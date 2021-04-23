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Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала кілька корупційних механізмів, організованих топчиновниками Держгеокадастру. Організатори однієї з схем діяли через систему документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 тис. га земельних ділянок з держвласності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах кримінального провадження за "першою схемою", співробітники СБУ задокументували, що посадовці, зокрема фальсифікували інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі управління документами "ДокПроф 3". Через дії зловмисників, регіональні управління Держгеокадастру не могли розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Серед іншого, зловмисники змінювали цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без жодних процедур – просто змінюючи документи в системі.

Щоб забезпечити роботу "схеми", фігуранти організували низку бек-офісів, які фактично являли собою "приватні аналоги" регіональних підрозділів Держгеокадастру.

Друга схема, виявлена СБУ у "Держгеокадастрі", була організована для роботи із "елітними" земельними ділянками. При чому виключно у Запорізькій та Донецькій областях.

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Зловмисники оформлювали вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про оборудку. При цьому значно перевищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося понад 2 тис. га.

За оперативними даними спецслужби, за цією схемою у власність підставних осіб переоформлено земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у 6 областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання.

У ході слідчих дій вилучено:

  • накази за 2021 рік, на підставі яких передано землі за межами населених пунктів, зокрема, документи бухгалтерської звітності;
  • журнали реєстрації, факсиміле, печатки підприємств, договори;
  • електронні ключі доступу до інформаційних систем Держгеокадастру;
  • чорнові записи щодо незаконного виділення земельних ділянок;
  • мобільні телефони, де зберігається інформація про реалізацію протиправної схеми відведення земельних ділянок;

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Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 01
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 02
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 03
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 04
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 05
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 06
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 07
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 08
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 09
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 10
Чиновники Держгеокадастру підозрюються в розкраданні 20 тис. га держземель, - СБУ 11

Автор: 

земля (1692) СБУ (13048) крадіжка (663) Держгеокадастр (302)


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Топ коментарі
+2
А в Єгипті за шматок корала штраф у тисячу доларів.
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23.04.2021 17:38 Відповісти
+1
Шановні громадяни України, не зважаючи на великі "успіхи" зеленої команди в боротьбі з зовнішнім ворогом, звертаю увагу, що в цей час робиться для українських громадян. Уряд скасовує виділення та безкоштовну приватизацію земельних ділянок громадянам для особистого селянського господарства у розмірі до 2 га. Тобто відбувається порушення Конституції України, звуження прав громадян. Замість того, щоб зробити аудит виділення землі, та виявити на яких підставах деякі наближені до влади громадяни за роки незалежності України отримали десятки і сотні гектарів землі, та повернути її у державну власність, та потім розробити механізм обов'язкового БЕЗВІДМОВНОГО надання земельних ділянок громадянам України в межах норм статті 121 Земельного кодексу України, робляться кроки, щоб забрати права на землю у простих громадян. Земля олігахам, люди в наймити.
https://www.facebook.com/groups/505783513653903/permalink/806126423619609/
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23.04.2021 17:26 Відповісти
+1
Вот какой земельный закон готовят слуги. Слуги вносят втихаря в локдаун ИЗМЕНЕНИЯ в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС и их мафия продвинула в Раду законы по уничтожению украинской земли, фермерства и т.д. Украинская земля не будет приносить прибыль украинцам и они будут рабами на своей земле. А именно - будут продавать землю иностранцам, будут продавать ценные земли - заповедные, леса,водоемы и т.д.Заберут землю у фермеров, огороды у людей, которые не оформленны как частная собственность, заберут земли Академии наук по созданию семян без ГМО, снимают все правила с распродажи, убирают контроль государства за использованием земель Украины, отменили право каждого украинца на бесплатное приобретение 2 га земли, убирают запрет на снятие 1м слоя плодородного чернозема с земель Украины, убирают право селян избирать свою власть, ее будут назначать сверху, т.е. будут смотрящие за дерибаном земель. Сейчас начался уже рейдерский захват земель по всей Украине. Что дальше будем ждать? Фактически 72% территории Украины сдают без войны иностранцам, а украинцы будут рабами на своей земле батрачить за копейку и прибыли в госбюджет не получать никакой и урожая не видеть, а жить впроголодь.
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23.04.2021 17:31 Відповісти
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Кто был против земельного закона,тех и гнобите.
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23.04.2021 17:21 Відповісти
Вот какой земельный закон готовят слуги. Слуги вносят втихаря в локдаун ИЗМЕНЕНИЯ в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС и их мафия продвинула в Раду законы по уничтожению украинской земли, фермерства и т.д. Украинская земля не будет приносить прибыль украинцам и они будут рабами на своей земле. А именно - будут продавать землю иностранцам, будут продавать ценные земли - заповедные, леса,водоемы и т.д.Заберут землю у фермеров, огороды у людей, которые не оформленны как частная собственность, заберут земли Академии наук по созданию семян без ГМО, снимают все правила с распродажи, убирают контроль государства за использованием земель Украины, отменили право каждого украинца на бесплатное приобретение 2 га земли, убирают запрет на снятие 1м слоя плодородного чернозема с земель Украины, убирают право селян избирать свою власть, ее будут назначать сверху, т.е. будут смотрящие за дерибаном земель. Сейчас начался уже рейдерский захват земель по всей Украине. Что дальше будем ждать? Фактически 72% территории Украины сдают без войны иностранцам, а украинцы будут рабами на своей земле батрачить за копейку и прибыли в госбюджет не получать никакой и урожая не видеть, а жить впроголодь.
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23.04.2021 17:31 Відповісти
а кто ж еще? есть варианты? когда законы написаны так, что грех не украсть.., будут красть, тем более за это, кроме горы плюшек личному благосостоянию, никогда никому и ничего страшного не было...
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23.04.2021 17:23 Відповісти
Шановні громадяни України, не зважаючи на великі "успіхи" зеленої команди в боротьбі з зовнішнім ворогом, звертаю увагу, що в цей час робиться для українських громадян. Уряд скасовує виділення та безкоштовну приватизацію земельних ділянок громадянам для особистого селянського господарства у розмірі до 2 га. Тобто відбувається порушення Конституції України, звуження прав громадян. Замість того, щоб зробити аудит виділення землі, та виявити на яких підставах деякі наближені до влади громадяни за роки незалежності України отримали десятки і сотні гектарів землі, та повернути її у державну власність, та потім розробити механізм обов'язкового БЕЗВІДМОВНОГО надання земельних ділянок громадянам України в межах норм статті 121 Земельного кодексу України, робляться кроки, щоб забрати права на землю у простих громадян. Земля олігахам, люди в наймити.
https://www.facebook.com/groups/505783513653903/permalink/806126423619609/
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23.04.2021 17:26 Відповісти
Зеленые готовят сдачу Украины и оставят народ без земли и с носом в рабском положении.
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23.04.2021 17:33 Відповісти
Там, цей той, ***** попустилося, та пішло з відбитком українського чобота на сраці від кордону, але внутрішній ворог не краще, він не спить, бреше, краде, не виконує своїх обіцянок, та маніпулює. Треба відстоювати свої права в Україні, та продовжувати боротьбу.
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23.04.2021 17:33 Відповісти
В Ізраїлі українську земельку в мішечках продають, мабуть не тільки там.
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23.04.2021 17:35 Відповісти
А в Єгипті за шматок корала штраф у тисячу доларів.
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23.04.2021 17:38 Відповісти
Народ України, треба змусити Раду прийняти закон про аудит українських земель, виявити та повернути до власності держави, усю землю, яку коррупціонери роздали безкоштовно та за хабарі, та тримають у запасі для подальшого розкрадання. Також відповідно норм статті 121 Земельного кодексу України, роздати землю кожному громадянину України. Тоді ми, українські громадяни будемо справжніми власниками своєї землі.
Кожен громадянин України має право на безкоштовну приватизацію земельних ділянок в любій області України:
Гараж-100кв.м
Дача- 0,1 га
Садівництво-0,12га
Будівництво будинку садибного типу, у містах-0,1га,ПГТ-0,15га,селах-0,25га.
Борімося.
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23.04.2021 17:50 Відповісти
Таких чиновников пора судить и расстреливать как в Китае или сажать на электрический стул как в США и Украина наконец начнёт прцветание!
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23.04.2021 17:56 Відповісти
Фермера распахали земли до кладбищ, до берегов рек, до людских заборов, до железнодорожного полотна с выкорчевыванием деревьев и другой беспредельщины и шо? Они все в местных советах и местные рабы их бояться...Не продадим землю иностранцам, так сами ее угробим....Шило на мыло....
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23.04.2021 18:45 Відповісти
 
 