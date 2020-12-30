Полиция Днепропетровщины накрыла преступную группировку: похищали людей и сбывали наркотики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали банду, которая промышляла похищением людей и торговлей наркотиками.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области установили, что 34-летний житель Никополя к началу 2020 году создал преступную организацию, подобрал людей и четко распределил между ними роли. В состав группы входило до пятнадцати жителей Никополя, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности и имели преступный опыт. Часть участников занималась сбытом наркотиков, другие входили в так называемый "силовой блок" - похищали людей с целью вымогательства денег. По предварительной информации, ежемесячный оборот запрещенных веществ составил почти 6 млн гривен.







Смотрите также: В ходе спецоперации ликвидированы более 100 интернет-магазинов, торговавших наркотиками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По месту проживания членов группы состоялось 17 обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили оружие, гранаты, наркотические средства и деньги, полученные преступным путем.

Сейчас шесть мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Двое участников группы уже были ранее задержаны и находятся в учреждении отбывания наказаний.