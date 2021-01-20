На Харьковщине задержан нарушитель границы на снегоходе, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники Харьковского отряда задержали 38-летнего жителя Купянского района, который незаконно пересек государственную границу на снегоходе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера вечером патруль отдела "Тополи" обнаружил свежий след снегохода, который незаконно пересек границу из России. Вскоре поисковые группы обнаружили снегоход, который догнали в районе села Хатне. На задержанном транспортном средстве было двое мужчин.
Водитель-нарушитель объяснил, что снегоход приобрел на территории РФ. Чтобы ввезти транспортное средство в Украину, он решил нелегально пересечь границу. Вскоре его встретил знакомый - житель села Хатне, во двор которого и направлялись мужчины.
На нарушителей оформили документы административного производства: на водителя - за незаконное пересечение государственной границы, на пассажира - за нарушение пограничного режима. Изъятый снегоход будет передан сотрудникам таможни для принятия дальнейшего правового решения.
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