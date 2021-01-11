На Рівненщині 19-річний водій на смерть збив двох пішоходів, - поліція. ФОТО

У Рівненській області увечері 10 січня на трасі Київ-Чоп унаслідок ДТП загинули двоє пішоходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління Нацполіції області.

"Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля Volkswagen Touareg, 19-річний житель Києва, допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від травм 38- і 44-річна жительки села Богданівка загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

ДТП сталася біля міста Корець Рівненської області.

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Зазначається, що в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб за частиною 3 статті 286 КК України, слідчі слідчого управління вилучили автомобіль

"Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього також відібрали біологічні зразки на стан сп'яніння", - додали в поліції.







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