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Новости Фото ДТП
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На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция. ФОТО

В Ривненской области вечером 10 января на трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли двое пешеходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление Нацполиции области.

"Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "Volkswagen Touareg", 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 38-ми и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция 01

ДТП произошло возле города Корец Ривненской области.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек по части 3 статьи 286 УК Украины, следователи следственного управления изъяли автомобиль

"Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения", - добавили в полиции.


На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция 02
На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция 03
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Автор: 

ДТП (7687) Ровенская область (1252)


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Топ комментарии
+12
Насправді, з цими нерегульовані переходами на великих трасах треба щось робити - або робити регульованими з кнопкою, або мости, або підземні переходи. Бо це капець. Сам, якщо в темний час їду - страшенно боюся когось задавити. Швидкість велика на трасі, не видно ні хєра, пішоходи ще досить часто в усьому чорному. Поки доїдеш весь вимотаний.
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11.01.2021 11:17 Ответить
+6
Очередной бухой или накуренный мажорчик ,заплатят нищим родственникам по пру копеек и шито-крыто ...
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11.01.2021 11:04 Ответить
+6
"Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения"

Він просто довбойоп (!!!) На освітленому пішохідному переході (!), на дорозі з норм. покриттям, - a ні ожеледі a ні дощу a ні снігу (!) . Це треба бути дійсно тупим ездюком що б 2 людини відправити на той світ ..
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11.01.2021 11:39 Ответить
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Очередной бухой или накуренный мажорчик ,заплатят нищим родственникам по пру копеек и шито-крыто ...
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11.01.2021 11:04 Ответить
Сейчас набегут неадекваты которые будут рассказывать про то что "пешедралы" сами под колеса кидаются.
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11.01.2021 11:04 Ответить
Нет, просто попёрли на дорогу не глядя - яже на переходе, имею право!
А тута туарег такой опа! 130 за городом минимум.
Результат кагбе предсказуем.
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11.01.2021 11:14 Ответить
Первый пришел.
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11.01.2021 12:14 Ответить
Дункан Маклауд? .. ну блин - шо в лом вынять наушники, стать на край перехода и посмотреть на переходе по сторонам? Подождать пока тебя водители заметят. Ты поймешь, шо они тебя увидели - они остановятся и тогда можешь переходить. Но ты знаешь - бессмертных дорога лечит.
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11.01.2021 13:16 Ответить
Еще один.
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11.01.2021 13:49 Ответить
Судя по повреждениям там скорость была чуть ли не 200 км.
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11.01.2021 11:17 Ответить
Нет, при 150 уже в салон залетают, так что яб даже 130 не дал.
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11.01.2021 11:19 Ответить
Так там и тормозной путь немалый у машин подобного класса обычно с 100 до 0 примерно 35 метров
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11.01.2021 11:39 Ответить
Какой там тормозной путь я лично не вижу. Остановочный да, не маленький, но оно и не так просто на самом деле после такого удара нащупать педаль тормоза.
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11.01.2021 11:44 Ответить
Ехал бы 90-100 успел бы среагировать и остановиться, тем более что там пешеходный переход подсвечивается и людей на нём уже видно за 100 метров
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11.01.2021 13:05 Ответить
Да, переход неплох, весьма и весьма. И мне сложно представить, как там можно было устроить эдакое без содействия всех участников.
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11.01.2021 14:53 Ответить
Насправді, з цими нерегульовані переходами на великих трасах треба щось робити - або робити регульованими з кнопкою, або мости, або підземні переходи. Бо це капець. Сам, якщо в темний час їду - страшенно боюся когось задавити. Швидкість велика на трасі, не видно ні хєра, пішоходи ще досить часто в усьому чорному. Поки доїдеш весь вимотаний.
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11.01.2021 11:17 Ответить
от куда у подростка, такая машина? за зе-цирк голосовал или на распространении щей заработал.
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11.01.2021 11:30 Ответить
скорее всего, машина от папы с мамой, дали сынку в Буковель съездить, на бубу посмотреть.
Понты же прежде всего, небось, ехал не один.
Вот он и съездил...
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11.01.2021 12:15 Ответить
Заслужил у папы своей примерной ездой на Шкода Октавия с 18 до 19 лет...
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11.01.2021 12:31 Ответить
Он голосовал, так же, как и ты
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11.01.2021 12:34 Ответить
"Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения"

Він просто довбойоп (!!!) На освітленому пішохідному переході (!), на дорозі з норм. покриттям, - a ні ожеледі a ні дощу a ні снігу (!) . Це треба бути дійсно тупим ездюком що б 2 людини відправити на той світ ..
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11.01.2021 11:39 Ответить
Он обычный олень, таких у много таких любителей ночью на ближнем свете лететь под 200. Потом только и остаётся куски мяса по трассе собирал ну или этих идиотов по кускам из машины выколупывать
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11.01.2021 13:08 Ответить
пацан получил права максимум 1 год назад. опыта НОЛЬ. вывод, ПАПА моральный урод, а сын дебил
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11.01.2021 11:49 Ответить
Или и то, и другое каждый из них
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11.01.2021 12:13 Ответить
а лучшеб они оба подохли чем эти две женщины
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11.01.2021 18:27 Ответить
Где были у этих куриц мозги? О чём думали, выходя на скоростную трассу.
Водила - та ещё мразь! Косяк его.
А они явно понтовались. Ну думали, что "сохранились".
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11.01.2021 12:33 Ответить
Может они стояли в правой полосе на краю и ждали пока поц пролетит но поц решил перестроится в другой ряд, или просто увидев пешеходов обосрался и вильнул рулём.
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11.01.2021 13:11 Ответить
Я не против этой версии. Её может только или кто-то подтвердить из свидетелей или регистратор.
В любом случае, если ты по жизни - тюлень (т.е. не можешь резко среагировать и покинуть опасную зону), то выходи с особой осторожностью с учётом своей реакции. Ну этим руководит инстинкт самосохранения. Это - об тех двух
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11.01.2021 13:41 Ответить
Стоять в правой полосе? Оригинально, весьма. Но перестроение - это версия слабенькая - такому десять раз моргнёшь и хрен сгонишь.
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11.01.2021 14:42 Ответить
Потрібно змінити ПДР!
Пішохідний перехід не повинен давати переваги пішоходу, він повинен тільки вказувати місце переходу проїзної частини!
Але в даному випадку водій дебіл, а батьки моральні уроди!
Через шість років Зайцева вийде на свободу ганять по місту на швидкості 120 км/год., ждіть!
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11.01.2021 13:32 Ответить
Если не давать преимущества пешеходу, то в оживлённых местах хрен дорогу перейдёшь. И сейчас не сильно уступают, а там вообще нарид педать от пола отпускать не будет
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11.01.2021 16:07 Ответить
если сразу указано - пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу значит чей то отпрыск которого будут отмазывать....
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11.01.2021 13:54 Ответить
А какая разница? Регулируемый или не регулируемый? Это всёравно пешеходный переход. Хотели б отмазать - писали бы "перебегали в неположенном месте".
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11.01.2021 16:06 Ответить
Стільки пішоходів розвелось-виїдеш машиною на тротуар-пішоходи,хочеш проїхати на червоне світло і тут пішоходи під ногами плутаються,заїжджаєш на дитячу площадку і тут дітки так і намагаються під колеса стрибнути.Бідолахи водії як же вони мучаться,через цих пішоходів уже проїхати неможливо.Треба було до приїзду працівників ЗАТ 'НП України' цього лошарика кінчити по тихому,бо татусь уже включив всі знайомства і зв'язки і в кейс склав необхідну суму.
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12.01.2021 08:07 Ответить
 
 