Зверское убийство супругов на Одесчине: полиция задержала подозреваемого. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подольские полицейские разоблачили местного жителя в совершении двойного убийства. Установлено, что к преступлению причастен 45-летний бывший сожитель погибшей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Напомним, 13 апреля, тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила соседка погибших. По заключению эксперта, смерть потерпевших наступила в результате острой кровопотери.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители допросили соседей и родственников погибших, изъяли вещественные доказательства, задействовалась служебная собака.

"Оперативники установили, что в тот вечер злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе с погибшими и между ними возникла ссора. Подозреваемый ушел из дома, а через некоторое время вернулся, чтобы расквитаться с собутыльниками из-за словесных обид. Преступный умысел он воплотил в жизнь с помощью ножа - женщина получила от него пять ножевых ранений, а мужчина около тридцати. Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия под процессуальным руководством местной прокуратуры: назначены экспертизы, правоохранители ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей ", - сообщил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

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За умышленное убийство двух лиц фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.







Фото: сайт полиции