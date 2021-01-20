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На Харьковщине задержан нарушитель границы на снегоходе, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Харьковского отряда задержали 38-летнего жителя Купянского района, который незаконно пересек государственную границу на снегоходе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Харьковщине задержан нарушитель границы на снегоходе, - Госпогранслужба 01

Вчера вечером патруль отдела "Тополи" обнаружил свежий след снегохода, который незаконно пересек границу из России. Вскоре поисковые группы обнаружили снегоход, который догнали в районе села Хатне. На задержанном транспортном средстве было двое мужчин.

На Харьковщине задержан нарушитель границы на снегоходе, - Госпогранслужба 02

Водитель-нарушитель объяснил, что снегоход приобрел на территории РФ. Чтобы ввезти транспортное средство в Украину, он решил нелегально пересечь границу. Вскоре его встретил знакомый - житель села Хатне, во двор которого и направлялись мужчины.

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На Харьковщине задержан нарушитель границы на снегоходе, - Госпогранслужба 03

На нарушителей оформили документы административного производства: на водителя - за незаконное пересечение государственной границы, на пассажира - за нарушение пограничного режима. Изъятый ​​снегоход будет передан сотрудникам таможни для принятия дальнейшего правового решения.

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Госпогранслужба (6421) граница (5269) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Харьковщина (5577)


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Наверное, стена Яценюка помогла задержать.
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20.01.2021 23:00 Ответить
пора уже границу заминировать и вырыть противотанковый ров
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20.01.2021 23:38 Ответить
У стіни задача вести відеоспостереження.
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20.01.2021 23:43 Ответить
Проходной двор.
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20.01.2021 23:12 Ответить
от не понимаю я таких ватников.хают Украину и при этом всегда возвращаются обратно.
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21.01.2021 07:13 Ответить
 
 