Чиновники Госгеокадастра подозреваются в разворовывании 20 тыс. га госземель, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала ряд коррупционных механизмов, организованных топ-чиновниками Госгеокадастра. Организаторы одной из схем действовали через систему документооборота учреждения, а по другой схеме чиновники вывели более 20 тыс. га земельных участков из госсобственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства относительн "первой схемы", сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица, в том числе фальсифицировали информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе управления документами "ДокПроф 3". Из-за действий злоумышленников, региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, злоумышленники меняли целевое назначение земли, передавали ее в собственность других лиц без процедур - просто меняя документы в системе.

Чтобы обеспечить работу "схемы", фигуранты организовали ряд бэк-офисов, которые фактически представляли собой "частные аналоги" региональных подразделений Госгеокадастра.

Вторая схема, обнаруженная СБУ в "Госгеокадастре", была организована для работы с "элитными" земельными участками. Причем исключительно в Запорожской и Донецкой областях.

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Злоумышленники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знали о схеме. При этом значительно превышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тыс. га.

По оперативным данным спецслужбы, по этой схеме в собственность подставных лиц переоформлены земельные участки общей площадью более 20 тыс. гектаров.

Правоохранители провели более 40 обысков в 6 областях в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников схемы и по местам их проживания.

В ходе следственных действий изъяты:



- приказы за 2021, на основании которых переданы земли за пределами населенных пунктов, в частности, документы бухгалтерской отчетности;

- журналы регистрации, факсимиле, печати предприятий, договоры;

- электронные ключи доступа к информационным системам Госгеокадастра;

- черновые записи о незаконном выделении земельных участков;

- мобильные телефоны, где хранится информация о реализации противоправной схемы отвода земельных участков;

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