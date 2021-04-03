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Более 100 тысяч человек подписались на youtube-канал Цензор.НЕТ. ИНФОГРАФИКА

Youtube-канал Цензор.НЕТ пересек отметку в 100 тысяч подписчиков. Это дает ему право получить одну из наград для наиболее популярных каналов видеохостинга - серебряную кнопку Youtube.

"Это так же, как выиграть все премии мира, но тщательное жюри - поклонники Цензор.НЕТ", - говорит влогер проекта "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаева.

За последний год охват youtube-канала Цензор.НЕТ и просмотры выросли в десятки раз. По данным аналитики видеохостинга, охват канала (то есть количество показов значков видео) только за март составило 18,7 млн зрителей. Это на 23% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом количество просмотров за прошлый месяц составило 1,7 млн, что на 14% больше, чем в феврале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья?. ВИДЕО

Более 100 тысяч человек подписались на youtube-канал Цензор.НЕТ 01

Кроме актуальных событийных видео, на канале выходят следующие проекты:

- проект журналистских историй "Без цензури" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой и Богданом Буткевичем,

- его продолжение "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо",

- "Своя війна" и актуальные интервью с главным редактором "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым,

- политико-сатирический еженедельник "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" авторства Юрка Космины, Богдана Буткевич и Наталии Соколенко.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Поп-курицы на "базаре" Лукашенко. Кто подпевает белорусскому диктатору и Путину. ВИДЕО

Богдан Буткевич не скрывает радости: "Для меня этот результат - свидетельство того, что в мире контента еще есть место для настоящей журналистики, которая заключается не в мертвых стандартах, а в неравнодушии и желании говорить правду зрителям и читателям. Причем делать это на интересном для них языке и в современной форме. Наш успех - это и о том, что когда ты делаешь действительно хорошие вещи настойчиво и честно, то они всегда найдут свою аудиторию".

"Я мечтаю, чтобы мы стали ресурсом номер один, воспитали нового тщательного и нетерпимого к лжи и агрессии РФ украинца. Чтобы критическое мышление было привычным, как гигиена утром. А дальше уже и золота кнопка", - резюмирует Марина Данилюк-Ярмолаева.

Цензор.НЕТ выражает благодарность зрителям за поддержку и конструктивную критику и призывает подписаться на наш youtube-канал.

Автор: 

YouTube (106) блог (62) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+20
дадагой Цензор!.. делайте сразу запасные каналы и сохраняйте видосики на собственном сервере..
кацапня будет кидать много страйков, и канал снесут 100%!
а в целом, удачи и подписка!
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03.04.2021 19:20
+9
може і загалом звідси здимієш ?
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03.04.2021 19:23
+9
Казалось бы новость довольно заурядная, никакой тебе сенсации.
Но у ботов, прямо припадки эпилептические начались!
Смех и ужас...
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03.04.2021 19:28
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Правила форума Совет форумчан
Ти вже набекався? Чи ще ні?
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03.04.2021 19:32 Ответить
Уже все, санитары в палате!
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03.04.2021 19:34 Ответить
Щось довго вони їхали...
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03.04.2021 19:42 Ответить
Что это было?
Галоперидол не вкололи?
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03.04.2021 19:34 Ответить
дадагой Цензор!.. делайте сразу запасные каналы и сохраняйте видосики на собственном сервере..
кацапня будет кидать много страйков, и канал снесут 100%!
а в целом, удачи и подписка!
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03.04.2021 19:20 Ответить
Я вже давно підписалась. Мабуть однією з перших.
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03.04.2021 19:21 Ответить
може і загалом звідси здимієш ?
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03.04.2021 19:23 Ответить
вот любопытно, а ты чьих будешь?!
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03.04.2021 19:24 Ответить
Бар Голубую Устр цю знаєш? То він в ній стриптизером працює.
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03.04.2021 19:30 Ответить
Головне, що ми знаємо хто ти. І до геїв ти відношення не маєш.
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03.04.2021 19:35 Ответить
В том и дело, шо они не рошеновские, и не зеленые. А ты, кстати, чьих будешь?
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03.04.2021 19:27 Ответить
Врете.
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03.04.2021 19:30 Ответить
нас заспамили москалі.
помагайте )
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03.04.2021 19:35 Ответить
Снова врешь, русский. Если русский не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох.
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03.04.2021 19:48 Ответить
Брешеш.
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03.04.2021 19:46 Ответить
І питається, чого так довго чекали ?
Блогери давно завойовували інтернет - аудиторію.
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03.04.2021 19:22 Ответить
у кожного свій час на созрєваніє.
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03.04.2021 20:16 Ответить
добре, що наважились.
все ж таки карантин приніс певний позитив.
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03.04.2021 20:18 Ответить
не вмієш ти аналізувати: приріс був за останній місяць. що сталося за останній місяць? блокування каналів Медведчука. Тепер стадо шукало нову дозу. Якщо ця доза на цензорі стане ліками -чудово.
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04.04.2021 11:27 Ответить
Считаешь себя рыцарем? А вот почтенная аудитория считает, что ты микроб, потому и принимает меры дезинфекции, чтобы не вонял. Такие и рождаются сразу с мерзким запахом.
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03.04.2021 20:00 Ответить
У нас вакцинированых в разы больше.
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03.04.2021 19:25 Ответить
Казалось бы новость довольно заурядная, никакой тебе сенсации.
Но у ботов, прямо припадки эпилептические начались!
Смех и ужас...
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03.04.2021 19:28 Ответить
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят. Худший враг любой пропаганды - интеллектуализм. - Йозеф Геббельс
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03.04.2021 19:46 Ответить
Это ваш фюрерок вас научил нацистов цитировать, русский?
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03.04.2021 19:49 Ответить
Ну так. русню из полу-людей твой фюрерок быстро в свиней превратил с помощью говнопропаганды.
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03.04.2021 20:00 Ответить
Дружбу с Гитлером оформили еще в 1922 году на съезде КОМИНТЕРНА в Москве,где фюрер был тайным агентом начальника главы коммунистов Германии Эрнста Тельмана...
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03.04.2021 20:00 Ответить
Тут ключевая дата 9 ноября 1923 года,когда Гитлер и Тельман организовали в Германии 2 Майдана,но оба просрали...Гитлера арестовали и просадили в тюрягу Ландсберг
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03.04.2021 20:08 Ответить
то він відчитується, що він вивчив.
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03.04.2021 20:21 Ответить
Ну вас кацапов это не касается.
Вы, не какие то там медиа-свиньи, вы свиньи по рождению!
Есть чем гордиться...
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03.04.2021 20:03 Ответить
Поздравляю,вы один из двух информ ресурсов,которые я регулярно читаю
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03.04.2021 19:46 Ответить
Для быдла Мавзоленого сегодня задача номер №1, сдрыснуть из Крыма и Донбасса...,Байден и глава Пентагона Ллойд Остин приказали быть постоянно в Черном море двум эсминцам США,а воздушное пространство Украины открыто для стран НАТО....
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03.04.2021 19:48 Ответить
Максимум 20 минут ролик, два ролика прокрутил, больше не буду, свыше 20 минут. Вы просто не цените наше время
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03.04.2021 19:49 Ответить
Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1705
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03.04.2021 19:52 Ответить
Я тоже не ценю свое время,захожу в Ютьюбе на 200 сайтов в сутки
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03.04.2021 19:54 Ответить
Найти в Ютубе сайты это надо суметь.
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03.04.2021 20:06 Ответить
Мой любимый сайт Самый Сок 2....заходи не пожалеешь..Ыксперд не активный
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03.04.2021 20:12 Ответить
так ты тут копеечный зазывала на Ютуб, а не "Сенатор"...
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03.04.2021 20:27 Ответить
Я на этом сайте Цензор НЕТ с 2005 года,и ни копейки не взял,я тебе не шМарий..
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03.04.2021 20:29 Ответить
201477
Судя по номеру регистрации - где-то зима 13-14 года.
Раньше были под другим именем?
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03.04.2021 20:43 Ответить
100 000 это маленький пук по сравнению с Шарием, где 2 ляма 430 тысяч .
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03.04.2021 20:09 Ответить
за шмарійом стоять бабки кремля.
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03.04.2021 20:20 Ответить
Ксень,а толку с того барана?
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03.04.2021 20:22 Ответить
не знаю.
він ніби очолив пристойне стадо однодумців ))
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03.04.2021 20:24 Ответить
Накрутили ботов 2 лимона и радуются круче Ольги **********))
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03.04.2021 20:27 Ответить
кремлівських бабок мені не шкода )
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03.04.2021 20:34 Ответить
это спам.
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03.04.2021 20:12 Ответить
шМарий тупее чем Шариков и Швондер вместе взятые... блохастый с барадой БЛОХер
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03.04.2021 20:14 Ответить
На ютуб канале так же как и здесь упоминание нелестно о Петре карается баном,или там его можно не облизывать?
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03.04.2021 20:17 Ответить
Петр Алексеевич и Джо Байден украли из бюджета Украины 100 ярдов долларов и об этот знает каждая Мавзолейная сабака
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03.04.2021 20:26 Ответить
У собаки своей полижи
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03.04.2021 21:18 Ответить
Там все чисто,сказала что ты уже вылизал и у нее и у сучки ПА.
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03.04.2021 21:49 Ответить
упоминайте, не бойтесь, вас не прихлопнут
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03.04.2021 22:19 Ответить
Ты с собакой разговариваешь? До секаса, али опосля?
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03.04.2021 23:31 Ответить
Мої вітання Цензор/у.Нет

Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7367
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03.04.2021 20:19 Ответить
Фюрер кремля засекретил паБЕДУ над Гитлером до 2040 года,а вторым указом засекретил всю работу ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ с декабря 1917 и до 2044 года...а знаете почему,быдло Мавзолейное?
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03.04.2021 20:20 Ответить
Мутные они какие-то эти Бодя и Марина. С двойным дном.
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03.04.2021 20:22 Ответить
Так держать ютуб-канал это действительно украинский канал на котором можно смело высказать свою точку зрения в отличии от обозревателя т.е. (обсирателя)который явно подыгривает кацап..
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03.04.2021 20:24 Ответить
Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7299
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03.04.2021 20:26 Ответить
Альо Цензор. поздравляю. Хотя если честно, то до 2014 года у вас было половина кацапов со своими флажками и тогда простому украинцу было понятно, кто друг а кто враг.
А после начала 2015 все эти кацапы на Цензоре сразу стали писать все под прокси с украинскими флажками и вы это прекрасно знали и видели, кто они и от куда , но тем не менее на это не реагировали ради количества подписчиков.
Ну да ладно, бизнес есть бизнес. Но не забывайте, что у нас идет война с кацапами.
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03.04.2021 20:30 Ответить
100 тисяч це мало, в Ютубі навіть в Цимбалюка більше 300 тис.
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03.04.2021 20:53 Ответить
Ну собсно ты тоже мразота, и шо?
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03.04.2021 21:19 Ответить
Ведучі цього каналу постійно перебувають в крайньому ступені тривожно-збудженого стану, висловлюють крайню незадоволеність всім, що бачуть і про що думають. Тільки в скабєєвої спостерігається подібна дратівливість і бризкання слиною з будь-якого приводу. У розмові почергове жонглювання і еквілібристика фактами з крайньої демагогії і з теоретичних знань. Уся розмова будується на емоційному самозбудженні і самонакачці.
Гебельсовщина у чистому вигляді.
А якщо хтось задає розумне питання - одразу напад і звинувачення у антисемітизмі.

Не дивно що досі ледве зібрали 100 тисяч підписоти.
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03.04.2021 21:22 Ответить
Російський суд 2 квітня оштрафував компанію Twitter на 117 тисяч доларів за те, що соціальна мережа не видалила контент, який російська влада вважає небажаним. Ухвала проти Twitter є першою у серїі аналогічних рішень щодо американських компаній - власників соцмереж, справи проти Facebook та Youtube наразі тривають.
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03.04.2021 21:45 Ответить
https://censor.net/ua/user/199101 - " суд 2 квітня оштрафував компанію Twitter на 117 тисяч доларів.........справи проти Facebook та Youtube наразі тривають."

У свино-русов вже офіційно стартувала кампанія підготовки до можливого блокування YouTube. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-nachala-podgotovku-k-blokirovke-youtube-1030272009
Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1564
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03.04.2021 22:18 Ответить
буит чибурнет
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03.04.2021 22:21 Ответить
у Гордона раз в 20 больше.
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04.04.2021 04:16 Ответить
 
 