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+107
"Ось така х#ня, малята...". Новогодний спич Президента в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6614

....
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05.01.2021 11:10
+105
"Ось така х#ня, малята...". Новогодний спич Президента в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1389
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05.01.2021 11:10
+98
"Ось така х#ня, малята...". Новогодний спич Президента в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6519

...
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05.01.2021 11:11
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"Ось така х#ня, малята...". Новогодний спич Президента в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9997
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05.01.2021 11:13 Відповісти
Так, але велика частка там сподівалась на знищення України і прихід "руського миру"... вони як раз таки, не помились...
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05.01.2021 11:35 Відповісти
В другому турі так і було. В першому ця гидота за відверто проросійське лайно голосувала.
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05.01.2021 20:51 Відповісти
Да, соевую тварь не посадили. Об этом действительно жалею.
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07.01.2021 18:45 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3403820.html ЗЕлене бидло погано у школі вчилося...

Вибачте, не втримаюсь, бо мене просто пересмикує: ЗЕ побажав волинянам бути, як Монатік...
Залишимо за дужками музичні смаки. Побажали бути як Монатік - жителям краю, в якому народилися чи жили:
* Агатангел Кримський - людина, яка знала порядка 50 мов, і створила українське сходознавство;
* Костянтин Острозький - людина, яку за життя називали королем України-Русі, людина яка була реально багатша за короля Речі Посполитої, людина яка заснувала перший в Україні вищий навчальний заклад (Острозьку Академію), і будувала проекти про ПЕРЕНЕСЕННЯ ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ В Україну (звучить як операція з вагнерівцями, але це було!!!), багаторічний головнокомандувач війська Великого Князівства Литовського...
* Леся Українка - представлення не потребує, нагадую тільки слова Франка, що це "єдиний мужчина в українські літературі".
* Дмитро Байда Вишневецький - полководець, авантюрист, засновник замку на Хортиці...
* Ніл Хасевич - графік, художник УПА.
* Сотні героїв нинішньої війни з рф...
Але бл.., бути як монатік...
Нема пристойних слів. Спічрайтери, вбийтесь апстєну.
Володимир Жиляєв
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05.01.2021 11:14 Відповісти
махнатик пилять, кто это говно вообще слушает...
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05.01.2021 11:58 Відповісти
Скажу більше: практично в душі не ї*у, хто це взагалі такий )))
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05.01.2021 18:20 Відповісти
Й ви справді сподіваєтеся, що наша бубочка знає всіх оцих людей?
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05.01.2021 17:56 Відповісти
Зеленський - цинічна тварина. Коли дорослі перестали реагувати на його гундосікі, він почав промивати мізки дітям. Шановні дорослі, не дозволяйте своїм дітям дивитись Зеленського, бо вони стануть такими ж зебілами як і ви.
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05.01.2021 11:14 Відповісти
Это пять "Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4119
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05.01.2021 11:14 Відповісти
А клован таки увіковічив себе як клован - фотоЖАБИ названі ім"ям тваринки, символом ЗЕленої мерзоти котра стала .
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05.01.2021 11:55 Відповісти
какой пять, хіба можна дітям таке показувать?
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05.01.2021 12:47 Відповісти
ахахаах, тонко, с Подревлянским
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3080
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05.01.2021 11:16 Відповісти
Так, цитата Митця взагалі в касу "Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9473
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05.01.2021 11:52 Відповісти
От цікаво прізвище дівчинки не Федина ?
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06.01.2021 18:31 Відповісти
Як би в Україні давали термін ув'язненя по сукупності,Зеленський мав би сидіти ще й у ХХІІ сторічі.
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05.01.2021 11:17 Відповісти
Ці тупі мувікі для дебілів вже обридли. Він навіть цього не розуміє.
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05.01.2021 11:23 Відповісти
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3776зохавалось
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05.01.2021 11:26 Відповісти
В Украине одна проукраинская партия и она ничего не сможет сделать в этом хаосе руского мира.
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05.01.2021 22:37 Відповісти
так "Свобода" вроде как зашкварилась?
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06.01.2021 09:10 Відповісти
я таки потом, посмотрю возможно, но надо противоблевотное купить, что впадлу.
просто хрипение слушать... так чуть и не вылезет: А Кличко смешнее говорит - ах оставьте
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05.01.2021 11:28 Відповісти
Зюзя - це рівень малолітнього олігофрена. Такого, як ти, зашкварений дуполиз.
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05.01.2021 11:53 Відповісти
Нешановний,в тебе прапорець відклеївся.
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05.01.2021 12:06 Відповісти
В тебе з під відклеєного прапорця кокошнік визирає,балалаєшник.
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05.01.2021 12:10 Відповісти
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2565
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05.01.2021 12:19 Відповісти
Интересно а где та журналистка, которая на шоу шустера подарила Януку петуха на палочке говенного цвета? Я помню как у него морду повело
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05.01.2021 23:18 Відповісти
Одного не розумію, це Моніка чи Лєнка ображені тут ні як не заспокоятся?
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05.01.2021 12:50 Відповісти
Чуєш, алєкс, а як ти само до лише свого старшого братєльніка звертаєшся - "братка" чи "батяня"? Бо я хз як там у ваших інцестних сім'ях, де син у спальні пропирає маманю, а батя на кухні продирає тузіка і одночасно дрочить дідові
(тьху, який встид!)
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05.01.2021 12:24 Відповісти
(а, розходимось - то вище у піпігайчика був баг)
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05.01.2021 12:28 Відповісти
у чухонця з лахти https://censor.net/ru/user/462954 знов впн відвалився
І де вони таких тупих https://censor.net/ru/user/462954-чучмеків набирають...
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05.01.2021 12:45 Відповісти
З іншого боку це ілюстрація IQ еталонних прихильників Зюзі. Це навіть не "здравствуй, дерево, я дятел" - це вже зі світу мікроорганізмів...
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05.01.2021 17:45 Відповісти
Я тут знайшов малюнок цього "алекса" - висить у нього в палаті у рамочці, бо шедевр мистецтва. Називається "бубачька мой призизент":

"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9235
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05.01.2021 12:39 Відповісти
И как обычно для квартальных, украли, сплагиатили и это "поздравление".

"РЕАЛЬНА ЛЮБОВ" ЗЕЛЕНСЬКОГО: НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА ВИЯВИЛОСЬ ПЛАГІАТОМ ВІДОМОГО ФІЛЬМУ.

Багато хто порівнював президента Володимира Зеленського у новорічному привітанні з лідером Радянського союзу Володимиром Леніним (через дітей). Але мало хто помітив схожість з промовою героя Г'ю Ґранта у фільмі "Реальна любов".

На думку видання "Бабель" така схожість вона є! (нам так здається) Можливо, так сталося випадково, а можливо - спічрайтер використав цей фрагмент свідомо.
Ось дивіться:

Відео:

https://newsua.one/news/realna-******-zelenskogo-novorichne-privitannya-prezidenta-viyavilos-plagiatom-vidomogo-filmu.html
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05.01.2021 11:39 Відповісти
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7334
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05.01.2021 11:40 Відповісти
Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то действующего президента поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
Во втором туре Зеленский встретился бы не из предыдущим президентом Петром Порошенко, а с представителем "ОПЗЖ" Юрием Бойко за которого готовы проголосовать 16,6% украинцев.
За Порошенко готовы отдать голоса 13,3% граждан, за Юлию Тимошенко - 10,5%, Игоря Смешко - 6,4%, Владимира Гройсмана - 6,1%, Олега Ляшко - 4,7%, Сергея Притулу - 4,1%.
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05.01.2021 11:42 Відповісти
Мальовані рейтинги такі смішні...
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05.01.2021 11:45 Відповісти
теж саме подумала , вытягують тих , кого хочуть побачити олігархи.Значить вибори на носі , а патріоти знову не разом!
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05.01.2021 11:49 Відповісти
Все идет по плану Кремля, по передачи власти назад рыгам, Зеля промежуточное звено, и он об этом прекрасно знает.
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05.01.2021 11:47 Відповісти
Зараз усі найбільші канали будуть розкручувати опозажопу, а українці вже й готові ...
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05.01.2021 11:57 Відповісти
Блть, ну не можна ж так смішити. Знову ледве кавою не заплював монітор

"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4460
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05.01.2021 11:54 Відповісти
Під столом.
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7673
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05.01.2021 12:02 Відповісти
я теж від того до чого колись поважний Цензор скотився
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05.01.2021 23:19 Відповісти
Вроде на Зеленского родители детей в суд собрались подавать.
Оказывается этот пятиминутный ролик снимали 2 полноценных дня и даже ночью! Были приглашены дети и не пускали родителей к детям более 8 часов, тем самым было нарушено законодательство.
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05.01.2021 12:06 Відповісти
Если это не вброс, ссылку в студию... Тока не с кокцапресурсов
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05.01.2021 12:18 Відповісти
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4946
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05.01.2021 12:20 Відповісти
Вот ента пропиарилось с детками...хлопченя з широкими ОЧИМА i чолом високим та мiцним... ховрахiв хоч бий...
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05.01.2021 12:21 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3402279.html Дети как последнее прибежище ЗЕлёного у.....ка
Если вы спросите у преЗЕдента: «почем опиум дети для народа?», гарант может ответить: по 500 грн за штуку.
Итак, кастинг для съемок новогоднего ролика преЗЕдента проводило агентство «Лот».
В объявлении, опубликованном агентством 25 декабря (см. скрины), было указано, что для «новогодней рекламы» требуются «девочки и мальчики 5-8 лет!».
Съемки были запланированы на 27-28 декабря, одна или две смены. Для заинтересовавшихся родителей, «Лот» в личку уточнял, что будет «сниматься новогоднее поздравление президента Зеленского. Деткам нужно будет отыгрывать эмоции».

"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9877

"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8468

"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8660

Детскую искренность и любовь к президенту заказчик и подрядчик оценили в 500 грн за смену.
За 9 часов тяжелого и абсолютно незаконного детского труда.
Съемки проходили с 18.00 до 3 часов ночи. Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00.
То есть, в течение 4 часов, с 22.00 до 3.00, происходила незаконная эксплуатация детей в личных интересах преЗЕдента Украины.

Кстати, морально - это не менее весомый повод для импичмента Зеленского, чем его указ по КСУ юридически.
Он ведь не только актер и продюсер. А еще и, - только не ржать, - юрист. И поэтому прекрасно понимал незаконность происходящего. И тем не менее - допустил это.
Это называется злонамеренный сговор и соучастие.
Статья 52 Конституции Украины определяет, что любое насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по закону. ООН и Международная организация труда рассматривают детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует «защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может наносить ущерб его здоровью».
Полагаем, что 9-часовой рабочий день в ночное время наносит ущерб здоровью 5-летнего ребенка и является его эксплуатацией. Статья 150 Уголовного кодекса Украины предусматривает санкцию от 5 до 10 лет лишения свободы за эксплуатацию нескольких детей.
Таким образом, привлечение детей до 14 лет (без оформленного письменного договора, без медицинского осмотра, в ночное время) подпадает под признаки тяжкого преступления - эксплуатация детей (ч.2, ч.3 ст. 150 УК) и ч. 2 ст. 170 УК Украины. Субъектом преступления, на наш взгляд, являются, в первую очередь, заказчики ролика.

Просим ГБР и НАБУ считать данный пост заявлением о правонарушении, и проверить: ГБР - факты эксплуатации президентом Украины Зеленским несовершеннолетних граждан в личных целях, НАБУ - источник средств оплаты услуг кастингового агентства.
Ладно, ты пиаришься на детях (хотя не ладно), но когда 5-летних малышей ради твоего пиарчика еще мучают в то время, когда они давно уже должны видеть десятый сон - это уже явный перебор, недорогой вы наш (всего по 500 грн за ребенка и без уплаты налогов), Владимир Сцаныч!
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05.01.2021 12:25 Відповісти
А тех, кто полагает, что маленькие участники ролика - это дети родителей-фанатов Зеленского, вынуждены разочаровать. Все дети - маленькие актеры (прилагаем два примера), которые снимаются в рекламе, фильмах и сериалах (что вовсе не означает, что можно гробить им здоровье изнурительными ночными съёмками):

"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8081

Они это делают, потому что им сказали родители, а для родителей съемки - способ заработка и раскрутки детей. И поэтому для них (и для детей, и для родителей) - что реклама президента, что реклама йогурта - одно и то же. Тем более консистенция одна и та же.
Разве что йогурт - товар куда более качественный, и пользу людям приносит.
В отличие от президента.
«Страсти»
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2185

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3402279.html


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05.01.2021 12:27 Відповісти
Зеленский - подонок.
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05.01.2021 23:59 Відповісти
Мне нечем возразить Вам. Поэтому --- +1.
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06.01.2021 09:24 Відповісти
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2032
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05.01.2021 12:29 Відповісти
Біба і Боба .....
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05.01.2021 12:55 Відповісти
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2061
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05.01.2021 13:47 Відповісти

Гундосікі ))
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05.01.2021 13:51 Відповісти

"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3573
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05.01.2021 13:52 Відповісти
странно, что не обыграли сцену из 12-ти стульев о "Союзе меча и орала", где обсуждали помощь детям
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05.01.2021 13:53 Відповісти
Володимир Лєнін з дітьми біля ялинки , зріст 164 см
Володимир Путін з дітьми біля ялинки -166 см ( по его словам 170-?) см
Володимир Знеленський -з дітьми біля ялинки,-166 см (170 по его словам, но он врет Е.Кравец)-171, а Зе ниже на 5 см)
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fukrainianwall.com%2Fsociety%2F29898-oni-godami-skryvali-ego-oto-vseh-v-seti-vsplyl-davniy-snimok-zelenskogo-i-kravec-vy-budete-udivleny&psig=AOvVaw3WKH3BGDZR9ySNGIQ9vQNp&ust=1609934405178000&source=images&cd=vfe&ved=0****************************************
Сталін з дітьми біля ялинки, -166 см
Ким Чен Ин з корейськими дітьми - 157см,
Дмитрий Медведев -162 см,Никита Хрущев - 166см,
Нестор Махно- 151см
Генрих Ягода - 146см,Геббельс 166 см
....
Электорат - ты понял,что нельзя голосовать в Президенты за Владимиров ниже среднего роста, просто за низкорослых, любителей фоткаться с детьми., а если это все это в одном флаконе -народу хана.
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05.01.2021 14:04 Відповісти
Є ціла "теорія малих",яка говорить що майже всі малорослі заздрісні,мстиві,жорстокі,страждають прихованим комплексом неповноцінності...
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05.01.2021 17:26 Відповісти
До виборів в інтернеті писалося що зріст Зеленського- 163 см.
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05.01.2021 22:40 Відповісти
Розчулюють боти людини яка опустила в три з половиною раз рівень життя в Україні, при якій тарифи на газ виросли в 6 разів, після реформ перестали працювати закони, фактично через бездумне будівництво зеленою енергетики спричинив енергетичну кризу, а їм треба Семенченка, Парасюка, Юлю. В зеркало дивіться!
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05.01.2021 15:20 Відповісти
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7533
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05.01.2021 15:35 Відповісти
+ + +
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05.01.2021 23:53 Відповісти
у порохоботов пригорело"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4958
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05.01.2021 18:06 Відповісти
Подоляк отметил, что раздувание скандала с детьми - это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может.
"Тем более, что известный субъект, проигравший выборы в 2019-м, умеет только одно - максимально тянуть в публичное пространство отвратительные вымыслы и негативы", - сообщил Михаил Подоляк.

А с текстом как, тоже Порошенко эту херню детям написал?
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05.01.2021 20:30 Відповісти
Да 100% что он и написал.
и заставил читать, нашему-то все равно, он привык на сцене читать что дадут.
Однозначно Порошенко виноват, он-то читал то что писал.
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06.01.2021 01:44 Відповісти
"Ось така х#ня, малята...". Новорічний спіч Президента у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9859
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05.01.2021 23:52 Відповісти
Який позор.
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06.01.2021 03:07 Відповісти
Владімір Бєнін.
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06.01.2021 08:34 Відповісти
Топ! 👍
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06.01.2021 10:10 Відповісти
Точно https://ctrc-ijg.ua.market/catalog топ-рейтинг
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10.01.2021 19:30 Відповісти
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