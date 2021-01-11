УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11241 відвідувач онлайн
Новини Фото
4 866 3

Відновилися ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк", - СЦКК. ФОТО

Відновилися ремонтні роботи на водогоні

Сьогодні, 11 січня, о 9 ранку продовжилися аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на повну ліквідацію проривів на ділянці водогону "Горлівка-Торецьк".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення української сторони в СЦКК.

При цьому нагадується, що в результаті прориву майже на тиждень без водопостачання залишилися жителі п'яти великих населених пунктів.

Також наголошується, що представники УС СЦКК безпосередньо на місці робіт здійснюватимуть контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки і режиму припинення вогню.

Зокрема, представники ДСНС України планують обстеження маршрутів руху техніки та робочої групи і безпосередньо самих ділянок проведення робіт на наявність вибухонебезпечних пристроїв. Після цього робоча бригада розпочне ремонтно-зварювальні роботи для повної ліквідації пошкоджень водогону та в подальшому відновлення забезпечення питною водою населених пунктів Торецьк, Залізне, Північне, Південне та Щербинівка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни підвезли запас питної води для жителів Торецька. ФОТОрепортаж

"Загалом до робіт залучено 14 працівників підприємства "Вода Донбасу" та 4 одиниці техніки", - уточнюється в повідомленні.

"У районах проведення ремонтно-відновлювальних робіт у дзеркальному форматі по обидва боки працюватимуть патрулі СММ ОБСЄ", - додали в СЦКК.

Відновилися ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк, - СЦКК 01
Відновилися ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк, - СЦКК 02
Відновилися ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк, - СЦКК 03

Раніше повідомлялося, що на ділянці водогону "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні виявлено 4 місця поривів. Із 4 січня без водопостачання залишається населення м.Торецк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне і частково смт Щербинівка. У "сірій зоні" працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ і піротехнічного розрахунку ДСНС України.

Автор: 

прорив (44) водопостачання (839) ДСНС (5172) Торецьк (509)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебилы. После так называемого зебобиками "предупредительно-провокационного обстрела" рабочей команды, я бы хер бы ремонтировал этот водопровод. Подождал бы пока руснявые сами не придут с белым флагом, недельки три-четыре делал бы симметричный "предупредительно-провокационный обстрел" руснявых с белым флагом, а уж потом бы целый месяц рассматривал их предложение и только потом ремонт водопровода. А так как лохи выглядим: нас ипут, а мы пресмыкаемся. Хотя какой президент бесхребетный, такая и власть.
показати весь коментар
11.01.2021 09:54 Відповісти
Если у тебя нет воды , а у них есть , кто к тебе придёт с белым флагом ? Ты вообще нормальный ?
показати весь коментар
11.01.2021 10:18 Відповісти
Специально для наркоманов и алкашей: перечисленные н.п. находится на стороне, контролируемой украинскими властями.
показати весь коментар
11.01.2021 11:08 Відповісти
 
 