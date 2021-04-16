Дитяче інфекційне відділення почали будувати в Житомирі, - ОДА. ФОТОрепортаж

На базі обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради планують створити дитяче інфекційне відділення на 40 пацієнтів.

Як заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, роботи на об'єкті стартували минулого тижня, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз обласна дитяча клінічна лікарня не має власного приміщення для розміщення дитячого інфекційного відділення. Останнім часом вона орендувала його у районній лікарні. Це призводило до виникнення непорозумінь під час розміщення хворих і певних незручностей для маленьких пацієнтів. Саме у зв'язку з цим Житомирська облдержадміністрація ініціювала включення проєкту створення нового дитячого інфекційного відділення до Програми "Велике будівництво", - сказав Бунечко.

Так, у двоповерховій будівлі виконають перепланування для розміщення двох відділень: гострих кишкових інфекцій (1-й поверх) і повітряно-крапельних інфекцій (2-й поверх).

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Інфекційне відділення буде забезпечене новим обладнанням, лікувальною та діагностичною апаратурою. Буде створено спеціальний майданчик для дезінфекції транспортних засобів приймального відділення, а також майданчик для кисневого пункту. Заклад буде доступним для людей з інвалідністю: в будівлі передбачено наявність ліфтів.

У будівлі також утеплять фасади, підвали, горище, замінять покрівлю, віконні та дверні блоки. Також будуть оновлені всі інженерні мережі, обладнання та сантехніка.

Загальна кошторисна вартість проєкту - 48 мільйонів гривень. Фінансування буде здійснюватися з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Реконструкцію планують завершити протягом двох років.

Раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко назвав цілі програми на 2021 рік. За його словами, за рік планується побудувати, реконструювати і відремонтувати 177 приймальних відділень лікарень.

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