Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
По распоряжению Командующего объединенных сил на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. В то же время, фактический пропуск осуществлялся только в двух из них - в Станице Луганской, и дважды в неделю - в Новотроицком.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Как сообщается, российско-оккупационные войска полностью блокируют по дорожным коридорам через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Движение по дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только дважды в неделю. При этом, российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток.
Через КПВВ последовали 179 граждан и 24 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 255 граждан и 44 транспортных средств - в направлении контролируемой территории. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличился на 10%.
В целом, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины оформили на временно оккупированную территорию 6 581 человека, на контролируемую территорию - 6 496 человек.
Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 22 человека. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
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2021 год, начало, апрель
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Не знаете? Это только рывок, или уже прорыв? (С)
им теперь в то же место свои задницы принести - секунда дело.
не подходит к ордену насер..."
а вы щелкайте и верьте в зеленое "не стелять" - потом не ныть!
клованы жмурятся - плачут, хнычут, а може отвисти еще раз? а може пронесeт?