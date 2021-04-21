УКР
Біля посольства РФ у Києві протестували проти російської агресії. ФОТО

Активісти напередодні послання Путіна до Федеральних зборів РФ провели акцію під посольством Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Активісти нагадали світовій спільноті, що Володимир Путін залишається одним з найбільш кривавих диктаторів XXI сторіччя, а його головним союзником та прикладом для наслідування є північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Як зазначили ініціатори заходу, їхня мета – "привернути увагу світової спільноти до деструктивних дій диктатора, який готовий розпалити вогонь світової війни і знищити мільйони російських та українських громадян на догоду своїй геополітичній шизофренії".

Біля посольства РФ у Києві протестували проти російської агресії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський

"В голові у Путіна можуть народжуватися найстрашніші ідеї, тим більше, що окремі його радники спрямовані на війну", - зазначив організатор протесту Юрій Федоренко.

Активісти тримали плакати із зображенням Путіна у вигляді Гітлера та Кім Чен Ина, а також з написами "Северокореезация России", "Дон Карлито! Свежие фейки подано!", "Доктор зло существует", "Диктатор-шизофреник с комплексом Наполеона", "Послание Путина – это лапша и поток дезинформации".

Біля посольства РФ у Києві протестували проти російської агресії 02

На думку учасників акції, одна з ключових проблем сучасних західних демократій – це неусвідомлення того, що наразі в РФ прогресує тоталітарний режим, який небагато чим відрізняється від націонал-соціалістичної Німеччини чи фашистської Італії.

Читайте: Біля кордонів України вже більше російських літаків, ніж вважалося раніше, - WSJ

Крім того, активісти закликали видворити російських шпигунів з України.

Біля посольства РФ у Києві протестували проти російської агресії 03

