На Харьковщине задержан нарушитель границы на снегоходе, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Харьковского отряда задержали 38-летнего жителя Купянского района, который незаконно пересек государственную границу на снегоходе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера вечером патруль отдела "Тополи" обнаружил свежий след снегохода, который незаконно пересек границу из России. Вскоре поисковые группы обнаружили снегоход, который догнали в районе села Хатне. На задержанном транспортном средстве было двое мужчин.

Водитель-нарушитель объяснил, что снегоход приобрел на территории РФ. Чтобы ввезти транспортное средство в Украину, он решил нелегально пересечь границу. Вскоре его встретил знакомый - житель села Хатне, во двор которого и направлялись мужчины.

Также смотрите: "Умные камеры" зафиксировали необычную валютную операцию на украино-российской границе, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На нарушителей оформили документы административного производства: на водителя - за незаконное пересечение государственной границы, на пассажира - за нарушение пограничного режима. Изъятый ​​снегоход будет передан сотрудникам таможни для принятия дальнейшего правового решения.

Смотрите: На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж