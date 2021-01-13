Возле Константиновки выявлен автомобиль, перевозивший 1 тыс. литров контрафактного спирта, - пресс-центр ОС. ФОТО

В районе проведения ООС правоохранители блокировали незаконный оборот алкогольной продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Контрафактный спирт обнаружили в автомобиле в районе города Константиновка. Мероприятие проводили пограничники Краматорского отряда, которые входят в состав Объединенных сил, совместно с сотрудниками СБУ и ГФС.

Во время реализации оперативной информации, на одной из автомобильных дорог неподалеку Константиновки Донецкой области, правоохранители остановили грузовой автомобиль, в котором перевозили около 1000 литров спирта. Никаких разрешительных документов на указанный товар водитель не имел.

Также смотрите: В 50 м от дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами. ФОТОрепортаж

"Контрафакт и автомобиль, общей стоимостью 400 тыс. гривен, в установленном порядке изъяли представители ГФС", - говорится в сообщении.