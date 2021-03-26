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Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах.
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Завдяки демагогії та популізму Наполеон переміг й вигнав Обвала з ферми. Але життя не задалося, щось пішло не так в усіх царинах життя і от тоді...
"Ранньою весною, як грім серед ясного неба, ферму потрясла звістка. Виявляється, Обвал ночами таємно проникав на ферму. Тварини розбурхалися, ночами переверталися без сну у стійлах.
Розповідали, що щоночі Обвал прокрадається під покровом темряви і займається шкідництвом. Краде зерно, перевертає дійниці, чавить яйця, топче посіви, гризе кору на деревах в саду. Які б проблеми ні траплялися на фермі, в них незмінно звинувачували Обвалу.
Чи розбивалося вікно, чи засмічувалася труба - обов'язково хто-небудь заявляв, що тут не обійшлося без Обвалу: не інакше як він приходив уночі, і, коли пропав ключ від житниці, всі були переконані, що Обвал кинув його в криницю. І ось що цікаво: пізніше ключ знайшовся під мішком борошна, але тварини як і раніше приписували пропажу Обвалу.
Корови дружно скаржилися, що Обвал пробирається у корівник і доїть їх уві сні. І про щурів, від яких цієї зими не стало життя, теж говорили, що вони в змові з Обвалом.
Наполеон постановив досконально розслідувати діяльність Обвалу. У супроводі ескорту псів він обійшов і ретельно оглянув всі служби, за ними трохи віддалік слідували інші тварини. Кожні кілька кроків Наполеон зупинявся, припадав до землі, шукав сліди Обвалу - Наполеон казав, що чує їх нюхом.
Наполеон обнюхав у всіх кутах комору, корівник, курник, город і ледь не всюди знаходив сліди Обвалу. Він прикладав п'ятачок до землі, раз-другий-третій глибоко втягував повітря і голосом, що заморожував кров, сповіщав: «Обвал! Він був тут! Я чую його запах! » - і при слові «Обвал» пси гарчали так, що кров стигла в жилах, і скалили зуби.
Тварини були залякані до межі. Їх не полишало відчуття, що незримий Обвал всесильний, що ним просякнуто саме повітря, що він загрожує їм незліченними лихами".
Сумлеваюся я.
Принесли з офісу преЗЕдента, який начебто "оголосив війну" Бені і Мертвечуку.
"Савпадєніє? Нє думаю." ©