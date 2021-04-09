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Новости Фото ДТП
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Цистерна с жидким кислородом перевернулась на Киевщине, движение по трассе М-1 ограничили, - ГСЧС. ФОТО

На объездной дороге М-1 в Киевской области произошло ДТП, в результате которого перевернулась цистерна с жидким кислородом. Движение транспорта временно ограничено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, в 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге М-1, в результате которого произошло опрокидывание грузового автомобиля ДАФ с цистерной с жидким кислородом.

На место происшествия срочно направлены спасатели. Работники ГСЧС подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры для снижения давления емкости.

Движение автотранспорта частично ограничено. Ожидается прибытие другой цистерны для перекачки кислорода.

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Цистерна с жидким кислородом перевернулась на Киевщине, движение по трассе М-1 ограничили, - ГСЧС 01

Автор: 

ДТП (7684) Киевская область (4187) ГСЧС (5001)


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Топ комментарии
+16
цистерна міцна, а за кермом мудак.
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09.04.2021 15:44
+5
А в лікарнях без кисню горе, хтось не дочекається кисню через одного мудака
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09.04.2021 15:49
+4
Скількох людей ця тварина лишила без кисню!
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09.04.2021 15:48
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цистерна міцна, а за кермом мудак.
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09.04.2021 15:44 Ответить
Так і є!!
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09.04.2021 15:46 Ответить
Так усі нормальні по Європі, або по Америці кермо крутЮть. А тут зосталась босота КАМАЗівська.
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09.04.2021 15:48 Ответить
Многие нормальные только в Европе, потому что там штрафы высокие. А в Украину заезжают, достают второй чип и едут по 24 часа в сутки, потом засыпают за рулем...
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09.04.2021 15:51 Ответить
Скількох людей ця тварина лишила без кисню!
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09.04.2021 15:48 Ответить
Не дай Боже щоб мастило з авто не попало...
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09.04.2021 16:13 Ответить
або навпаки, кисень же рідкий
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09.04.2021 19:44 Ответить
А в лікарнях без кисню горе, хтось не дочекається кисню через одного мудака
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09.04.2021 15:49 Ответить
И так холодно на улице, так еще жидким кислородом решили полить...
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09.04.2021 15:58 Ответить
В таком случае возможен масшабный взрыв. Жидкий кислород - страшная штука.
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09.04.2021 16:04 Ответить
Ядреный взрыв??Ничего не будет,нету горючего вещества.Нужно было в школу ходить.Потом такие голосуют за зебилов
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09.04.2021 17:29 Ответить
Страшно предположить, за кого же ты голосовал
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09.04.2021 17:43 Ответить
дали добро на використання технічного кисню...вчора прчитав головлікаря львівської лікарні швидкої допомоги - лише 10% з тих, кому вже вимушено штучно вентилюють легені, виживають
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09.04.2021 19:52 Ответить
Нууу... С жидким то кислородом - горючим может стать самый неожиданный обьект.
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09.04.2021 21:57 Ответить
Шо масшабный то масшабный, спору нет.😄
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09.04.2021 21:50 Ответить
от гад! а в Одессе люди без кислорода епта! Где мусара? Где сопровождение? под суд мерзавца! мой брат Вассерман в больнице и в прививке ему отказали - говорят пошол вон! Людиииии! Шо делаца?!!!
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09.04.2021 16:23 Ответить
На ИВЛ == 99,9% кадавр
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09.04.2021 16:41 Ответить
так а ты спроси у того, за кого голосовал, почему труханов положил на Вас?
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09.04.2021 22:30 Ответить
штраф ему мульон шоб не загрязнял атмосфэру кислородом
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09.04.2021 17:39 Ответить
С твёрдым кислородом бы не перевернулась.
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09.04.2021 22:49 Ответить
хорошо пошутил. Продай шутку в квартал-95, там такое любят.
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10.04.2021 10:59 Ответить
Hasta la vista, baby.
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11.04.2021 03:58 Ответить
 
 