Возле Константиновки выявлен автомобиль, перевозивший 1 тыс. литров контрафактного спирта, - пресс-центр ОС. ФОТО
В районе проведения ООС правоохранители блокировали незаконный оборот алкогольной продукции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Контрафактный спирт обнаружили в автомобиле в районе города Константиновка. Мероприятие проводили пограничники Краматорского отряда, которые входят в состав Объединенных сил, совместно с сотрудниками СБУ и ГФС.
Во время реализации оперативной информации, на одной из автомобильных дорог неподалеку Константиновки Донецкой области, правоохранители остановили грузовой автомобиль, в котором перевозили около 1000 литров спирта. Никаких разрешительных документов на указанный товар водитель не имел.
"Контрафакт и автомобиль, общей стоимостью 400 тыс. гривен, в установленном порядке изъяли представители ГФС", - говорится в сообщении.
