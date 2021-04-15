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Звіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Подільські поліцейські викрили місцевого жителя у скоєнні подвійного вбивства. Встановлено, що до злочину причетний 45-річний колишній співмешканець загиблої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Нагадаємо, 13 квітня тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті виявила сусідка загиблих. За висновком експерта, смерть потерпілих настала внаслідок гострої крововтрати.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці допитали сусідів і родичів загиблих, вилучили речові докази, застосовувався службовий собака.

"Оперативники встановили, що того вечора зловмисник вживав алкогольні напої разом із загиблими і між ними виникла сварка. Підозрюваний пішов з будинку, а через деякий час повернувся, щоб поквитатися з товаришами по чарці за словесні образі. Злочинний намір він втілив у життя за допомогою ножа - жінка зазнала від нього п’ять ножових поранень, а чоловік - майже тридцять. Зараз у межах кримінального провадження проводяться слідчі дії під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури: призначені експертизи, правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

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За умисне вбивство двох осіб фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Звіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного 01
Звіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного 02
Звіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

Одеська область (3292) Нацполіція (15276) вбивство (3111)


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Топ коментарі
+6
П-ць, які "оперативно-розшукові заходи", та ще й зі службовою собакою(!) У забитому селі.Потребувалось, мабуть виснажливе напруження всіх інтелектуальних і професійних сил і навиків... Як тут не пригадати і не заспівати "наша служба и опасна и трудна..."
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15.04.2021 08:58 Відповісти
+5
Зло это слабо-развитая мыслительная функция, как у этой троицы.
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15.04.2021 08:00 Відповісти
+2
Тремя придурками стало меньше.
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15.04.2021 07:58 Відповісти
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Зелений змій це зло!
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15.04.2021 07:58 Відповісти
Зло это слабо-развитая мыслительная функция, как у этой троицы.
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15.04.2021 08:00 Відповісти
Тремя придурками стало меньше.
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15.04.2021 07:58 Відповісти
Не поторюсь повторять, что ВСЕГДА нож при застольях нужно держать возле себя, на случай, если начнется поножовщина
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15.04.2021 08:10 Відповісти
дадут 10 у нас,как всегда,а потом гуляй вася и убивай еще
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15.04.2021 08:16 Відповісти
Пидозру дают подписать молодому и худому, а пакуют старого, грузного. ????? Не понятно.
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15.04.2021 08:35 Відповісти
стиль такой
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15.04.2021 09:08 Відповісти
Звіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного - Цензор.НЕТ 9535

Чем больше сдадим, тем лучше.
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15.04.2021 09:14 Відповісти
П-ць, які "оперативно-розшукові заходи", та ще й зі службовою собакою(!) У забитому селі.Потребувалось, мабуть виснажливе напруження всіх інтелектуальних і професійних сил і навиків... Як тут не пригадати і не заспівати "наша служба и опасна и трудна..."
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15.04.2021 08:58 Відповісти
Та сам ти забите село , мухосранский експерд дівана , пля...
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15.04.2021 09:06 Відповісти
І тут же поруч реклама :"Круті моделі ножів!" . Якось воно....
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15.04.2021 09:50 Відповісти
це контекстна реклама, вам показують те що ви дивились або подібне.

p.s. треба бути обізнаніше, бо один кацапський політик, не пригадаю хто саме, скаржився що йому ділдо показує)
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15.04.2021 12:27 Відповісти
Деградация нации - начиная от высшей власти и до рядовых чинов полиции и их клиентов...
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15.04.2021 10:02 Відповісти
Где-то действует "Разделяй и властвуй" а у нас "Одебиль и обворуй"...
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15.04.2021 10:03 Відповісти
А почему " зверское" убийство ? Типичное -так правильней сказать
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15.04.2021 15:29 Відповісти
У бомжей и особ, приближённых к ним, паталогически повышенна обидчивость. Любое невинное замечание может быть воспринято как оскорбление и повод для нападения.
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15.04.2021 15:52 Відповісти
 
 