Детское инфекционное отделение начали строить в Житомире, - ОГА. ФОТОрепортаж

На базе областного противотуберкулезного диспансера Житомирского областного совета планируют создать детское инфекционное отделение на 40 пациентов.

Как заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, работы на объекте стартовали на прошлой неделе, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас областная детская клиническая больница не имеет собственного помещения для размещения детского инфекционного отделения. В последнее время она арендовала его у районной больницы. Это приводило к возникновению недоразумений при размещении больных и определенных неудобств для маленьких пациентов. Именно в связи с этим Житомирская облгосадминистрация инициировала включение проекта создания нового детского инфекционного отделения в Программу "Большая стройка", - сказал Бунечко.

Так, в двухэтажном здании выполнят перепланировку для размещения двух отделений: острых кишечных инфекций (1-й этаж) и воздушно-капельных инфекций (2-й этаж).

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Инфекционное отделение будет обеспечено новым оборудованием, лечебной и диагностической аппаратурой. Будет создана специальная площадка для дезинфекции транспортных средств приемного отделения, а также площадка для кислородного пункта. Заведение будет доступным для людей с инвалидностью: в здании предусмотрено наличие лифтов.

В здании также утеплят фасады, подвалы, чердак, заменят кровлю, оконные и дверные блоки). Также будут обновлены все инженерные сети, оборудование и сантехника.

Общая сметная стоимость проекта - 48 миллионов гривен. Финансирование будет осуществляться из Государственного фонда регионального развития и областного бюджета. Реконструкцию планируеют завершить в течение двух лет.

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко назвал цели программы на 2021 год. По его словам, за год планируется построить, реконструировать и отремонтировать 177 приемных отделений больниц.

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