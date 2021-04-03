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Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ. ІНФОГРАФІКА

Youtube-канал Цензор.НЕТ перетнув позначку в 100 000 підписників. Це дає йому право отримати одну із нагород для найпопулярніших каналів відеохостингу – срібну кнопку YouTube.

"Це так само, як виграти всі премії світу, але прискіпливе журі - шанувальники Цензор.НЕТ", - каже влогер проєкту "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва.

За останній рік охоплення youtube-каналу Цензор.НЕТ та перегляди зросли в десятки разів. За даними аналітики відеохостингу, охоплення каналу (тобто кількість показів значків відео) тільки за березень становить 18,7 млн глядачів. Це на 23% більше порівняно із попереднім місяцем.

При цьому кількість переглядів за минулий місяць становить 1,7 млн, що на 14% більше, ніж у лютому.

Дивіться також: Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила?. ВIДЕО

Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ 01

Окрім актуальних подієвих відео, на каналі виходять такі проєкти:

- проєкт журналістських історій "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою та Богданом Буткевичем;

- його продовження "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо";

- "Своя війна" та актуальні інтерв’ю з головним редактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим;

- політико-сатиричний тижневик "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" авторства Юрка Космини, Богдана Буткевича й Наталі Соколенко.

Дивіться також: Проєкт "Без цензури": Попкурки на "Базарі" Лукашенка. Хто підспівує білоруському диктатору і Путіну. ВIДЕО

Богдан Буткевич не приховує радості: "Для мене цей результат – свідчення того, що у світі контенту ще є місце для справжньої журналістики, яка полягає не в мертвих стандартах, а у небайдужості та бажанні говорити правду глядачам і читачам. Причому робити це цікавою для них мовою і в сучасній формі. Наш успіх - це й про те, що коли ти робиш справді гарні речі наполегливо й чесно, то вони завжди знайдуть свою аудиторію".

"Я мрію, щоб ми стали ресурсом номер один, виховали нового прискіпливого й нетерпимого до брехні й агресії РФ українця. Щоб критичне мислення було звичне, як гігієна зранку. А далі вже й золота кнопка", - резюмує Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Цензор.НЕТ дякує глядачам за підтримку й конструктивну критику і закликає підписатися на наш youtube-канал.

Автор: 

YouTube (235) блог (11) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+20
дадагой Цензор!.. делайте сразу запасные каналы и сохраняйте видосики на собственном сервере..
кацапня будет кидать много страйков, и канал снесут 100%!
а в целом, удачи и подписка!
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03.04.2021 19:20
+9
може і загалом звідси здимієш ?
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03.04.2021 19:23
+9
Казалось бы новость довольно заурядная, никакой тебе сенсации.
Но у ботов, прямо припадки эпилептические начались!
Смех и ужас...
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03.04.2021 19:28
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Ти вже набекався? Чи ще ні?
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03.04.2021 19:32 Відповісти
Уже все, санитары в палате!
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03.04.2021 19:34 Відповісти
Щось довго вони їхали...
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03.04.2021 19:42 Відповісти
Что это было?
Галоперидол не вкололи?
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03.04.2021 19:34 Відповісти
дадагой Цензор!.. делайте сразу запасные каналы и сохраняйте видосики на собственном сервере..
кацапня будет кидать много страйков, и канал снесут 100%!
а в целом, удачи и подписка!
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03.04.2021 19:20 Відповісти
Я вже давно підписалась. Мабуть однією з перших.
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03.04.2021 19:21 Відповісти
може і загалом звідси здимієш ?
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03.04.2021 19:23 Відповісти
вот любопытно, а ты чьих будешь?!
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03.04.2021 19:24 Відповісти
Бар Голубую Устр цю знаєш? То він в ній стриптизером працює.
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03.04.2021 19:30 Відповісти
Головне, що ми знаємо хто ти. І до геїв ти відношення не маєш.
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03.04.2021 19:35 Відповісти
В том и дело, шо они не рошеновские, и не зеленые. А ты, кстати, чьих будешь?
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03.04.2021 19:27 Відповісти
Врете.
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03.04.2021 19:30 Відповісти
нас заспамили москалі.
помагайте )
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03.04.2021 19:35 Відповісти
Снова врешь, русский. Если русский не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох.
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03.04.2021 19:48 Відповісти
Брешеш.
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03.04.2021 19:46 Відповісти
І питається, чого так довго чекали ?
Блогери давно завойовували інтернет - аудиторію.
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03.04.2021 19:22 Відповісти
у кожного свій час на созрєваніє.
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03.04.2021 20:16 Відповісти
добре, що наважились.
все ж таки карантин приніс певний позитив.
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03.04.2021 20:18 Відповісти
не вмієш ти аналізувати: приріс був за останній місяць. що сталося за останній місяць? блокування каналів Медведчука. Тепер стадо шукало нову дозу. Якщо ця доза на цензорі стане ліками -чудово.
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04.04.2021 11:27 Відповісти
Считаешь себя рыцарем? А вот почтенная аудитория считает, что ты микроб, потому и принимает меры дезинфекции, чтобы не вонял. Такие и рождаются сразу с мерзким запахом.
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03.04.2021 20:00 Відповісти
У нас вакцинированых в разы больше.
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03.04.2021 19:25 Відповісти
Казалось бы новость довольно заурядная, никакой тебе сенсации.
Но у ботов, прямо припадки эпилептические начались!
Смех и ужас...
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03.04.2021 19:28 Відповісти
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят. Худший враг любой пропаганды - интеллектуализм. - Йозеф Геббельс
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03.04.2021 19:46 Відповісти
Это ваш фюрерок вас научил нацистов цитировать, русский?
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03.04.2021 19:49 Відповісти
Ну так. русню из полу-людей твой фюрерок быстро в свиней превратил с помощью говнопропаганды.
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03.04.2021 20:00 Відповісти
Дружбу с Гитлером оформили еще в 1922 году на съезде КОМИНТЕРНА в Москве,где фюрер был тайным агентом начальника главы коммунистов Германии Эрнста Тельмана...
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03.04.2021 20:00 Відповісти
Тут ключевая дата 9 ноября 1923 года,когда Гитлер и Тельман организовали в Германии 2 Майдана,но оба просрали...Гитлера арестовали и просадили в тюрягу Ландсберг
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03.04.2021 20:08 Відповісти
то він відчитується, що він вивчив.
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03.04.2021 20:21 Відповісти
Ну вас кацапов это не касается.
Вы, не какие то там медиа-свиньи, вы свиньи по рождению!
Есть чем гордиться...
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03.04.2021 20:03 Відповісти
Поздравляю,вы один из двух информ ресурсов,которые я регулярно читаю
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03.04.2021 19:46 Відповісти
Для быдла Мавзоленого сегодня задача номер №1, сдрыснуть из Крыма и Донбасса...,Байден и глава Пентагона Ллойд Остин приказали быть постоянно в Черном море двум эсминцам США,а воздушное пространство Украины открыто для стран НАТО....
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03.04.2021 19:48 Відповісти
Максимум 20 минут ролик, два ролика прокрутил, больше не буду, свыше 20 минут. Вы просто не цените наше время
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03.04.2021 19:49 Відповісти
Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1705
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03.04.2021 19:52 Відповісти
Я тоже не ценю свое время,захожу в Ютьюбе на 200 сайтов в сутки
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03.04.2021 19:54 Відповісти
Найти в Ютубе сайты это надо суметь.
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03.04.2021 20:06 Відповісти
Мой любимый сайт Самый Сок 2....заходи не пожалеешь..Ыксперд не активный
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03.04.2021 20:12 Відповісти
так ты тут копеечный зазывала на Ютуб, а не "Сенатор"...
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03.04.2021 20:27 Відповісти
Я на этом сайте Цензор НЕТ с 2005 года,и ни копейки не взял,я тебе не шМарий..
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03.04.2021 20:29 Відповісти
201477
Судя по номеру регистрации - где-то зима 13-14 года.
Раньше были под другим именем?
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03.04.2021 20:43 Відповісти
100 000 это маленький пук по сравнению с Шарием, где 2 ляма 430 тысяч .
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03.04.2021 20:09 Відповісти
за шмарійом стоять бабки кремля.
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03.04.2021 20:20 Відповісти
Ксень,а толку с того барана?
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03.04.2021 20:22 Відповісти
не знаю.
він ніби очолив пристойне стадо однодумців ))
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03.04.2021 20:24 Відповісти
Накрутили ботов 2 лимона и радуются круче Ольги **********))
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03.04.2021 20:27 Відповісти
кремлівських бабок мені не шкода )
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03.04.2021 20:34 Відповісти
это спам.
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03.04.2021 20:12 Відповісти
шМарий тупее чем Шариков и Швондер вместе взятые... блохастый с барадой БЛОХер
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03.04.2021 20:14 Відповісти
На ютуб канале так же как и здесь упоминание нелестно о Петре карается баном,или там его можно не облизывать?
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03.04.2021 20:17 Відповісти
Петр Алексеевич и Джо Байден украли из бюджета Украины 100 ярдов долларов и об этот знает каждая Мавзолейная сабака
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03.04.2021 20:26 Відповісти
У собаки своей полижи
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03.04.2021 21:18 Відповісти
Там все чисто,сказала что ты уже вылизал и у нее и у сучки ПА.
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03.04.2021 21:49 Відповісти
упоминайте, не бойтесь, вас не прихлопнут
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03.04.2021 22:19 Відповісти
Ты с собакой разговариваешь? До секаса, али опосля?
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03.04.2021 23:31 Відповісти
Мої вітання Цензор/у.Нет

Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7367
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03.04.2021 20:19 Відповісти
Фюрер кремля засекретил паБЕДУ над Гитлером до 2040 года,а вторым указом засекретил всю работу ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ с декабря 1917 и до 2044 года...а знаете почему,быдло Мавзолейное?
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03.04.2021 20:20 Відповісти
Мутные они какие-то эти Бодя и Марина. С двойным дном.
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03.04.2021 20:22 Відповісти
Так держать ютуб-канал это действительно украинский канал на котором можно смело высказать свою точку зрения в отличии от обозревателя т.е. (обсирателя)который явно подыгривает кацап..
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03.04.2021 20:24 Відповісти
Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7299
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03.04.2021 20:26 Відповісти
Альо Цензор. поздравляю. Хотя если честно, то до 2014 года у вас было половина кацапов со своими флажками и тогда простому украинцу было понятно, кто друг а кто враг.
А после начала 2015 все эти кацапы на Цензоре сразу стали писать все под прокси с украинскими флажками и вы это прекрасно знали и видели, кто они и от куда , но тем не менее на это не реагировали ради количества подписчиков.
Ну да ладно, бизнес есть бизнес. Но не забывайте, что у нас идет война с кацапами.
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03.04.2021 20:30 Відповісти
100 тисяч це мало, в Ютубі навіть в Цимбалюка більше 300 тис.
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03.04.2021 20:53 Відповісти
Ну собсно ты тоже мразота, и шо?
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03.04.2021 21:19 Відповісти
Ведучі цього каналу постійно перебувають в крайньому ступені тривожно-збудженого стану, висловлюють крайню незадоволеність всім, що бачуть і про що думають. Тільки в скабєєвої спостерігається подібна дратівливість і бризкання слиною з будь-якого приводу. У розмові почергове жонглювання і еквілібристика фактами з крайньої демагогії і з теоретичних знань. Уся розмова будується на емоційному самозбудженні і самонакачці.
Гебельсовщина у чистому вигляді.
А якщо хтось задає розумне питання - одразу напад і звинувачення у антисемітизмі.

Не дивно що досі ледве зібрали 100 тисяч підписоти.
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03.04.2021 21:22 Відповісти
Російський суд 2 квітня оштрафував компанію Twitter на 117 тисяч доларів за те, що соціальна мережа не видалила контент, який російська влада вважає небажаним. Ухвала проти Twitter є першою у серїі аналогічних рішень щодо американських компаній - власників соцмереж, справи проти Facebook та Youtube наразі тривають.
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03.04.2021 21:45 Відповісти
https://censor.net/ua/user/199101 - " суд 2 квітня оштрафував компанію Twitter на 117 тисяч доларів.........справи проти Facebook та Youtube наразі тривають."

У свино-русов вже офіційно стартувала кампанія підготовки до можливого блокування YouTube. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-nachala-podgotovku-k-blokirovke-youtube-1030272009
Понад 100 тисяч людей підписалися на youtube-канал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1564
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03.04.2021 22:18 Відповісти
буит чибурнет
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03.04.2021 22:21 Відповісти
у Гордона раз в 20 больше.
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04.04.2021 04:16 Відповісти
 
 