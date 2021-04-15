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Зверское убийство супругов на Одесчине: полиция задержала подозреваемого. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подольские полицейские разоблачили местного жителя в совершении двойного убийства. Установлено, что к преступлению причастен 45-летний бывший сожитель погибшей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Напомним, 13 апреля, тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила соседка погибших. По заключению эксперта, смерть потерпевших наступила в результате острой кровопотери.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители допросили соседей и родственников погибших, изъяли вещественные доказательства, задействовалась служебная собака.

"Оперативники установили, что в тот вечер злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе с погибшими и между ними возникла ссора. Подозреваемый ушел из дома, а через некоторое время вернулся, чтобы расквитаться с собутыльниками из-за словесных обид. Преступный умысел он воплотил в жизнь с помощью ножа - женщина получила от него пять ножевых ранений, а мужчина около тридцати. Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия под процессуальным руководством местной прокуратуры: назначены экспертизы, правоохранители ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей ", - сообщил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в Одесской области, - Нацполиция

За умышленное убийство двух лиц фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Зверское убийство супругов на Одесчине: полиция задержала подозреваемого 01
Зверское убийство супругов на Одесчине: полиция задержала подозреваемого 02
Зверское убийство супругов на Одесчине: полиция задержала подозреваемого 03
Фото: сайт полиции

Одесская область (3637) Нацполиция (16562) убийство (6506)


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Топ комментарии
+6
П-ць, які "оперативно-розшукові заходи", та ще й зі службовою собакою(!) У забитому селі.Потребувалось, мабуть виснажливе напруження всіх інтелектуальних і професійних сил і навиків... Як тут не пригадати і не заспівати "наша служба и опасна и трудна..."
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15.04.2021 08:58 Ответить
+5
Зло это слабо-развитая мыслительная функция, как у этой троицы.
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15.04.2021 08:00 Ответить
+2
Тремя придурками стало меньше.
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15.04.2021 07:58 Ответить
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Зелений змій це зло!
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15.04.2021 07:58 Ответить
Зло это слабо-развитая мыслительная функция, как у этой троицы.
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15.04.2021 08:00 Ответить
Тремя придурками стало меньше.
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15.04.2021 07:58 Ответить
Не поторюсь повторять, что ВСЕГДА нож при застольях нужно держать возле себя, на случай, если начнется поножовщина
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15.04.2021 08:10 Ответить
дадут 10 у нас,как всегда,а потом гуляй вася и убивай еще
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15.04.2021 08:16 Ответить
Пидозру дают подписать молодому и худому, а пакуют старого, грузного. ????? Не понятно.
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15.04.2021 08:35 Ответить
стиль такой
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15.04.2021 09:08 Ответить
Звіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного - Цензор.НЕТ 9535

Чем больше сдадим, тем лучше.
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15.04.2021 09:14 Ответить
П-ць, які "оперативно-розшукові заходи", та ще й зі службовою собакою(!) У забитому селі.Потребувалось, мабуть виснажливе напруження всіх інтелектуальних і професійних сил і навиків... Як тут не пригадати і не заспівати "наша служба и опасна и трудна..."
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15.04.2021 08:58 Ответить
Та сам ти забите село , мухосранский експерд дівана , пля...
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15.04.2021 09:06 Ответить
І тут же поруч реклама :"Круті моделі ножів!" . Якось воно....
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15.04.2021 09:50 Ответить
це контекстна реклама, вам показують те що ви дивились або подібне.

p.s. треба бути обізнаніше, бо один кацапський політик, не пригадаю хто саме, скаржився що йому ділдо показує)
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15.04.2021 12:27 Ответить
Деградация нации - начиная от высшей власти и до рядовых чинов полиции и их клиентов...
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15.04.2021 10:02 Ответить
Где-то действует "Разделяй и властвуй" а у нас "Одебиль и обворуй"...
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15.04.2021 10:03 Ответить
А почему " зверское" убийство ? Типичное -так правильней сказать
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15.04.2021 15:29 Ответить
У бомжей и особ, приближённых к ним, паталогически повышенна обидчивость. Любое невинное замечание может быть воспринято как оскорбление и повод для нападения.
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15.04.2021 15:52 Ответить
 
 