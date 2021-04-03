Более 100 тысяч человек подписались на youtube-канал Цензор.НЕТ. ИНФОГРАФИКА
Youtube-канал Цензор.НЕТ пересек отметку в 100 тысяч подписчиков. Это дает ему право получить одну из наград для наиболее популярных каналов видеохостинга - серебряную кнопку Youtube.
"Это так же, как выиграть все премии мира, но тщательное жюри - поклонники Цензор.НЕТ", - говорит влогер проекта "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаева.
За последний год охват youtube-канала Цензор.НЕТ и просмотры выросли в десятки раз. По данным аналитики видеохостинга, охват канала (то есть количество показов значков видео) только за март составило 18,7 млн зрителей. Это на 23% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
При этом количество просмотров за прошлый месяц составило 1,7 млн, что на 14% больше, чем в феврале.
Кроме актуальных событийных видео, на канале выходят следующие проекты:
- проект журналистских историй "Без цензури" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой и Богданом Буткевичем,
- его продолжение "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо",
- "Своя війна" и актуальные интервью с главным редактором "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым,
- политико-сатирический еженедельник "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" авторства Юрка Космины, Богдана Буткевич и Наталии Соколенко.
Богдан Буткевич не скрывает радости: "Для меня этот результат - свидетельство того, что в мире контента еще есть место для настоящей журналистики, которая заключается не в мертвых стандартах, а в неравнодушии и желании говорить правду зрителям и читателям. Причем делать это на интересном для них языке и в современной форме. Наш успех - это и о том, что когда ты делаешь действительно хорошие вещи настойчиво и честно, то они всегда найдут свою аудиторию".
"Я мечтаю, чтобы мы стали ресурсом номер один, воспитали нового тщательного и нетерпимого к лжи и агрессии РФ украинца. Чтобы критическое мышление было привычным, как гигиена утром. А дальше уже и золота кнопка", - резюмирует Марина Данилюк-Ярмолаева.
Цензор.НЕТ выражает благодарность зрителям за поддержку и конструктивную критику и призывает подписаться на наш youtube-канал.
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Галоперидол не вкололи?
кацапня будет кидать много страйков, и канал снесут 100%!
а в целом, удачи и подписка!
помагайте )
Блогери давно завойовували інтернет - аудиторію.
все ж таки карантин приніс певний позитив.
Но у ботов, прямо припадки эпилептические начались!
Смех и ужас...
Вы, не какие то там медиа-свиньи, вы свиньи по рождению!
Есть чем гордиться...
Судя по номеру регистрации - где-то зима 13-14 года.
Раньше были под другим именем?
він ніби очолив пристойне стадо однодумців ))
А после начала 2015 все эти кацапы на Цензоре сразу стали писать все под прокси с украинскими флажками и вы это прекрасно знали и видели, кто они и от куда , но тем не менее на это не реагировали ради количества подписчиков.
Ну да ладно, бизнес есть бизнес. Но не забывайте, что у нас идет война с кацапами.
Гебельсовщина у чистому вигляді.
А якщо хтось задає розумне питання - одразу напад і звинувачення у антисемітизмі.
Не дивно що досі ледве зібрали 100 тисяч підписоти.
У свино-русов вже офіційно стартувала кампанія підготовки до можливого блокування YouTube. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-nachala-podgotovku-k-blokirovke-youtube-1030272009