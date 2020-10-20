Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП. ФОТО
На опублікованих митрополитом УПЦ МП фотографіях Сергій Трофімов в облаченні іподиякона бере участь у богослужінні в монастирі у Феофанії. Політик підтвердив, що на фото справді він, і закликав "не шукати чорну кішку в темній кімнаті".
Фото Сергія Трофімова, який прислужує під час літургії, опублікував у неділю, 18 жовтня митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич), інформує Цензор.НЕТ.
"Божественна літургія у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі Києва у Феофанії", - підписав він фотографії.
У приймальні Трофімова журналістам "Суспільного" повідомили, що інформація про зв'язок першого заступника голови ОП з УПЦ МП "не відповідає дійсності", і пообіцяли пізніше надати детальну інформацію.
Сам політик прокоментував те, що трапилося, в Telegram. "Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною - перед людьми і перед Богом. Цього дня у Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали одне одному обітницю "завжди бути разом в радості і горі", - написав він, опублікувавши фотографії з весілля.
"Що стосується вчорашньої "хвилі" в ЗМІ з моїми фото в церкві, скажу тільки одне: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, не ставайте жертвою інформаційних маніпуляцій і тих, хто не розбирається в тому, про що пише", - додав Трофімов.
Сергій Трофімов відповідає в Офісі Президента за кадрову політику, призначення та координацію діяльності глав районних і обласних держадміністрацій.
Згідно зі ст. 35 Конституції, церква в Україні відокремлена від держави.
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Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
Який у тебе IQ?
Ти в курсі, які держави були створені після краху СРСР у 1992 ?
Феодор зазначив, що для нього честь отримати нагороду з рук препіЗЕдента
От таких сотрудников моментально надо избавляться.
Там різниця у тому, що то було у Порошенка, до нападу Россії на Україну.
А це твориться зеленими владними *********** у ході Російсько - Української війни.
Після захоплення Россією Криму, 1/3 Донбасу, і вбивства 14 000 українців.
Кєргуду?
https://glavcom.ua/country/society/u-moskovskiy-cerkvi-pomstilisya-poroshenku-i-rozkazali-yakim-vin-buv-viryaninom-648897.html
Це не сан.
Здається самий перший ?
«Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.»
НАКАЗ
24.12.2019 № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 195/34478
Про затвердження Інструкції про організацію та несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України
Є чиновник в адміністрації президента, який відповідає за кадрову роботу і одночасно є "иподиаконом" тієї самої секти.
Конфлікту інтересів не бачите?
що чоловік злочинець чи ні.
Мова про репутацію.
Тобто людина не повинна займатись кадрами в офісі президента, якщо вона перебуває в тій чи іншій мірі під впливом
організації з центром в країні з якою по суті йде війна.
А на рахунок Риму(точніше Ватікану) чи Стамбулу, то на відміну від москви в нас нема з ними жодних військових чи інших конфліктів останніх кілька сотень років і навіть не проглядаються в майбутньому.
Кто ходит в РПЦ, так и ходит. Кто ходил в КП, частично пошли в ПЦУ. Ничего не поменялось.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
Вперше після Майдану почали нагороджувати державними нагородами РПЦ-шних попів.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
зебилы, сделайте себя ещё раз.. дебилы-экспериментаторы
Натаха Корольова :"кішача їда" !!!!!!!
протоирей Смирнов, зам Гуньдяя по Синоду.. пожелаем ему 1000 лет вариться в котле со смолой в аду и землю стекловатой..