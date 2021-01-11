На Рівненщині 19-річний водій на смерть збив двох пішоходів, - поліція. ФОТО
У Рівненській області увечері 10 січня на трасі Київ-Чоп унаслідок ДТП загинули двоє пішоходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління Нацполіції області.
"Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля Volkswagen Touareg, 19-річний житель Києва, допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від травм 38- і 44-річна жительки села Богданівка загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.
ДТП сталася біля міста Корець Рівненської області.
Зазначається, що в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб за частиною 3 статті 286 КК України, слідчі слідчого управління вилучили автомобіль
"Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього також відібрали біологічні зразки на стан сп'яніння", - додали в поліції.
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А тута туарег такой опа! 130 за городом минимум.
Результат кагбе предсказуем.
Понты же прежде всего, небось, ехал не один.
Вот он и съездил...
Він просто довбойоп (!!!) На освітленому пішохідному переході (!), на дорозі з норм. покриттям, - a ні ожеледі a ні дощу a ні снігу (!) . Це треба бути дійсно тупим ездюком що б 2 людини відправити на той світ ..
Водила - та ещё мразь! Косяк его.
А они явно понтовались. Ну думали, что "сохранились".
В любом случае, если ты по жизни - тюлень (т.е. не можешь резко среагировать и покинуть опасную зону), то выходи с особой осторожностью с учётом своей реакции. Ну этим руководит инстинкт самосохранения. Это - об тех двух
Пішохідний перехід не повинен давати переваги пішоходу, він повинен тільки вказувати місце переходу проїзної частини!
Але в даному випадку водій дебіл, а батьки моральні уроди!
Через шість років Зайцева вийде на свободу ганять по місту на швидкості 120 км/год., ждіть!