Более 100 тысяч человек подписались на youtube-канал Цензор.НЕТ. ИНФОГРАФИКА

Youtube-канал Цензор.НЕТ пересек отметку в 100 тысяч подписчиков. Это дает ему право получить одну из наград для наиболее популярных каналов видеохостинга - серебряную кнопку Youtube.

"Это так же, как выиграть все премии мира, но тщательное жюри - поклонники Цензор.НЕТ", - говорит влогер проекта "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаева.

За последний год охват youtube-канала Цензор.НЕТ и просмотры выросли в десятки раз. По данным аналитики видеохостинга, охват канала (то есть количество показов значков видео) только за март составило 18,7 млн зрителей. Это на 23% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом количество просмотров за прошлый месяц составило 1,7 млн, что на 14% больше, чем в феврале.

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Кроме актуальных событийных видео, на канале выходят следующие проекты:

- проект журналистских историй "Без цензури" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой и Богданом Буткевичем,

- его продолжение "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо",

- "Своя війна" и актуальные интервью с главным редактором "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым,

- политико-сатирический еженедельник "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" авторства Юрка Космины, Богдана Буткевич и Наталии Соколенко.

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Богдан Буткевич не скрывает радости: "Для меня этот результат - свидетельство того, что в мире контента еще есть место для настоящей журналистики, которая заключается не в мертвых стандартах, а в неравнодушии и желании говорить правду зрителям и читателям. Причем делать это на интересном для них языке и в современной форме. Наш успех - это и о том, что когда ты делаешь действительно хорошие вещи настойчиво и честно, то они всегда найдут свою аудиторию".

"Я мечтаю, чтобы мы стали ресурсом номер один, воспитали нового тщательного и нетерпимого к лжи и агрессии РФ украинца. Чтобы критическое мышление было привычным, как гигиена утром. А дальше уже и золота кнопка", - резюмирует Марина Данилюк-Ярмолаева.

Цензор.НЕТ выражает благодарность зрителям за поддержку и конструктивную критику и призывает подписаться на наш youtube-канал.