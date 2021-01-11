Возобновились ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк", - СЦКК. ФОТО

Сегодня, 11 января в 9 утра продолжились аварийно-восстановительные работы, направленные на полную ликвидацию прорывов на участке водопровода "Горловка-Торецк".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинской стороны в СЦКК.

При этом напоминается, что в результате прорыва почти на неделю без водоснабжения остались жители пяти крупных населенных пунктов.

Также отмечается, что представители УС СЦКК непосредственно на месте работ будут осуществлять контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня.

В частности, представители ГСЧС Украины планируют обследование маршрутов движения техники и рабочей группы и непосредственно самих участков проведения работ на наличие взрывоопасных устройств. После этого рабочая бригада начнет ремонтно-сварочные работы для полной ликвидации повреждений водопровода, что позволит восстановить водоснабжение населенных пунктов Торецк, Железное, Северное, Южное и Щербиновка.

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"Всего в работах задействованы 14 работников предприятия "Вода Донбасса" и 4 единицы техники", - уточняется в сообщении.

"В районах проведения ремонтно-восстановительных работ в зеркальном формате по обе стороны будут работать патрули СММ ОБСЕ", - добавили в СЦКК.







Ранее сообщалось, что на участке водопровода "Горловка-Торецк" в серой зоне выявлены 4 места порывов. С 4 января без водоснабжения остается население г.Торецк, г. Зализное, пгт Северное, пгт Пивденное и частично пгт Щербиновка. В "серой зоне" работникам КП "Компания "Вода Донбасса" разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.