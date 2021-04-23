Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України заблокувала кілька корупційних механізмів, організованих топчиновниками Держгеокадастру. Організатори однієї з схем діяли через систему документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 тис. га земельних ділянок з держвласності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У межах кримінального провадження за "першою схемою", співробітники СБУ задокументували, що посадовці, зокрема фальсифікували інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі управління документами "ДокПроф 3". Через дії зловмисників, регіональні управління Держгеокадастру не могли розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Серед іншого, зловмисники змінювали цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без жодних процедур – просто змінюючи документи в системі.
Щоб забезпечити роботу "схеми", фігуранти організували низку бек-офісів, які фактично являли собою "приватні аналоги" регіональних підрозділів Держгеокадастру.
Друга схема, виявлена СБУ у "Держгеокадастрі", була організована для роботи із "елітними" земельними ділянками. При чому виключно у Запорізькій та Донецькій областях.
Зловмисники оформлювали вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про оборудку. При цьому значно перевищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося понад 2 тис. га.
За оперативними даними спецслужби, за цією схемою у власність підставних осіб переоформлено земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у 6 областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання.
У ході слідчих дій вилучено:
- накази за 2021 рік, на підставі яких передано землі за межами населених пунктів, зокрема, документи бухгалтерської звітності;
- журнали реєстрації, факсиміле, печатки підприємств, договори;
- електронні ключі доступу до інформаційних систем Держгеокадастру;
- чорнові записи щодо незаконного виділення земельних ділянок;
- мобільні телефони, де зберігається інформація про реалізацію протиправної схеми відведення земельних ділянок;
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Садівництво-0,12га
Будівництво будинку садибного типу, у містах-0,1га,ПГТ-0,15га,селах-0,25га.
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