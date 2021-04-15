Звіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Подільські поліцейські викрили місцевого жителя у скоєнні подвійного вбивства. Встановлено, що до злочину причетний 45-річний колишній співмешканець загиблої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Нагадаємо, 13 квітня тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті виявила сусідка загиблих. За висновком експерта, смерть потерпілих настала внаслідок гострої крововтрати.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці допитали сусідів і родичів загиблих, вилучили речові докази, застосовувався службовий собака.

"Оперативники встановили, що того вечора зловмисник вживав алкогольні напої разом із загиблими і між ними виникла сварка. Підозрюваний пішов з будинку, а через деякий час повернувся, щоб поквитатися з товаришами по чарці за словесні образі. Злочинний намір він втілив у життя за допомогою ножа - жінка зазнала від нього п’ять ножових поранень, а чоловік - майже тридцять. Зараз у межах кримінального провадження проводяться слідчі дії під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури: призначені експертизи, правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

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За умисне вбивство двох осіб фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.







Фото: сайт поліції