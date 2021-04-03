Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ. ІНФОГРАФІКА

Youtube-канал Цензор.НЕТ перетнув позначку в 100 000 підписників. Це дає йому право отримати одну із нагород для найпопулярніших каналів відеохостингу – срібну кнопку YouTube.

"Це так само, як виграти всі премії світу, але прискіпливе журі - шанувальники Цензор.НЕТ", - каже влогер проєкту "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва.

За останній рік охоплення youtube-каналу Цензор.НЕТ та перегляди зросли в десятки разів. За даними аналітики відеохостингу, охоплення каналу (тобто кількість показів значків відео) тільки за березень становить 18,7 млн глядачів. Це на 23% більше порівняно із попереднім місяцем.

При цьому кількість переглядів за минулий місяць становить 1,7 млн, що на 14% більше, ніж у лютому.

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Окрім актуальних подієвих відео, на каналі виходять такі проєкти:

- проєкт журналістських історій "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою та Богданом Буткевичем;

- його продовження "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо";

- "Своя війна" та актуальні інтерв’ю з головним редактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим;

- політико-сатиричний тижневик "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" авторства Юрка Космини, Богдана Буткевича й Наталі Соколенко.

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Богдан Буткевич не приховує радості: "Для мене цей результат – свідчення того, що у світі контенту ще є місце для справжньої журналістики, яка полягає не в мертвих стандартах, а у небайдужості та бажанні говорити правду глядачам і читачам. Причому робити це цікавою для них мовою і в сучасній формі. Наш успіх - це й про те, що коли ти робиш справді гарні речі наполегливо й чесно, то вони завжди знайдуть свою аудиторію".

"Я мрію, щоб ми стали ресурсом номер один, виховали нового прискіпливого й нетерпимого до брехні й агресії РФ українця. Щоб критичне мислення було звичне, як гігієна зранку. А далі вже й золота кнопка", - резюмує Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Цензор.НЕТ дякує глядачам за підтримку й конструктивну критику і закликає підписатися на наш youtube-канал.