Полиция Днепропетровщины накрыла преступную группировку: похищали людей и сбывали наркотики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали банду, которая промышляла похищением людей и торговлей наркотиками.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области установили, что 34-летний житель Никополя к началу 2020 году создал преступную организацию, подобрал людей и четко распределил между ними роли. В состав группы входило до пятнадцати жителей Никополя, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности и имели преступный опыт. Часть участников занималась сбытом наркотиков, другие входили в так называемый "силовой блок" - похищали людей с целью вымогательства денег. По предварительной информации, ежемесячный оборот запрещенных веществ составил почти 6 млн гривен.

По месту проживания членов группы состоялось 17 обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили оружие, гранаты, наркотические средства и деньги, полученные преступным путем.

Сейчас шесть мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Двое участников группы уже были ранее задержаны и находятся в учреждении отбывания наказаний.

организованная преступность (66) Нацполиция (16706) Днепропетровская область (4369)
Тоже по заказу Микитася?
30.12.2020 12:17 Ответить
Надо было наоборот.....делать людей и похищать наркотики!
30.12.2020 12:32 Ответить
а ещё с рогаток били воробьёв....
30.12.2020 12:20 Ответить
Стреляли бы шакалов сразу на месте. Либо отмажутся либо после отсидки будут заниматься тем же.
30.12.2020 15:28 Ответить
Як все змінюється зі зміною влади. Раніше при обшуку у кожного наркомана вилучали гранату, а зараз що не наркоман, то викрадач людини. А що буде далі?
30.12.2020 15:36 Ответить
хорошо, что вязли.
30.12.2020 19:35 Ответить
 
 