На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция. ФОТО
В Ривненской области вечером 10 января на трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли двое пешеходов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление Нацполиции области.
"Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "Volkswagen Touareg", 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 38-ми и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
ДТП произошло возле города Корец Ривненской области.
Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек по части 3 статьи 286 УК Украины, следователи следственного управления изъяли автомобиль
"Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения", - добавили в полиции.
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А тута туарег такой опа! 130 за городом минимум.
Результат кагбе предсказуем.
Понты же прежде всего, небось, ехал не один.
Вот он и съездил...
Він просто довбойоп (!!!) На освітленому пішохідному переході (!), на дорозі з норм. покриттям, - a ні ожеледі a ні дощу a ні снігу (!) . Це треба бути дійсно тупим ездюком що б 2 людини відправити на той світ ..
Водила - та ещё мразь! Косяк его.
А они явно понтовались. Ну думали, что "сохранились".
В любом случае, если ты по жизни - тюлень (т.е. не можешь резко среагировать и покинуть опасную зону), то выходи с особой осторожностью с учётом своей реакции. Ну этим руководит инстинкт самосохранения. Это - об тех двух
Пішохідний перехід не повинен давати переваги пішоходу, він повинен тільки вказувати місце переходу проїзної частини!
Але в даному випадку водій дебіл, а батьки моральні уроди!
Через шість років Зайцева вийде на свободу ганять по місту на швидкості 120 км/год., ждіть!