦ - Рим, то уніати що мають якийсь зв'язок із засудженням в Італії Марківа?
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20.10.2020 12:56 Відповісти
Центр УПЦ московського патріархату - москва.

А на рахунок Риму(точніше Ватікану) чи Стамбулу, то на відміну від москви в нас нема з ними жодних військових чи інших конфліктів останніх кілька сотень років і навіть не проглядаються в майбутньому.
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20.10.2020 16:07 Відповісти
....жодних військових чи інших конфліктів останніх кілька сотень років..."не було"...
Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 664
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20.10.2020 19:18 Відповісти
Це війська Ватикану?
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20.10.2020 19:50 Відповісти
Как насчет радикальных течений Ислама?
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20.10.2020 01:35 Відповісти
А хто визначає їх радикальність, ви за власним уподобанням, чи закон, як це визначено в тій же ст.35 Конституції, яку зацитував https://censor.net/ru/user/466090.
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20.10.2020 01:56 Відповісти
Баран! А предатель Украины молчит, ведь своё (просю пардону) говно не воняет! Да и ворон ворону глаз не выклюет!
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20.10.2020 01:52 Відповісти
Верующие консервативны.
Кто ходит в РПЦ, так и ходит. Кто ходил в КП, частично пошли в ПЦУ. Ничего не поменялось.
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20.10.2020 01:53 Відповісти
Что за УПЦ МП?Называйте прямо эту церковь как филиал ФСБ рашки.Вы же называете Луку захватившим власть человеком.
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20.10.2020 03:02 Відповісти
Бедненький Вовка так и не знает, что его ОПУ -это кремлядський гадючник...
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20.10.2020 03:37 Відповісти
Це когось дивує.В нас пів країни дітей хрестить в українському філіалі рпц.
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20.10.2020 04:19 Відповісти
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
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20.10.2020 04:51 Відповісти
Сам черт и чертям прислуживает.
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20.10.2020 06:17 Відповісти
Чорт його знає, може чоловік підробляє в вільний від роботи час (бо зарплата мала, а субсидії не дають), чи гріхи замолює.
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20.10.2020 07:08 Відповісти
Эту Настю можно только со спины показывать. "Да разве тебя можно днем показывать? К тебе нужно постепенно привыкать!"
Замглавы ОП Трофимов прислуживал на литургии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9652
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20.10.2020 06:33 Відповісти
Прикольно, зе-прислуга прислуживает. Только рашистам, благословлявшим убийство граждан Украины. Бинго
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20.10.2020 06:39 Відповісти
Вороги України давно вже навіть не шифруються. Завжди можна якусь тупу відмазку лохам кинути.
Вперше після Майдану почали нагороджувати державними нагородами РПЦ-шних попів.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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20.10.2020 06:58 Відповісти
Падлюка
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20.10.2020 07:22 Відповісти
Українська влада інфікована з низу до верху агентурою ворогів.
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20.10.2020 07:54 Відповісти
Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6516
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20.10.2020 08:14 Відповісти
враг у ворот..
зебилы, сделайте себя ещё раз.. дебилы-экспериментаторы
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20.10.2020 08:26 Відповісти
видимо православная секта как наркота, легко не отпускает
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20.10.2020 08:27 Відповісти
А почему только Трофимова? в ОПе целый кагал русского мира, шпион на шпионе и шпионом погоняет - Ермак тот же
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20.10.2020 08:43 Відповісти
У них бригадный подряд. После капитуляции награды, а в Москве новую бригаду назначат.
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20.10.2020 09:28 Відповісти
Трофімов служить росії. І ви думаєте, що після московської церкви він буде служити народу України? Ніколи. Він і його вся шушера будуть служити ворогу. І всі мовчать. Де там грозні нацсуки? Де там пан Білецький, парасюк, егоров, семен??? Де баба Юля і Анатолій ефрейтор? Чомусь не чутно їх воплів? А де пан Шляшко із гралями? Не чутно пана Смешко. Чи ви не борцуни за Україну? Бо всі знають, що УПЦ МП в Україне не церква - а центр пропагандистської машини ФСБ. Невже трофімов не знає, що вони не визнають України, а вважають українців єдиним народом з росією? А він на високів посаді в ОП.
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20.10.2020 09:07 Відповісти
Що вона тут робить взагалі ця Московська безтомостна секта окупантів?
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20.10.2020 09:19 Відповісти
Разведчик в тылу врага!
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20.10.2020 09:21 Відповісти
нормально. чёрная литургия в церкви сатаны.
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20.10.2020 09:23 Відповісти
Он случайно не помогал Гундяю в феврале 2014 г. "Дары Волхвов" в Крым завозить. Гиркин был тогда хранителем Даров.
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20.10.2020 09:25 Відповісти
Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 716
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20.10.2020 09:29 Відповісти
А вот не надо было путать грешное с праведным.
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20.10.2020 09:52 Відповісти
Вот вам и ответ по поводу сливания информации кацапам из опг вислюка! Кто не знает что кацапская секта нашпигована агентами фсб?
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20.10.2020 09:50 Відповісти
А "кішка" це що........? .Переклад з російйської на українську?
Натаха Корольова :"кішача їда" !!!!!!!
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20.10.2020 21:51 Відповісти
Ещё одна **** православная
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21.10.2020 00:36 Відповісти
"Сергей Трофимов в облачении иподиакона"? Я здивований. Адже відомо, що у нього зовсім інші інтереси. На фото знизу - крайній праворуч...

Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1129
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21.10.2020 10:33 Відповісти
сдохла известная гнида, имперский шовинист, украиноненавистник, и просто бесноватый поп..
протоирей Смирнов, зам Гуньдяя по Синоду.. пожелаем ему 1000 лет вариться в котле со смолой в аду и землю стекловатой..
Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1774
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21.10.2020 11:47 Відповісти
Онуфрій вже благословляв Ломаченка і чим це завершилось. Біжи, Трофімов, терміново перевінчуйся в нормальній церкві.
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21.10.2020 14:45 Відповісти
Або наша країна з нами,або втрачена наша земля і все московське Лайно знову тут,як з цим Трофімовим. Падаль і ворог!
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24.10.2020 12:57 Відповісти
Чому в Украіні до сих пір не заборонена РПЦ МП? У мене питають люди,а я їх до Зеленського відправляю...на турборежимі який літає!
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24.10.2020 13:10 Відповісти
 
 