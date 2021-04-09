Цистерна с жидким кислородом перевернулась на Киевщине, движение по трассе М-1 ограничили, - ГСЧС. ФОТО

На объездной дороге М-1 в Киевской области произошло ДТП, в результате которого перевернулась цистерна с жидким кислородом. Движение транспорта временно ограничено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, в 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге М-1, в результате которого произошло опрокидывание грузового автомобиля ДАФ с цистерной с жидким кислородом.

На место происшествия срочно направлены спасатели. Работники ГСЧС подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры для снижения давления емкости.

Движение автотранспорта частично ограничено. Ожидается прибытие другой цистерны для перекачки кислорода.

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