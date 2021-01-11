Відновилися ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк", - СЦКК. ФОТО

Сьогодні, 11 січня, о 9 ранку продовжилися аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на повну ліквідацію проривів на ділянці водогону "Горлівка-Торецьк".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення української сторони в СЦКК.

При цьому нагадується, що в результаті прориву майже на тиждень без водопостачання залишилися жителі п'яти великих населених пунктів.

Також наголошується, що представники УС СЦКК безпосередньо на місці робіт здійснюватимуть контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки і режиму припинення вогню.

Зокрема, представники ДСНС України планують обстеження маршрутів руху техніки та робочої групи і безпосередньо самих ділянок проведення робіт на наявність вибухонебезпечних пристроїв. Після цього робоча бригада розпочне ремонтно-зварювальні роботи для повної ліквідації пошкоджень водогону та в подальшому відновлення забезпечення питною водою населених пунктів Торецьк, Залізне, Північне, Південне та Щербинівка.

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"Загалом до робіт залучено 14 працівників підприємства "Вода Донбасу" та 4 одиниці техніки", - уточнюється в повідомленні.

"У районах проведення ремонтно-відновлювальних робіт у дзеркальному форматі по обидва боки працюватимуть патрулі СММ ОБСЄ", - додали в СЦКК.







Раніше повідомлялося, що на ділянці водогону "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні виявлено 4 місця поривів. Із 4 січня без водопостачання залишається населення м.Торецк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне і частково смт Щербинівка. У "сірій зоні" працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ і піротехнічного розрахунку ДСНС України.