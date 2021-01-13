РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9152 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
3 054 8

Возле Константиновки выявлен автомобиль, перевозивший 1 тыс. литров контрафактного спирта, - пресс-центр ОС. ФОТО

В районе проведения ООС правоохранители блокировали незаконный оборот алкогольной продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Константиновки выявлен автомобиль, перевозивший 1 тыс. литров контрафактного спирта, - пресс-центр ОС 01

Контрафактный спирт обнаружили в автомобиле в районе города Константиновка. Мероприятие проводили пограничники Краматорского отряда, которые входят в состав Объединенных сил, совместно с сотрудниками СБУ и ГФС.

Во время реализации оперативной информации, на одной из автомобильных дорог неподалеку Константиновки Донецкой области, правоохранители остановили грузовой автомобиль, в котором перевозили около 1000 литров спирта. Никаких разрешительных документов на указанный товар водитель не имел.

Также смотрите: В 50 м от дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами. ФОТОрепортаж

Возле Константиновки выявлен автомобиль, перевозивший 1 тыс. литров контрафактного спирта, - пресс-центр ОС 02

"Контрафакт и автомобиль, общей стоимостью 400 тыс. гривен, в установленном порядке изъяли представители ГФС", - говорится в сообщении.

Автор: 

пограничники (1599) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) спирт (260) Донецкая область (10828) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно в таких коробках я покупаю))
показать весь комментарий
13.01.2021 21:12 Ответить
Откуда спиртишко?
Из лесу, вестимо
показать весь комментарий
13.01.2021 21:40 Ответить
Завтра приедут сотрудники СБУ, заявят что они уже несколько лет разрабатывают этот нелегальный. Возможно и водитель работает под их прикрытием. И спирт поедет к своему адресату....
показать весь комментарий
13.01.2021 22:00 Ответить
Ну и на здороаье))))
показать весь комментарий
13.01.2021 22:04 Ответить
Они бы еще в мл. посчитали , цифра больше Клоуны , не дают бизнесом заниматься
показать весь комментарий
13.01.2021 22:08 Ответить
Навіщо водію якісь документи? Може людина просто собі на природу їхала шашличка попити?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:10 Ответить
....на фоне львовской партии наркоты с прошлой недели на несколько ярдов гривен. этот улов по спирту на 1.5 штуки баксов войдет ао все хрестоматийные учебники......похоже пагранци сами скинулись для статьи на цензоре)
показать весь комментарий
13.01.2021 23:01 Ответить
Зачем задержали?
Пусть травятся.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:28 Ответить
 
 