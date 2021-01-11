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Возобновились ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк", - СЦКК. ФОТО

Возобновились ремонтные работы на водопроводе

Сегодня, 11 января в 9 утра продолжились аварийно-восстановительные работы, направленные на полную ликвидацию прорывов на участке водопровода "Горловка-Торецк".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинской стороны в СЦКК.

При этом напоминается, что в результате прорыва почти на неделю без водоснабжения остались жители пяти крупных населенных пунктов. 

Также отмечается, что представители УС СЦКК непосредственно на месте работ будут осуществлять контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня.

В частности, представители ГСЧС Украины планируют обследование маршрутов движения техники и рабочей группы и непосредственно самих участков проведения работ на наличие взрывоопасных устройств. После этого рабочая бригада начнет ремонтно-сварочные работы для полной ликвидации повреждений водопровода, что позволит восстановить водоснабжение населенных пунктов Торецк, Железное, Северное, Южное и Щербиновка.

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"Всего в работах задействованы 14 работников предприятия "Вода Донбасса" и 4 единицы техники", - уточняется в сообщении.

"В районах проведения ремонтно-восстановительных работ в зеркальном формате по обе стороны будут работать патрули СММ ОБСЕ", - добавили в СЦКК.

Возобновились ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк, - СЦКК 01
Возобновились ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк, - СЦКК 02
Возобновились ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк, - СЦКК 03

Ранее сообщалось, что на участке водопровода "Горловка-Торецк" в серой зоне выявлены 4 места порывов. С 4 января без водоснабжения остается население г.Торецк, г. Зализное, пгт Северное, пгт Пивденное и частично пгт Щербиновка. В "серой зоне" работникам КП "Компания "Вода Донбасса" разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.

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прорыв (79) водоснабжение (724) ГСЧС (5032) Торецк (500)


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Дебилы. После так называемого зебобиками "предупредительно-провокационного обстрела" рабочей команды, я бы хер бы ремонтировал этот водопровод. Подождал бы пока руснявые сами не придут с белым флагом, недельки три-четыре делал бы симметричный "предупредительно-провокационный обстрел" руснявых с белым флагом, а уж потом бы целый месяц рассматривал их предложение и только потом ремонт водопровода. А так как лохи выглядим: нас ипут, а мы пресмыкаемся. Хотя какой президент бесхребетный, такая и власть.
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11.01.2021 09:54 Ответить
Если у тебя нет воды , а у них есть , кто к тебе придёт с белым флагом ? Ты вообще нормальный ?
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11.01.2021 10:18 Ответить
Специально для наркоманов и алкашей: перечисленные н.п. находится на стороне, контролируемой украинскими властями.
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11.01.2021 11:08 Ответить
 
 