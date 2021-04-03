Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ. ІНФОГРАФІКА
Youtube-канал Цензор.НЕТ перетнув позначку в 100 000 підписників. Це дає йому право отримати одну із нагород для найпопулярніших каналів відеохостингу – срібну кнопку YouTube.
"Це так само, як виграти всі премії світу, але прискіпливе журі - шанувальники Цензор.НЕТ", - каже влогер проєкту "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва.
За останній рік охоплення youtube-каналу Цензор.НЕТ та перегляди зросли в десятки разів. За даними аналітики відеохостингу, охоплення каналу (тобто кількість показів значків відео) тільки за березень становить 18,7 млн глядачів. Це на 23% більше порівняно із попереднім місяцем.
При цьому кількість переглядів за минулий місяць становить 1,7 млн, що на 14% більше, ніж у лютому.
Окрім актуальних подієвих відео, на каналі виходять такі проєкти:
- проєкт журналістських історій "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою та Богданом Буткевичем;
- його продовження "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо";
- "Своя війна" та актуальні інтерв’ю з головним редактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим;
- політико-сатиричний тижневик "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" авторства Юрка Космини, Богдана Буткевича й Наталі Соколенко.
Богдан Буткевич не приховує радості: "Для мене цей результат – свідчення того, що у світі контенту ще є місце для справжньої журналістики, яка полягає не в мертвих стандартах, а у небайдужості та бажанні говорити правду глядачам і читачам. Причому робити це цікавою для них мовою і в сучасній формі. Наш успіх - це й про те, що коли ти робиш справді гарні речі наполегливо й чесно, то вони завжди знайдуть свою аудиторію".
"Я мрію, щоб ми стали ресурсом номер один, виховали нового прискіпливого й нетерпимого до брехні й агресії РФ українця. Щоб критичне мислення було звичне, як гігієна зранку. А далі вже й золота кнопка", - резюмує Марина Данилюк-Ярмолаєва.
Цензор.НЕТ дякує глядачам за підтримку й конструктивну критику і закликає підписатися на наш youtube-канал.
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Галоперидол не вкололи?
кацапня будет кидать много страйков, и канал снесут 100%!
а в целом, удачи и подписка!
помагайте )
Блогери давно завойовували інтернет - аудиторію.
все ж таки карантин приніс певний позитив.
Но у ботов, прямо припадки эпилептические начались!
Смех и ужас...
Вы, не какие то там медиа-свиньи, вы свиньи по рождению!
Есть чем гордиться...
Судя по номеру регистрации - где-то зима 13-14 года.
Раньше были под другим именем?
він ніби очолив пристойне стадо однодумців ))
А после начала 2015 все эти кацапы на Цензоре сразу стали писать все под прокси с украинскими флажками и вы это прекрасно знали и видели, кто они и от куда , но тем не менее на это не реагировали ради количества подписчиков.
Ну да ладно, бизнес есть бизнес. Но не забывайте, что у нас идет война с кацапами.
Гебельсовщина у чистому вигляді.
А якщо хтось задає розумне питання - одразу напад і звинувачення у антисемітизмі.
Не дивно що досі ледве зібрали 100 тисяч підписоти.
У свино-русов вже офіційно стартувала кампанія підготовки до можливого блокування YouTube. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-nachala-podgotovku-k-blokirovke-youtube-1030272009