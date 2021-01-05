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"Ось така х#ня, малята...". Новогодний спич Президента в ФОТОжабах
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+107 Вася Шевченко #371210
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Вибачте, не втримаюсь, бо мене просто пересмикує: ЗЕ побажав волинянам бути, як Монатік...
Залишимо за дужками музичні смаки. Побажали бути як Монатік - жителям краю, в якому народилися чи жили:
* Агатангел Кримський - людина, яка знала порядка 50 мов, і створила українське сходознавство;
* Костянтин Острозький - людина, яку за життя називали королем України-Русі, людина яка була реально багатша за короля Речі Посполитої, людина яка заснувала перший в Україні вищий навчальний заклад (Острозьку Академію), і будувала проекти про ПЕРЕНЕСЕННЯ ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ В Україну (звучить як операція з вагнерівцями, але це було!!!), багаторічний головнокомандувач війська Великого Князівства Литовського...
* Леся Українка - представлення не потребує, нагадую тільки слова Франка, що це "єдиний мужчина в українські літературі".
* Дмитро Байда Вишневецький - полководець, авантюрист, засновник замку на Хортиці...
* Ніл Хасевич - графік, художник УПА.
* Сотні героїв нинішньої війни з рф...
Але бл.., бути як монатік...
Нема пристойних слів. Спічрайтери, вбийтесь апстєну.
Володимир Жиляєв
просто хрипение слушать... так чуть и не вылезет: А Кличко смешнее говорит - ах оставьте
(тьху, який встид!)
І де вони таких тупих https://censor.net/ru/user/462954-чучмеків набирають...
"РЕАЛЬНА ЛЮБОВ" ЗЕЛЕНСЬКОГО: НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА ВИЯВИЛОСЬ ПЛАГІАТОМ ВІДОМОГО ФІЛЬМУ.
Багато хто порівнював президента Володимира Зеленського у новорічному привітанні з лідером Радянського союзу Володимиром Леніним (через дітей). Але мало хто помітив схожість з промовою героя Г'ю Ґранта у фільмі "Реальна любов".
На думку видання "Бабель" така схожість вона є! (нам так здається) Можливо, так сталося випадково, а можливо - спічрайтер використав цей фрагмент свідомо.
Ось дивіться:
Відео:
https://newsua.one/news/realna-******-zelenskogo-novorichne-privitannya-prezidenta-viyavilos-plagiatom-vidomogo-filmu.html
Во втором туре Зеленский встретился бы не из предыдущим президентом Петром Порошенко, а с представителем "ОПЗЖ" Юрием Бойко за которого готовы проголосовать 16,6% украинцев.
За Порошенко готовы отдать голоса 13,3% граждан, за Юлию Тимошенко - 10,5%, Игоря Смешко - 6,4%, Владимира Гройсмана - 6,1%, Олега Ляшко - 4,7%, Сергея Притулу - 4,1%.
Оказывается этот пятиминутный ролик снимали 2 полноценных дня и даже ночью! Были приглашены дети и не пускали родителей к детям более 8 часов, тем самым было нарушено законодательство.
Если вы спросите у преЗЕдента: «почем
опиумдети для народа?», гарант может ответить: по 500 грн за штуку.
Итак, кастинг для съемок новогоднего ролика преЗЕдента проводило агентство «Лот».
В объявлении, опубликованном агентством 25 декабря (см. скрины), было указано, что для «новогодней рекламы» требуются «девочки и мальчики 5-8 лет!».
Съемки были запланированы на 27-28 декабря, одна или две смены. Для заинтересовавшихся родителей, «Лот» в личку уточнял, что будет «сниматься новогоднее поздравление президента Зеленского. Деткам нужно будет отыгрывать эмоции».
Детскую искренность и любовь к президенту заказчик и подрядчик оценили в 500 грн за смену.
За 9 часов тяжелого и абсолютно незаконного детского труда.
Съемки проходили с 18.00 до 3 часов ночи. Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00.
То есть, в течение 4 часов, с 22.00 до 3.00, происходила незаконная эксплуатация детей в личных интересах преЗЕдента Украины.
Кстати, морально - это не менее весомый повод для импичмента Зеленского, чем его указ по КСУ юридически.
Он ведь не только актер и продюсер. А еще и, - только не ржать, - юрист. И поэтому прекрасно понимал незаконность происходящего. И тем не менее - допустил это.
Это называется злонамеренный сговор и соучастие.
Статья 52 Конституции Украины определяет, что любое насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по закону. ООН и Международная организация труда рассматривают детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует «защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может наносить ущерб его здоровью».
Полагаем, что 9-часовой рабочий день в ночное время наносит ущерб здоровью 5-летнего ребенка и является его эксплуатацией. Статья 150 Уголовного кодекса Украины предусматривает санкцию от 5 до 10 лет лишения свободы за эксплуатацию нескольких детей.
Таким образом, привлечение детей до 14 лет (без оформленного письменного договора, без медицинского осмотра, в ночное время) подпадает под признаки тяжкого преступления - эксплуатация детей (ч.2, ч.3 ст. 150 УК) и ч. 2 ст. 170 УК Украины. Субъектом преступления, на наш взгляд, являются, в первую очередь, заказчики ролика.
Просим ГБР и НАБУ считать данный пост заявлением о правонарушении, и проверить: ГБР - факты эксплуатации президентом Украины Зеленским несовершеннолетних граждан в личных целях, НАБУ - источник средств оплаты услуг кастингового агентства.
Ладно, ты пиаришься на детях (хотя не ладно), но когда 5-летних малышей ради твоего пиарчика еще мучают в то время, когда они давно уже должны видеть десятый сон - это уже явный перебор, недорогой вы наш (всего по 500 грн за ребенка и без уплаты налогов), Владимир Сцаныч!
Они это делают, потому что им сказали родители, а для родителей съемки - способ заработка и раскрутки детей. И поэтому для них (и для детей, и для родителей) - что реклама президента, что реклама йогурта - одно и то же. Тем более консистенция одна и та же.
Разве что йогурт - товар куда более качественный, и пользу людям приносит.
В отличие от президента.
«Страсти»
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3402279.html
Гундосікі ))
Володимир Путін з дітьми біля ялинки -166 см ( по его словам 170-?) см
Володимир Знеленський -з дітьми біля ялинки,-166 см (170 по его словам, но он врет Е.Кравец)-171, а Зе ниже на 5 см)
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fukrainianwall.com%2Fsociety%2F29898-oni-godami-skryvali-ego-oto-vseh-v-seti-vsplyl-davniy-snimok-zelenskogo-i-kravec-vy-budete-udivleny&psig=AOvVaw3WKH3BGDZR9ySNGIQ9vQNp&ust=1609934405178000&source=images&cd=vfe&ved=0****************************************
Сталін з дітьми біля ялинки, -166 см
Ким Чен Ин з корейськими дітьми - 157см,
Дмитрий Медведев -162 см,Никита Хрущев - 166см,
Нестор Махно- 151см
Генрих Ягода - 146см,Геббельс 166 см
....
Электорат - ты понял,что нельзя голосовать в Президенты за Владимиров ниже среднего роста, просто за низкорослых, любителей фоткаться с детьми., а если это все это в одном флаконе -народу хана.
"Тем более, что известный субъект, проигравший выборы в 2019-м, умеет только одно - максимально тянуть в публичное пространство отвратительные вымыслы и негативы", - сообщил Михаил Подоляк.
А с текстом как, тоже Порошенко эту херню детям написал?
и заставил читать, нашему-то все равно, он привык на сцене читать что дадут.
Однозначно Порошенко виноват, он-то читал то что писал.