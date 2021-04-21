РУС
У посольства РФ в Киеве протестовали против российской агрессии. ФОТО

Активисты накануне послания Путина к Федеральному собранию РФ провели акцию под посольством России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Активисты напомнили мировому сообществу, что Владимир Путин остается одним из самых кровавых диктаторов XXI века, а его главный союзник и пример для подражания - северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как отметили инициаторы мероприятия, их цель - "привлечь внимание мирового сообщества к деструктивным действиям диктатора, который готов разжечь огонь мировой войны и уничтожить миллионы российских и украинских граждан в угоду своей геополитической шизофрении".

У посольства РФ в Киеве протестовали против российской агрессии 01

"В голове у Путина могут рождаться самые страшные идеи, тем более, что отдельные его советники направлены на войну", - отметил организатор протеста Юрий Федоренко.

Активисты держали плакаты с изображением Путина в виде Гитлера и Ким Чен Ына, а также с надписями "Северокореизация России","Доктор Зло существует", "Диктатор-шизофреник с комплексом Наполеона", "Послание Путина - это лапша и поток дезинформации".

У посольства РФ в Киеве протестовали против российской агрессии 02

По мнению участников акции, одна из ключевых проблем современных западных демократий - это непонимание того, что сейчас в РФ прогрессирует тоталитарный режим, который мало отличается от национал-социалистической Германии или фашистской Италии.

Кроме того, активисты призвали выдворить российских шпионов из Украины.

У посольства РФ в Киеве протестовали против российской агрессии 03

Для установления режима Бесполётной зоны на Западных границах Украины NATO сконцентрировало ударные эскадрильи F-16\F-35... Штош.. нам суждено быть лишь полем боя Цивилизации с иобанным мракобесным ГУЛАГом.(с)
21.04.2021 01:54 Ответить
капля камень точит, но если даже до рашистов докатится как раздражитель и напоминание уХйлу кто он - уже молодцы!
21.04.2021 01:55 Ответить
"Багатолюдний" протест....
21.04.2021 04:44 Ответить
На фронте бы так, а не перед посольством...
21.04.2021 01:05 Ответить
Для установления режима Бесполётной зоны на Западных границах Украины NATO сконцентрировало ударные эскадрильи F-16\F-35... Штош.. нам суждено быть лишь полем боя Цивилизации с иобанным мракобесным ГУЛАГом.(с)
21.04.2021 01:54 Ответить
О чем ты говоришь ? Какая бесполетная зона ? Нам нужно надеятся только на свое ПВО. Ихние самолеты не будут защищать наше небо.
21.04.2021 10:53 Ответить
прочти внимательно !!! это они защищают СВОИ самолеты которые по всей видимости будут принимать участие в боевых действиях в Украине..
21.04.2021 12:23 Ответить
капля камень точит, но если даже до рашистов докатится как раздражитель и напоминание уХйлу кто он - уже молодцы!
21.04.2021 01:55 Ответить
Наталия,все дело в том что подавляющая часть населения поддерживает путина,и по части крыма,донбаса,и вообще они счетают своей територией ту часть страны,. где говорятпо русски
21.04.2021 03:46 Ответить
да он и так знает, по этому и бесится))
21.04.2021 06:47 Ответить
"Багатолюдний" протест....
21.04.2021 04:44 Ответить
Лаптям як з гусака вода.
21.04.2021 07:03 Ответить
все под колючкой как зона скрепненько
21.04.2021 08:20 Ответить
Эта акция для охранников посольства?
21.04.2021 10:20 Ответить
Не протестовать нужно . а оборону крепить.Только железный кулак сможет остановить агрессора.Это уже и ребенку понятно.
21.04.2021 10:50 Ответить
Не знаю чи дієвими є такі акції, поки сам російський народ не скине цього диктатора діла не буде.
21.04.2021 14:52 Ответить
Потрібен більший тиск на Росію з боку США та Європи
21.04.2021 15:54 Ответить
Протесты должны в такой ситуации были проведены массовые по всей стране, а не отдельными лицами. Это и нравиться рф, в Украине люди молчат и ждут их.
21.04.2021 18:14 Ответить
 
 