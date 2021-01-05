Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС Лукашенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%













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