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Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала ряд коррупционных механизмов, организованных топ-чиновниками Госгеокадастра. Организаторы одной из схем действовали через систему документооборота учреждения, а по другой схеме чиновники вывели более 20 тыс. га земельных участков из госсобственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства относительн "первой схемы", сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица, в том числе фальсифицировали информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе управления документами "ДокПроф 3". Из-за действий злоумышленников, региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, злоумышленники меняли целевое назначение земли, передавали ее в собственность других лиц без процедур - просто меняя документы в системе.

Чтобы обеспечить работу "схемы", фигуранты организовали ряд бэк-офисов, которые фактически представляли собой "частные аналоги" региональных подразделений Госгеокадастра.

Вторая схема, обнаруженная СБУ в "Госгеокадастре", была организована для работы с "элитными" земельными участками. Причем исключительно в Запорожской и Донецкой областях.

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Злоумышленники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знали о схеме. При этом значительно превышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тыс. га.

По оперативным данным спецслужбы, по этой схеме в собственность подставных лиц переоформлены земельные участки общей площадью более 20 тыс. гектаров.

Правоохранители провели более 40 обысков в 6 областях в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников схемы и по местам их проживания.

В ходе следственных действий изъяты:

- приказы за 2021, на основании которых переданы земли за пределами населенных пунктов, в частности, документы бухгалтерской отчетности;
- журналы регистрации, факсимиле, печати предприятий, договоры;
- электронные ключи доступа к информационным системам Госгеокадастра;
- черновые записи о незаконном выделении земельных участков;
- мобильные телефоны, где хранится информация о реализации противоправной схемы отвода земельных участков;

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Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 01
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 02
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 03
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 04
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 05
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 06
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 07
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 08
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 09
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 10
Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ 11

Автор: 

земля (1952) СБУ (20124) хищение (681) Госгеокадастр (172)


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Топ комментарии
+2
А в Єгипті за шматок корала штраф у тисячу доларів.
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23.04.2021 17:38 Ответить
+1
Шановні громадяни України, не зважаючи на великі "успіхи" зеленої команди в боротьбі з зовнішнім ворогом, звертаю увагу, що в цей час робиться для українських громадян. Уряд скасовує виділення та безкоштовну приватизацію земельних ділянок громадянам для особистого селянського господарства у розмірі до 2 га. Тобто відбувається порушення Конституції України, звуження прав громадян. Замість того, щоб зробити аудит виділення землі, та виявити на яких підставах деякі наближені до влади громадяни за роки незалежності України отримали десятки і сотні гектарів землі, та повернути її у державну власність, та потім розробити механізм обов'язкового БЕЗВІДМОВНОГО надання земельних ділянок громадянам України в межах норм статті 121 Земельного кодексу України, робляться кроки, щоб забрати права на землю у простих громадян. Земля олігахам, люди в наймити.
https://www.facebook.com/groups/505783513653903/permalink/806126423619609/
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23.04.2021 17:26 Ответить
+1
Вот какой земельный закон готовят слуги. Слуги вносят втихаря в локдаун ИЗМЕНЕНИЯ в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС и их мафия продвинула в Раду законы по уничтожению украинской земли, фермерства и т.д. Украинская земля не будет приносить прибыль украинцам и они будут рабами на своей земле. А именно - будут продавать землю иностранцам, будут продавать ценные земли - заповедные, леса,водоемы и т.д.Заберут землю у фермеров, огороды у людей, которые не оформленны как частная собственность, заберут земли Академии наук по созданию семян без ГМО, снимают все правила с распродажи, убирают контроль государства за использованием земель Украины, отменили право каждого украинца на бесплатное приобретение 2 га земли, убирают запрет на снятие 1м слоя плодородного чернозема с земель Украины, убирают право селян избирать свою власть, ее будут назначать сверху, т.е. будут смотрящие за дерибаном земель. Сейчас начался уже рейдерский захват земель по всей Украине. Что дальше будем ждать? Фактически 72% территории Украины сдают без войны иностранцам, а украинцы будут рабами на своей земле батрачить за копейку и прибыли в госбюджет не получать никакой и урожая не видеть, а жить впроголодь.
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23.04.2021 17:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кто был против земельного закона,тех и гнобите.
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23.04.2021 17:21 Ответить
Вот какой земельный закон готовят слуги. Слуги вносят втихаря в локдаун ИЗМЕНЕНИЯ в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС и их мафия продвинула в Раду законы по уничтожению украинской земли, фермерства и т.д. Украинская земля не будет приносить прибыль украинцам и они будут рабами на своей земле. А именно - будут продавать землю иностранцам, будут продавать ценные земли - заповедные, леса,водоемы и т.д.Заберут землю у фермеров, огороды у людей, которые не оформленны как частная собственность, заберут земли Академии наук по созданию семян без ГМО, снимают все правила с распродажи, убирают контроль государства за использованием земель Украины, отменили право каждого украинца на бесплатное приобретение 2 га земли, убирают запрет на снятие 1м слоя плодородного чернозема с земель Украины, убирают право селян избирать свою власть, ее будут назначать сверху, т.е. будут смотрящие за дерибаном земель. Сейчас начался уже рейдерский захват земель по всей Украине. Что дальше будем ждать? Фактически 72% территории Украины сдают без войны иностранцам, а украинцы будут рабами на своей земле батрачить за копейку и прибыли в госбюджет не получать никакой и урожая не видеть, а жить впроголодь.
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23.04.2021 17:31 Ответить
а кто ж еще? есть варианты? когда законы написаны так, что грех не украсть.., будут красть, тем более за это, кроме горы плюшек личному благосостоянию, никогда никому и ничего страшного не было...
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23.04.2021 17:23 Ответить
Шановні громадяни України, не зважаючи на великі "успіхи" зеленої команди в боротьбі з зовнішнім ворогом, звертаю увагу, що в цей час робиться для українських громадян. Уряд скасовує виділення та безкоштовну приватизацію земельних ділянок громадянам для особистого селянського господарства у розмірі до 2 га. Тобто відбувається порушення Конституції України, звуження прав громадян. Замість того, щоб зробити аудит виділення землі, та виявити на яких підставах деякі наближені до влади громадяни за роки незалежності України отримали десятки і сотні гектарів землі, та повернути її у державну власність, та потім розробити механізм обов'язкового БЕЗВІДМОВНОГО надання земельних ділянок громадянам України в межах норм статті 121 Земельного кодексу України, робляться кроки, щоб забрати права на землю у простих громадян. Земля олігахам, люди в наймити.
https://www.facebook.com/groups/505783513653903/permalink/806126423619609/
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23.04.2021 17:26 Ответить
Зеленые готовят сдачу Украины и оставят народ без земли и с носом в рабском положении.
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23.04.2021 17:33 Ответить
Там, цей той, ***** попустилося, та пішло з відбитком українського чобота на сраці від кордону, але внутрішній ворог не краще, він не спить, бреше, краде, не виконує своїх обіцянок, та маніпулює. Треба відстоювати свої права в Україні, та продовжувати боротьбу.
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23.04.2021 17:33 Ответить
В Ізраїлі українську земельку в мішечках продають, мабуть не тільки там.
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23.04.2021 17:35 Ответить
А в Єгипті за шматок корала штраф у тисячу доларів.
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23.04.2021 17:38 Ответить
Народ України, треба змусити Раду прийняти закон про аудит українських земель, виявити та повернути до власності держави, усю землю, яку коррупціонери роздали безкоштовно та за хабарі, та тримають у запасі для подальшого розкрадання. Також відповідно норм статті 121 Земельного кодексу України, роздати землю кожному громадянину України. Тоді ми, українські громадяни будемо справжніми власниками своєї землі.
Кожен громадянин України має право на безкоштовну приватизацію земельних ділянок в любій області України:
Гараж-100кв.м
Дача- 0,1 га
Садівництво-0,12га
Будівництво будинку садибного типу, у містах-0,1га,ПГТ-0,15га,селах-0,25га.
Борімося.
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23.04.2021 17:50 Ответить
Таких чиновников пора судить и расстреливать как в Китае или сажать на электрический стул как в США и Украина наконец начнёт прцветание!
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23.04.2021 17:56 Ответить
Фермера распахали земли до кладбищ, до берегов рек, до людских заборов, до железнодорожного полотна с выкорчевыванием деревьев и другой беспредельщины и шо? Они все в местных советах и местные рабы их бояться...Не продадим землю иностранцам, так сами ее угробим....Шило на мыло....
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23.04.2021 18:45 Ответить
 
 