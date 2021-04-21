У посольства РФ в Киеве протестовали против российской агрессии. ФОТО

Активисты накануне послания Путина к Федеральному собранию РФ провели акцию под посольством России.

Активисты напомнили мировому сообществу, что Владимир Путин остается одним из самых кровавых диктаторов XXI века, а его главный союзник и пример для подражания - северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как отметили инициаторы мероприятия, их цель - "привлечь внимание мирового сообщества к деструктивным действиям диктатора, который готов разжечь огонь мировой войны и уничтожить миллионы российских и украинских граждан в угоду своей геополитической шизофрении".

"В голове у Путина могут рождаться самые страшные идеи, тем более, что отдельные его советники направлены на войну", - отметил организатор протеста Юрий Федоренко.

Активисты держали плакаты с изображением Путина в виде Гитлера и Ким Чен Ына, а также с надписями "Северокореизация России","Доктор Зло существует", "Диктатор-шизофреник с комплексом Наполеона", "Послание Путина - это лапша и поток дезинформации".

По мнению участников акции, одна из ключевых проблем современных западных демократий - это непонимание того, что сейчас в РФ прогрессирует тоталитарный режим, который мало отличается от национал-социалистической Германии или фашистской Италии.

Кроме того, активисты призвали выдворить российских шпионов из Украины.