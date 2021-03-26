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+68
Кто жертва протеста? Шоу с дверью из Офиса Президента в ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 9198
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26.03.2021 23:49
+64
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 5508

Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 663
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27.03.2021 00:03
+63
Кто жертва протеста? Шоу с дверью из Офиса Президента в ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 280
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26.03.2021 23:43
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Я не видел, но осуждаю!
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26.03.2021 23:39 Ответить
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 5682
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27.03.2021 08:31 Ответить
Кто жертва протеста? Шоу с дверью из Офиса Президента в ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 280
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26.03.2021 23:43 Ответить
Объясни, какую. ты тут нашел связь?
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27.03.2021 00:07 Ответить
і там - і там немає Зеленського
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27.03.2021 00:21 Ответить
У кожного президента свої наглядні матеріали (відповідно до їхнього рівня)
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27.03.2021 00:37 Ответить
З Джеком Ніколсоном із «Сяйва» - найкраща жабьоха.
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26.03.2021 23:44 Ответить
Кто жертва протеста? Шоу с дверью из Офиса Президента в ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 9198
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26.03.2021 23:49 Ответить
І далі відповідь Байдена: А де ваше нове озбоєння? Сім років вже воюєте. Скільки патронних заводів побудували? Клянчити тільки майстри...
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28.03.2021 04:43 Ответить
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 5508

Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 663
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27.03.2021 00:03 Ответить
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27.03.2021 19:12 Ответить
Супер)
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27.03.2021 00:33 Ответить
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 6384
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27.03.2021 00:40 Ответить
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 1896
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27.03.2021 00:42 Ответить
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 8316
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27.03.2021 00:43 Ответить
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 8531
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27.03.2021 00:50 Ответить
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27.03.2021 21:35 Ответить
Уривок з роману Дж. Орвелла "Колгосп тварин".

Завдяки демагогії та популізму Наполеон переміг й вигнав Обвала з ферми. Але життя не задалося, щось пішло не так в усіх царинах життя і от тоді...
"Ранньою весною, як грім серед ясного неба, ферму потрясла звістка. Виявляється, Обвал ночами таємно проникав на ферму. Тварини розбурхалися, ночами переверталися без сну у стійлах.
Розповідали, що щоночі Обвал прокрадається під покровом темряви і займається шкідництвом. Краде зерно, перевертає дійниці, чавить яйця, топче посіви, гризе кору на деревах в саду. Які б проблеми ні траплялися на фермі, в них незмінно звинувачували Обвалу.
Чи розбивалося вікно, чи засмічувалася труба - обов'язково хто-небудь заявляв, що тут не обійшлося без Обвалу: не інакше як він приходив уночі, і, коли пропав ключ від житниці, всі були переконані, що Обвал кинув його в криницю. І ось що цікаво: пізніше ключ знайшовся під мішком борошна, але тварини як і раніше приписували пропажу Обвалу.
Корови дружно скаржилися, що Обвал пробирається у корівник і доїть їх уві сні. І про щурів, від яких цієї зими не стало життя, теж говорили, що вони в змові з Обвалом.
Наполеон постановив досконально розслідувати діяльність Обвалу. У супроводі ескорту псів він обійшов і ретельно оглянув всі служби, за ними трохи віддалік слідували інші тварини. Кожні кілька кроків Наполеон зупинявся, припадав до землі, шукав сліди Обвалу - Наполеон казав, що чує їх нюхом.
Наполеон обнюхав у всіх кутах комору, корівник, курник, город і ледь не всюди знаходив сліди Обвалу. Він прикладав п'ятачок до землі, раз-другий-третій глибоко втягував повітря і голосом, що заморожував кров, сповіщав: «Обвал! Він був тут! Я чую його запах! » - і при слові «Обвал» пси гарчали так, що кров стигла в жилах, і скалили зуби.
Тварини були залякані до межі. Їх не полишало відчуття, що незримий Обвал всесильний, що ним просякнуто саме повітря, що він загрожує їм незліченними лихами".
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27.03.2021 01:58 Ответить
класс
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27.03.2021 03:19 Ответить
Писать на стенах ОП скажу я вам не мудрено, среди говна мы все поэты, среди поэтов мы говно
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27.03.2021 07:18 Ответить
Все Наполеону нейметься.
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27.03.2021 09:07 Ответить
Може до однієї палати(камери) з прокурором?
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27.03.2021 09:54 Ответить
Браво!
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27.03.2021 12:32 Ответить
1+1 зашкварился в стиле киселева ...о какой журналистике может идти речь это полное пике
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27.03.2021 03:57 Ответить
Во, сама знатна, епічна!
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 2115
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27.03.2021 07:15 Ответить
Знатний же "прикол" з цими дверима, хоч номінуй на "Шнобеля".
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27.03.2021 08:27 Ответить
Вона навіть гірша, чим та, балаболка тьотя з донбасу! Іна, а тобі не соромно, ні?
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27.03.2021 09:01 Ответить
А хіба проститутка соромиться платні після статтевого акту?
Сумлеваюся я.
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27.03.2021 15:19 Ответить
Я впевнкний, що в студію маланського шахрайського телебачення принесуть архівні записи відкритих і закритих камер відеоспостереження, на яких буде обличчя людини, яка малювала свастику. Бо там є купа відеокамер і багато скритих. Якщо цього не буде - то нацистом виявиться хтось із офісу і геращенко, які намалювали ті нацситське зображення. Приз за винахід, а точніше копіювання кацапських телеканалів дістанеться Насвітлішому, як спеціалісту тільки в цій діяльності, інше з нього, як з "гівна куля" (вислів поважної людини).
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27.03.2021 09:14 Ответить
Скоро Аваков на пресконференції буде демонструвати відео, де схожий по росту на Порошенка чоловік витягнув з фірмового пакета Рошен балончик і намалював свастику, а Бігус в своєму "розслідуванні" знайде 100% доказ провини Порошенка - недалеко є магазин Рошен)
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27.03.2021 12:29 Ответить
Зелеморда злочина влада розкрадачів бюджету краіни!
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27.03.2021 09:57 Ответить
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 4921
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27.03.2021 15:33 Ответить
Дивно. Двері принесли на канал Бені і Мертвечука.
Принесли з офісу преЗЕдента, який начебто "оголосив війну" Бені і Мертвечуку.
"Савпадєніє? Нє думаю." ©
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27.03.2021 21:43 Ответить
Бридка аморальна потвора Мосійчук ще трошки і стане пліч о пліч зі Скабєєвою
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29.03.2021 00:38 Ответить
Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 3120
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29.03.2021 09:14 Ответить
Респект!!! Всю сущность продажной журналистики на 1+1 вывели на ружу!
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29.03.2021 12:21 Ответить
да что вы говорите? А в период ноябрь 2013 - лето 2014 г нормальная была? ))))))
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29.03.2021 15:24 Ответить
Пани Мосійчук бореться за першість із москалихою Скабеєвою! Але ще поступається. Ще брехати і брехати, ще поливати людей брудом і поливати. Працюй-те, пані!
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29.03.2021 12:47 Ответить
 
 