На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция. ФОТО

В Ривненской области вечером 10 января на трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли двое пешеходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление Нацполиции области.

"Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "Volkswagen Touareg", 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 38-ми и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

ДТП произошло возле города Корец Ривненской области.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек по части 3 статьи 286 УК Украины, следователи следственного управления изъяли автомобиль

"Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения", - добавили в полиции.







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