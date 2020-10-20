Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП. ФОТО

На опублікованих митрополитом УПЦ МП фотографіях Сергій Трофімов в облаченні іподиякона бере участь у богослужінні в монастирі у Феофанії. Політик підтвердив, що на фото справді він, і закликав "не шукати чорну кішку в темній кімнаті".

Фото Сергія Трофімова, який прислужує під час літургії, опублікував у неділю, 18 жовтня митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич), інформує Цензор.НЕТ.

"Божественна літургія у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі Києва у Феофанії", - підписав він фотографії.

У приймальні Трофімова журналістам "Суспільного" повідомили, що інформація про зв'язок першого заступника голови ОП з УПЦ МП "не відповідає дійсності", і пообіцяли пізніше надати детальну інформацію.

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Сам політик прокоментував те, що трапилося, в Telegram. "Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною - перед людьми і перед Богом. Цього дня у Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали одне одному обітницю "завжди бути разом в радості і горі", - написав він, опублікувавши фотографії з весілля.

"Що стосується вчорашньої "хвилі" в ЗМІ з моїми фото в церкві, скажу тільки одне: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, не ставайте жертвою інформаційних маніпуляцій і тих, хто не розбирається в тому, про що пише", - додав Трофімов.

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Сергій Трофімов відповідає в Офісі Президента за кадрову політику, призначення та координацію діяльності глав районних і обласних держадміністрацій.

Згідно зі ст. 35 Конституції, церква в Україні відокремлена від держави.