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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

По распоряжению Командующего объединенных сил на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. В то же время, фактический пропуск осуществлялся только в двух из них - в Станице Луганской, и дважды в неделю - в Новотроицком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Как сообщается, российско-оккупационные войска полностью блокируют по дорожным коридорам через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Движение по дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только дважды в неделю. При этом, российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

Через КПВВ последовали 179 граждан и 24 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 255 граждан и 44 транспортных средств - в направлении контролируемой территории. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличился на 10%.

В целом, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины оформили на временно оккупированную территорию 6 581 человека, на контролируемую территорию - 6 496 человек.

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 22 человека. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Также читайте: В России заявили, что жителям Донбасса уже выдали 538 тыс. паспортов и до конца года могут довести это количество до миллиона

Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС 01
Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС 02
Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС 03
Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС 04



операция (212) Донбасс (26958) пункт пропуска (676)


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Топ комментарии
+6
... но в том..что даунбасовских побирушек не пускают через КПВВ всё равно виновата Украина...)))) Мало Вам примеров очевидной ненависти к Украине? Мало аусвайсов гниды даунбасовские получили, имея и украинские паспорта? Так что закрыли сепары бы все переходы...вообще прекрасно бы было. Меньше смедячей даунбасовской падали лазило по Украине.
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25.04.2021 14:28 Ответить
+6
А вот за это им спасибо! Ибо некуй донбасятине в Украине шастать!
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25.04.2021 14:53 Ответить
+4
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2021 год, начало, апрель

Литва высылают наших дипломатов....
Чехия высылает наших дипломатов...
Италия высылает наших дипломатов...
Польша высылает наших дипломатов...
Болгария высылает наших дипломатов...
Швеция высылает наших дипломатов...
Словакия высылает наших дипломатов...
Латвия высылает наших дипломатов...
Албания высылает наших дипломатов...
США высылает наших дипломатов...

Не знаете? Это только рывок, или уже прорыв? (С)
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25.04.2021 13:45 Ответить
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https://twitter.com/*********** https://twitter.com/***********



2021 год, начало, апрель

Литва высылают наших дипломатов....
Чехия высылает наших дипломатов...
Италия высылает наших дипломатов...
Польша высылает наших дипломатов...
Болгария высылает наших дипломатов...
Швеция высылает наших дипломатов...
Словакия высылает наших дипломатов...
Латвия высылает наших дипломатов...
Албания высылает наших дипломатов...
США высылает наших дипломатов...

Не знаете? Это только рывок, или уже прорыв? (С)
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25.04.2021 13:45 Ответить
никуда кацапы не уйдут, все дерьмо за собой оставили.
им теперь в то же место свои задницы принести - секунда дело.
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25.04.2021 13:52 Ответить
просто наличие диппаспорта даёт право любому руцкагаварясчему шпиёну считаться раSSейским дипломатом
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25.04.2021 13:54 Ответить
оно 4 раза отклонится, булаву поцелует и ничего не сделает....
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25.04.2021 13:59 Ответить
"отберите орден у насера,
не подходит к ордену насер..."
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25.04.2021 14:01 Ответить
Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9304 Позвали *****,***** прийшов.
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25.04.2021 14:06 Ответить
Єтим они преследуют всего лишь одну цель-что бы пенсии,которые платит Украина пенсионерам легандона..обналичивались в лугандоне через фирмы пушилина-пасечника. За обнал берут до 10%..то с 3х млрд гривень ....приличная сумма получается.... около 10 000 000 долларов в МЕСЯЦ!!!
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25.04.2021 14:13 Ответить
... но в том..что даунбасовских побирушек не пускают через КПВВ всё равно виновата Украина...)))) Мало Вам примеров очевидной ненависти к Украине? Мало аусвайсов гниды даунбасовские получили, имея и украинские паспорта? Так что закрыли сепары бы все переходы...вообще прекрасно бы было. Меньше смедячей даунбасовской падали лазило по Украине.
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25.04.2021 14:28 Ответить
А вот за это им спасибо! Ибо некуй донбасятине в Украине шастать!
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25.04.2021 14:53 Ответить
Это вы благодарите россиян, за то, что они не выпускают гражданских с оккупированных территорий?
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25.04.2021 15:12 Ответить
правильно поняли
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25.04.2021 15:17 Ответить
Все КПВВ на границе с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет. Чем раньше закроем, тем раньше обрящем этим территории.
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25.04.2021 15:33 Ответить
чисто скрепанутое кацапское слово - "логистика" .....
а вы щелкайте и верьте в зеленое "не стелять" - потом не ныть!
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25.04.2021 15:41 Ответить
блицкриг по кацапаски.... в то время когда они захочут...
клованы жмурятся - плачут, хнычут, а може отвисти еще раз? а може пронесeт?
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25.04.2021 15:49 Ответить
В чому проблема, сім років мак не родив і голоду не було. Між Південною і Північною Кореєю сімдесят років КПП немає, на Півдні гірше не стало.
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25.04.2021 22:34 Ответить
Зескот тащит со всего мира заразу в Украину.
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25.04.2021 22:43 Ответить
 
 